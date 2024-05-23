從權傾一時，到人離財散 - 來談談運勢到底是怎麼變化的？

如果要認真地挑選一個情境來描述人生的運勢，那麼非「雲霄飛車」莫屬了！

爬昇、滑落、倒轉、忽高忽低，其實像極了人生的走勢。

雖說人生運勢起伏難免，但是有些人(通常是機月同梁組合的坐命者)的人生運勢起伏並不大，還算是平穩或是穩定，比較像是迪士尼世界(Disney World)中的 Seven Dwarfs Mine Train 或是 The Barnstormer。

有些人的人生運勢則是劇烈起伏(通常是殺破狼組合的坐命者)，有的是一次起伏之後就一蹶不振，有些則是不止一次的起伏。

它們就比較像是六旗樂園(Six Flags Great Adventure)的 Kingda Ka，或是長島溫泉樂園(Nagashima Spa Land)的 Steel Dragon 2000。

雖說大部分的雲霄飛車旅程驚險刺激，但是在戶外的雲霄飛車，因為乘坐者可以見到前方軌道的趨勢，所以多多少少還有心理的預期，知道接下來是要面臨從高處墜落，還是急速轉彎。

但是實際的人生運勢比較像「Space Mountain」，在伸手不見五指的環境中，只知身體不由自主地隨著雲霄飛車上下起伏，卻無法預先知道接下來是要往上還是往下，還是一個不預期的急轉彎？

然而，雖然人生劇本的細節難以預測，但是「人生運勢的起與伏」卻是有跡可循的; 命盤當中的「十年大運(大限)分析」提供了相當精準的預測。

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登高必自卑

貪狼坐命的A，在天梁大限時擔任國際知名品牌的品牌經理，薪資頗豐而且公司提供相當優渥的福利; 工作準時上下班，也不需要爆肝加班，生活愜意而且舒適，怎麼看都是令人稱羨的人生。

Ａ的下一個大限是七殺大限，就在天梁大限的最後一年，突然覺得目前的工作雖然平穩但是乏味，想做一點其他的事。

至於想要做什麼事，自己也說不上來！

「我好想捲起袖子，好好地打拼一番！」Ａ描述了自己的心境。

那麼，現在的工作不算打拼嗎？

「我不想再為人作嫁了，我想為自己做點什麼！」七殺大限的主軸 -「做自己」，隱然浮現！

進入七殺大限的前夕，Ａ辭去了品牌經理的工作，展開創業之路。

***

廉貞坐命的B，雖然在天同大限時已晉升基層主管，但由於已是公司的老鳥，許多工作駕輕就熟; 再加上部門所負責的業務相對穩定，所以工作上也沒有太多需要煩心的事務與壓力。

於是出國旅遊、度假、學習各種與工作專業無關的才藝，成為B的生活重心。雖然有時會覺得自己太過懶散，但是「要對自己好一點」的內在聲音始終佔上風，讓自己更有理由繼續理直氣壯地規劃各種工作以外的行程。

然而，B卻因為自己一時大意與貪念，將多年的積蓄投資了朋友的公司; 當他發現明明公司有賺錢而朋友卻聲稱公司仍在虧損時，想要清查賬目卻遭朋友拒絕。

最後朋友與股東們對簿公堂，自己的資產也大幅地減損，回復之日遙遙無期。

經過此一事件，B打起精神努力賺錢; 接受了公司外派的安排，展開全新的工作歷練與海外生活。

「原先我還百思不解，自己身處這麼懶散、頹廢的天同大限，是要用什麼方式才會進入努力增加財富的武曲、天府大限？現在我終於懂了！」在為B餞行的餐敘中，Ｂ做出了觀察與結論。

算算時間，Ｂ已接近進入武曲、天府大限的轉折點。

***

人生行運的安排也極為有趣，前後兩個大限的主星組合一定是一陰一陽，而不會有連續兩個陽性或兩個陰性組合。

陽性組合通常代表主動、積極、爭取、發展，陰性組合通常代表被動、保守、平穩、休養、儲備。

由於陰陽的兩種狀態差異極大，當處在其中一種狀態時，勢必要歷經某些轉折或變化，才會進入另一種狀態的範疇。

天梁與天同皆是代表保守、運勢平緩的陰性大限，要進入較爲積極、運勢起伏的七殺與武曲天府的陽性大限，坐命當事者在心態上也必須要有一種變化或轉折。

貪狼坐命的Ａ，是由本身的動機與想法而產生變化; 廉貞坐命的B，則是因為事件的觸發而引起環境的變化(資產減少)，進而形成動機與想法上的變化。

幹勁十足與一塌糊塗

七殺則是十四主星中變化最大、運勢起伏最為劇烈的星曜，這種描述與趨勢不僅適用於命宮有七殺的坐命者，也適用於不是七殺坐命但是行運走在七殺大限的坐命者。

依據先前「前後兩個大限的主星組合一定是一陰一陽」的原理來看，七殺大限既然是一個起伏劇烈的的大限，那麼從先前較為平緩的大限必然至少有一個轉折點，讓坐命者擺脫平緩進入起伏。

