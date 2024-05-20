今天小滿！命理師曝「運勢背者將翻身」7星座連16天走好運

今天進入小滿節氣，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，小滿節氣到來，一切皆在轉換中，之前處於低谷者，運勢即將開始上揚；之前位在高峰者，將開始下落，需步步為營，未來這22天如能平靜過關，請給自己掌聲，表示業障很少，但若有覺運勢下滑者，可依照信仰多去教堂或拜觀音、王爺、城隍爺、關聖帝君、孚佑星君、天上聖母、四面佛、地藏王菩薩等，都會有很好的助力。

飾品方面，邱彥龍老師也建議，這段期間可多戴木質飾品或翡翠、玉石、鑽石、寶石、黃金；服飾穿搭以咖啡色、黑色、深色的衣服或紅色內衣為佳，幸運物可選與『S』或『A』字樣有關者或選有老鷹圖騰的相關物品，能提升氣場，增加各種運勢。

邱彥龍老師提醒，小滿這16天前世今生累積的業障會大爆發，需要好好清掃，令人厭惡、感到惡毒、凶惡、說謊的人事物容易出現，輕生、貪婪、受傷會在檯面上顯現出來，內在改變才是根本。邱彥龍老師說，之前的不平靜是由土星開始，木星持續遇到災難，現在換金星也短暫的摻雜進來，震盪與危機將會影響到14種產業，包括慈善福利機構、律師司法界、宗教命理界、教育界、金融銀行保險業、印刷業、整染業、纖維業、橡膠業、五金業、娛樂業、文化藝術產業、體育運動業、戲劇電影業等，會破敗崩盤或上揚逆勢而上，都會是一個轉捩點。

另外，邱彥龍老師還特別提醒，小滿這段期間身體要注意的部分是心肺、耳鼻喉發炎、情緒問題、刀傷、撞傷、骨折、韌帶斷裂、血液疾病、淋巴腺疾病及陸海空交通意外，尤其這段期間較不利年輕女孩的健康，要多留意頭部、咽喉和頸部，可能會有致病或致命的危險，盡量保持內心平靜，不要感情用事，是可以躲過災難的。

邱彥龍老師指出，由於小滿期間最旺的星是火星與海王星，因此相當有利於軍警、化學業、醫業藥業、酒店、船務運輸業、飲食業、石油業、液體行業及靈性行業，另外有7個星座也會在小滿這16天走好運，包括雙子座、水瓶座、牡羊座、天蠍座、雙魚座、巨蟹座、處女座，可好好把握轉運機會。

邱彥龍老師並引用表《易林·豫之升》卦：『多虛少實，語不可覆; 尊虛無酒，飛言如雨。』來說明小滿的整體運勢，就是要注意未來兩周假的比真的多，詐騙、瞎扯、胡說的佔大多數，當然還是有實在經得起考驗的，遇到了請珍惜這樣的人事物，因為那是福報。

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