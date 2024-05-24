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土地公公好忙！台灣三大土地公廟…為何也是最靈驗「財神廟」？

柿子文化／ 文‧林金郎
南投竹山紫南宮借金處人擠人，借金過後來摸金雞，據說可以討個吉利。報系資料照
南投竹山紫南宮借金處人擠人，借金過後來摸金雞，據說可以討個吉利。報系資料照

臺灣土地公廟，以北部新北中和南山福德宮、中部南投竹山紫南宮、南部屏東車城福安宮為代表，稱為「臺灣三大土地公廟」。有趣的是，人們是把三大土地公廟當成財神廟在拜，二○一五年網路調查十大財神廟，它們囊括了前三名，分別為第二、一、三名。

新北市烘爐地南山福德宮是北部知名廟宇之一，該宮的土地公甚至被稱為「土地公王」，清朝乾隆年間以簡單的石板堆疊成祠，祭祀由漳州府紹安縣帶來的土地公香火，因為靈驗，所以歷經改建， 終成今日規模，當初的石板祠現在還保留在廟裡。

南山福德宮主祀土地公，財神爺玄壇真君與文昌帝君等反成了配祀。其最大的景觀便是在一九九六年營建的一百零九尺高土地公大神像，立於山巔守護大地，在平地就可遠遠望見。有些人將南山福德宮視為陰廟是個誤解，因為本廟二十四小時開放，所以很多特殊行業者會晚上來此祭拜，加上另一山頭便是春秋墓園，所以才令人膽小者生疑。

新北中和南山福德宮是北台灣知名的求財寶地。記者陳睿中攝影／報系資料照
新北中和南山福德宮是北台灣知名的求財寶地。記者陳睿中攝影／報系資料照

南投竹山紫南宮建於清乾隆年間，宮內有土地公、土地婆，還有百年的石製香爐和石頭公，因為借發財金給信眾而極富盛名，成為觀光市集，每日遊覽車絡繹不絕，加上沿途的南投美景與廟方周邊遼闊的田園風光，真是令人心曠神怡！

紫南宮的服務中心前還有一隻碩大的「紫南宮金雞」，不但會生金蛋，還可供人撫摸求財、貼金雞金箔。紫南宮土地公已經完全財神化，二○一五年當選網路票選「羊年必拜十大財神廟」榜首，來此祭拜之餘，也可再去竹山老街逛逛，是完整的一日遊！

《神明寶島：虔誠祈願前，你應該知道神明背後的故事與拜拜小常識》。圖／柿子文化提供
《神明寶島：虔誠祈願前，你應該知道神明背後的故事與拜拜小常識》。圖／柿子文化提供

屏東車城福安宮前身敬聖亭建於明鄭時期，後來瘟疫流行，便從中國迎來土地公祭祀，歷經改建後，目前共有六層樓，完全是大廟格局，號稱東南亞、甚至是全世界最大的土地公廟。

清朝名將福康安在車城先後平定莊大田和林爽文之亂，所以乾隆皇帝賜封福安宮土地公，現在土地公神像不但大尊，而且著王冠、龍袍，位比王爺，「神氣」非凡，可謂是全臺神階最高的土地公。而廟前的兩隻大型石獅，也是全臺罕見的純石雕石獅，是稀有的傳統工藝。

(本文摘錄自《神明寶島：虔誠祈願前，你應該知道神明背後的故事與拜拜小常識》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

土地公 紫南宮

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