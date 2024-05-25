拜了就會發？除了「五路財神」…七爺、關公原來都是財神！

到底有幾種財神？

除了五路財神系統外，漢族的財神其實還有很多呢，首先是「文、武、義、富、偏」的另版五路財神。

文財神／比干、陶朱公

文財神指商紂的丞相比干（也是林姓的始祖），因為屢屢斥責紂王和妲己，被紂王挖了心，相傳他被挖了心之後並沒有馬上死去，還騎馬回家，途中聽到有婦人賣空心菜，他便上前詢問：「菜沒心能活，人沒心能活嗎？」婦人回答說不行，他便應聲倒地身亡，所以祭拜比干就別用空心菜了。比干已經沒有心，不會有一絲一毫的私慾之心，而且是亙古第一忠臣，忠信卓著，所以玉帝封祂為管理財庫的神明，道教尊祂為「文曲守財藏真福祿真君」，所以是文財神，同時也是庫財神，掌管金庫、銀庫、寶庫等倉庫。

此外，范蠡（陶朱公）是國君謀士出身的商賈，也被視為文財神。

武財神／五路財神

武財神就是五路財神，包括中路財神「玄壇元帥」趙公明，再加上東路財神「朝寶天尊」蕭升、南路財神「招財使者」陳九公、西路財神「納珍天尊」曹寶、北路財神「利市仙關」姚少司。

圖為金山財神廟信眾可求開運錢。圖／聯合報系資料照片

義財神／關聖帝君

義財神就是關聖帝君，民間以關帝是武神，所以也稱為武財神，亦如前所述。

富財神／沈萬三

富財神就是沈萬三，人稱大明首富，經營海外貿易致富，曾幫朱元璋出了修復南京城三分之一的經費，還打算出百萬兩黃金犒賞三軍，可是百般討好卻君心難測，朱元璋認為他擅越本分，藐視帝王，便藉故將他發配雲南，子孫也都遭了禍。

偏財神／蘇福祿、韓信、七爺

偏財神有二意，一指至偏遠地方謀生發財，清朝中土開始向海外移民，此種財神便因運而起，以到南洋經商致富的蘇福祿為代表，在星馬一帶還被供奉為土地公。

偏財神另一意是相對正財神而言，只要是正當工作與營業收入的都是正財，偏財指的是不勞而獲但尚屬正當的財富，如贈與、賞賜、中獎、投機、拾遺、政府彩券等。民間有謂五路財神的中路財神是正財神，其餘是偏財神，此說恐怕有誤，因為「生意興隆通四海」，焉有中方財是財，四方財不是財的道理？

偏財神是指漢朝韓信，祂本身年少時就是個浪蕩子，還因而蒙受胯下之辱，據傳祂發明了骰子，讓士兵在軍閒時玩樂，以保持士氣，賭場還奉韓信為祖師爺，號稱賭神呢，南投民間的韓信廟，便是直接以韓信為名的偏財神廟。

此外，黑白無常中的七爺謝將軍戴著長筒官帽，專緝亡魂、野鬼到案，所以活命人見到祂如同碰到凶煞，因此就在祂的官帽寫上「一見發財」或「一見大吉」來化煞，七爺就成了偏財神。

石門新十八王公廟的巨大黑龍義犬，不含避雷針高度為29.903公尺，是石門地標。圖／本報資料照片

求橫財／十八王公是大鬼不是神

民間認為，鬼靈之類如果好好善待之也會帶來橫財，但橫財非偏財，有鋌而走險與非法賭博之意，所以諸如廖添丁、林投姐、有應（萬應）公、十八王公、姑娘廟，乃至野外墳墓，多是求明牌、求橫財的特殊人物去祭拜索求，但這不是政府與道教承認的正神，所以不是「神」，是鄉野大鬼，千萬不可搞混。 《神明寶島：虔誠祈願前，你應該知道神明背後的故事與拜拜小常識》。圖／柿子文化提供

密宗財神／財寶天王

除了漢族的本土財神，華人也很崇拜佛教和密宗的財神，而且種類很多，大家較熟知的是財寶天王，亦即四大天王中的北方多聞天王，祂是北方多寶佛的化現，掌管天下財富。密宗有五色財神——綠財神、白財神、紅財神、黃財神、黑財神，和漢族五行的顏色一樣。佛教財神主張「先捨後得」， 所以先佈施方能得福德。

(本文摘錄自《神明寶島：虔誠祈願前，你應該知道神明背後的故事與拜拜小常識》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

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