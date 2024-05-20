今天小滿！命理師曝「運勢背者將翻身」7星座連16天走好運
今天進入小滿節氣，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，小滿節氣到來，一切皆在轉換中，之前處於低谷者，運勢即將開始上揚；之前位在高峰者，將開始下落，需步步為營，未來這22天如能平靜過關，請給自己掌聲，表示業障很少，但若有覺運勢下滑者，可依照信仰多去教堂或拜觀音、王爺、城隍爺、關聖帝君、孚佑星君、天上聖母、四面佛、地藏王菩薩等，都會有很好的助力。
飾品方面，邱彥龍老師也建議，這段期間可多戴木質飾品或翡翠、玉石、鑽石、寶石、黃金；服飾穿搭以咖啡色、黑色、深色的衣服或紅色內衣為佳，幸運物可選與『S』或『A』字樣有關者或選有老鷹圖騰的相關物品，能提升氣場，增加各種運勢。
邱彥龍老師提醒，小滿這16天前世今生累積的業障會大爆發，需要好好清掃，令人厭惡、感到惡毒、凶惡、說謊的人事物容易出現，輕生、貪婪、受傷會在檯面上顯現出來，內在改變才是根本。邱彥龍老師說，之前的不平靜是由土星開始，木星持續遇到災難，現在換金星也短暫的摻雜進來，震盪與危機將會影響到14種產業，包括慈善福利機構、律師司法界、宗教命理界、教育界、金融銀行保險業、印刷業、整染業、纖維業、橡膠業、五金業、娛樂業、文化藝術產業、體育運動業、戲劇電影業等，會破敗崩盤或上揚逆勢而上，都會是一個轉捩點。
另外，邱彥龍老師還特別提醒，小滿這段期間身體要注意的部分是心肺、耳鼻喉發炎、情緒問題、刀傷、撞傷、骨折、韌帶斷裂、血液疾病、淋巴腺疾病及陸海空交通意外，尤其這段期間較不利年輕女孩的健康，要多留意頭部、咽喉和頸部，可能會有致病或致命的危險，盡量保持內心平靜，不要感情用事，是可以躲過災難的。
邱彥龍老師指出，由於小滿期間最旺的星是火星與海王星，因此相當有利於軍警、化學業、醫業藥業、酒店、船務運輸業、飲食業、石油業、液體行業及靈性行業，另外有7個星座也會在小滿這16天走好運，包括雙子座、水瓶座、牡羊座、天蠍座、雙魚座、巨蟹座、處女座，可好好把握轉運機會。
邱彥龍老師並引用表《易林·豫之升》卦：『多虛少實，語不可覆; 尊虛無酒，飛言如雨。』來說明小滿的整體運勢，就是要注意未來兩周假的比真的多，詐騙、瞎扯、胡說的佔大多數，當然還是有實在經得起考驗的，遇到了請珍惜這樣的人事物，因為那是福報。
🔶5月星座運勢／水瓶別和同事吵架、巨蟹玩就對了、2星座財運起飛
🔷5月運勢大開！財運好到讓人眼紅「3生肖」滾滾進帳、不富不行
🔶5月份愛神特別關照這幾個星座！快看你是否中選？
🔷5月份生命靈數分析：4號人外在運勢極佳、8號人幸運無所不在
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言