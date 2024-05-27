都是女神！拜七娘媽要放胭脂水粉「妝乎水水」…媽祖卻不需要？

農曆三月二十三日是媽祖聖誕，在此之前，各媽祖廟就會開始遶境，遶境有三個意義： 謁祖、靖綏四境、拜訪友宮。這時也就是全臺痟媽祖、祭拜媽祖的巔峰。

祭拜媽祖並無特殊之處，同一般拜拜，但記載中，媽祖是觀音大士轉身，從小茹素修道，臺灣分靈最多的北港朝天宮因為神像是由樹璧和尚攜入，所以廟方採佛教祭祀科儀。話雖如此，但包含朝天宮在內的媽祖廟都並未規定信徒須以素食祭拜媽祖，不過如果明瞭這個歷史淵源，祭拜媽祖時用素食，其實才是恰當的。

祭拜七娘媽，胭脂水粉、鏡子梳子不可少。報系資料照

另外比較有趣的是，一般拜元君（女性神明），尤其是家庭、感情守護神，如七娘媽、九天玄女、城隍夫人，有時會準備神明用的胭脂水粉，讓祂打扮得美美的，但從清朝時就有一個傳說，若遇危難呼媽祖聖號，媽祖會立刻顯聖，但若呼天妃、天后，媽祖就須盛裝打扮，時效就差了點。這固然只是一個擬人化的傳說，不過祭拜媽祖，確實很少人用元君化妝品，可見百姓心目中的媽祖果真是救苦救難的莊嚴神尊，而非二十八歲的年輕女神。

《神明寶島：虔誠祈願前，你應該知道神明背後的故事與拜拜小常識》。圖／柿子文化提供

媽祖因為是航海女神之故，在臺灣等海洋國家備受尊崇，因而神階屢遭拔擢，但更深一層的原因是，祂能深入庶民的生活信仰，成為百姓心目中和藹可親、可以傾訴、可以請求、可以依賴、可以私密話語的婆媽，而非高高在上的命運主宰與帝性統治，所以能以凡人之身晉升天后，受皇帝親頌「功與天齊」，並成為百姓心目中的第一女神。

所以，信仰的真諦在於入世親民，而非高不可攀的神祕權威，這應該也是未來宗教改革的借鏡和方向。

(本文摘錄自《神明寶島：虔誠祈願前，你應該知道神明背後的故事與拜拜小常識》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

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