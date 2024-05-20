四生肖520桃花開！屬雞可主動出擊 這類人突如其來遇到愛

520到來，四生肖桃花運降臨，《搜狐》指出，屬牛、雞、狗、豬的朋友將獲得真愛。

生肖牛

屬牛的人此時在感情上，非常容易成為別人的焦點，會有不少人向你們表白，甚至是有點喜歡的對象，也會開始主動接近你們。如果有心儀的人，應該抓住機會表達，並加倍關心和照顧對方，讓桃花運更加穩定。

生肖雞

屬雞的朋友們，會有不少桃花運來報到，且不管是在職場還是生活中，都有可能出現好消息。如果屬雞的朋友們心儀的人與自己的距離非常近，不妨主動出擊，不要錯過機會。

生肖狗

屬狗的朋友們將會得到很多人的示好，不過在選擇對象時，要慎重考慮，不能盲目跟隨感情的腳步，應該去了解對方，看看是否真的是想要的，這樣才會有一段穩定的關係。

生肖豬

屬豬的朋友們，這段時間會有不少機會遇到喜歡的人，而且可能突如其來。如果想要約會，不妨通過共同的興趣、嗜好或者朋友的介紹來接近對方，這樣會有更多的機會互相了解，讓感情更加穩定。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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