以相同的邏輯來看，如果七殺的下一個大限是運勢較平緩的大限，那麼在七殺大限也必然有一個轉折點，讓坐命者擺脫動盪而進入平緩。

如果用實際的情境來描述七殺大限，就像是當事者進行了一趟「雲霄飛車之旅」; 進入七殺大限前與結束七殺大限後，運勢都較為平穩，就好像搭乘雲霄飛車的前後都是安穩地待在平地，只有搭乘雲霄飛車時才是震盪起伏。

因此命理中有一句看似戲謔的玩笑語，用來描述七殺大限 - 「 前五年幹勁十足，後五年一塌糊塗 」。

仔細想想，好像不無道理！

通常在搭乘雲霄飛車時，前面會有一個爬升段，將雲霄飛車從平地拉升至最高點，以產生足夠的位能。之後由最高點向下墜落，將位能轉換成動能，讓雲霄飛車得以高速進行俯衝及旋轉。

如果沒有「幹勁十足」，哪來的能量讓雲霄飛車位居高點？

如果沒有「一塌糊塗」，又怎能讓雲霄飛車由高位趨於平緩？

某一任總統的兩個任期，正好位於他的七殺大限，也的確符合幹勁十足與一塌糊塗的走勢。

第一個任期雖然有金融海嘯來襲及水災處理失當的危機，但總算是有驚無險、安然度過，也順利地連任。

第二個任期的開始，是他七殺大限的最後兩年; 陰性主星在面對七殺大限，雖有心改革，但面對改革的失利、又有軍中管教不當、核電存廢、貿易協議、學運的種種爭議，動輒得咎，進退失據，導致在之後的選舉中失去政權，無法實現他「追求歷史定位」的宏願。

那麼，歷經七殺大限的實質意義會是什麼？究竟會得到什麼？

通常就是「寶貴的人生經驗」！

從權傾一時，到人離財散

從傳統的祝賀詞當中，不難看出一般人對於人生的期望與目標。

「富貴雙全」應該算是普羅大眾對於人生頂標的期待。

在命理的理論中，「貴」是「官貴」的簡稱，代表一個人的地位與權力是高於一般人之上，進而受人尊重、禮遇。

「當大官」自然是實現此一目標的具體作為。

命理中的「官貴」代表是紫微，你也不難想像，「作為一個皇帝」(紫微又叫「帝星」)自然是當大官的終極目標。

「富」是「富貴」的簡稱，代表一個人的財富是遠高於一般人所能擁有的。

「富可敵國」自然是實現此一目標的具體作為。

命理中的「富貴」代表是天府，有個巨大的財庫(天府又叫「庫星」)，自然是富可敵國的必要條件。

那麼，當紫微遇上天府，就可以實現「富貴雙全」的願望了？

某個企業家，在運行紫微天府大限時，跨足各種不同的領域，從水泥、建設、營造，一路到觀光飯店、石化工業，建立了巨大的商業帝國。

同時，良好的政商關係也讓他進入執政黨的權力核心，逐步兌現了「富貴雙全」的目標。

但是接著紫微天府大限之後的是太陰大限。

太陰大限本身並沒有不好，如果穩紮穩打、實事求是，也會是一個豐足的十年大運。

然而這位紅頂商人的太陰大限卻是與諸多煞星同宮，而且大限的化忌也進入太陰而形成太陰化忌。

在命理中，太陰化忌加上煞星的組合稱為「人離財散」，源自於太陰不僅代表親情，也代表財富; 加上了代表是非、挫折的煞星與化忌，怎麼看都不是一個令人稱羨的組合。

紅頂商人利用良好的政商關係，取得了巨額的借貸進行多項投資; 但是投資失利，導致商業帝國負債累累。為了補足資金的缺口，企業家鋌而走險，涉入多起的掏空案與弊案。

最後，企業家解散了商業帝國，並將鉅額的債務留給銀行，自己則離開台灣，流落在外; 帶不走的資產則遭到銀行拍賣。

最終兌現了太陰化忌加上煞星的「人離財散」，人離開而財產散盡。

不同的年代，有不同的紅頂商人縱橫商場與官場。 有些藉由自身的商業人脈與資源，成為政策推展的助力; 有些則是成為「兩棲生物」，分別從官場與商場中謀取自身的利益。

觀察歷史，我們常會有「歷史會重演」(History repeats itself)的發現與感慨。

人也算是歷史的一部分，而人性的貪婪與無知，也不會因為歷史的揭露而有所收斂與導正。

因為當事者始終自信滿滿，認為自己正在改寫歷史，甚至創造新的篇章。

沒有任何一個人的人生細節會和另一個人完全相同，但是人卻始終無視於歷史中顯而易見的脈絡與提示，而不斷地重複兌現歷史所給予的無情教訓。

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