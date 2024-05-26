全台最早觀音廟！赤山龍湖巖竟和「反清復明」天地會有關？

形象多變的台灣觀音廟宇

中土觀音廟宇香火最盛行之地，當然就是妙善傳說的起源地——河南汝州香山寺，被稱為觀音祖廟；另一個則是妙善修行的普陀山，此山觀音廟林立，善男信女絡繹不絕，也是一觀光勝地。

在臺灣，觀音寺有六、七百座，數目略高於媽祖廟，可見信仰之廣泛！臺南市赤山龍湖巖，是觀世音菩薩在臺灣最早的開基道場，也是臺灣最古老的寺廟之一，相傳為明鄭參軍陳永華於西元一六六五年所建，因為野史記載陳永華就是洪門天地會總舵主陳近南（據考證不是），所以龍湖巖也被視為是天地會的發源地，真是饒富歷史意義！

鹿港龍山寺，主祀觀音，素有臺灣紫禁城之稱，是宗教藝術聖殿，雖歷經修治，仍被認為是臺灣現在保存最完整的清朝建築物，正所謂「廟貌重新，金飾玉雕歷千年而不古」，是少有的國家一級古蹟。

台北萬華龍山寺。圖／報系資料照

臺北萬華龍山寺、臺中清水紫雲巖，都是以佛為體，以道為制的廟宇，主祀觀音佛祖，最殊勝的是，該兩處廟宇裡總是聚滿信徒在誦經，經聲與香煙裊裊不絕，虔誠而悠遠，是佛道共祀觀音的 典型。

臺灣桃園市有個地方叫觀音鄉（後改為區），便有主祀觀音的甘泉寺，是當地香火鼎盛的信仰中心，該寺有一口終年不絕的甘泉井，所以名為甘泉寺，也是象徵觀音遍灑甘泉之意，寺內主祀的觀音神像是形貌酷似觀音大士的天然石像，所以又稱為石觀音寺。桃園每年還舉辦石觀音文化節，盛況可見一斑。

臺灣的媽祖有烏面媽、紅面媽、金面媽，觀音也有喔，而且意義相仿！

新北市貢寮靈鷲山無生道場多羅觀音，是難得一見的金身「黑面觀音」。記者柯永輝攝影／報系資料照

新北市貢寮靈鷲山無生道場、宜蘭市下渡頭慈安寺、臺中市清水紫雲巖、嘉義縣半天岩紫雲寺、臺南市東山碧軒寺，祭祀的是黑面觀音，黑面觀音自然有其捨己為人、救度眾生的神格化莊嚴意義。

而高雄內門南海紫竹林寺，則是全臺第一間紅面觀音廟宇，紅面象徵人格化，紅面觀音代表的就是「入世」救苦救難的慈悲精神。

臺南市大觀音亭、板橋接雲寺、金門金水寺則祀奉金面觀音，金面是得道的象徵，所以金面觀音就是觀音佛祖。

高雄楠梓慈雲寺供奉全金身十一面觀音，造型是臺灣少見的男身觀音，是魏晉時期的小鬍鬚 風格。

《神明寶島：虔誠祈願前，你應該知道神明背後的故事與拜拜小常識》。圖／柿子文化提供

漢族民間有三個祭祀觀音菩薩的日子，分別是農曆二月十九日誕辰紀念日、六月十九日得道紀念日、九月十九日出家紀念日，節日的由來雖然都是出自妙善公主的傳說，不過三個日子都是十九日， 均稱為「次九日」，顯然是突顯僅次「初九」至尊天公生的地位。

另外，中國以奇數為陽，偶數為陰，妙善為女神，所以為陰，二為陰數之生，故為誕辰月份；六為陰數中正德行，故為得道月份；九為至尊之數，佛家有謂，出家有無量功德，故為出家之月。

(本文摘錄自《神明寶島：虔誠祈願前，你應該知道神明背後的故事與拜拜小常識》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

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