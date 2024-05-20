今小滿節氣！ 命理師曝5生肖「運勢最強」：迎來人生大豐收

今天是小滿節氣，不但是新總統就職典禮，也是網路情人節，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，有5生肖即將迎來人生大豐收，屬牛者四方來財，好運當頭；生肖龍者想結婚生子會特別容易；屬雞者想換工作可成，生肖鼠者雖會面臨一些難關，但可藉宗教力量挺過，生肖老虎者，這段期間容易賺到快錢，人氣更旺，都可好好把握。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(5/20 ~ 6/5)運勢最強5生肖，分別是：

Top5 ：虎

屬虎的朋友，在這段期間，貴人運和人氣運特強，容易賺到快錢，心靈層面也會提升很快，但要注意自己的言行，易犯口舌是非，千萬別因為講錯話，把好事給砸了。

Top4 ：鼠

屬鼠的朋友，在這段期間容易成為焦點，名氣大漲，海外、遠地、或高等學習、宗教領域對你都有幫助，這16天情感的難過、開心、憤怒波動會稍微大一些，且要多注意身體，工作上也要小心，用錢更要謹慎。

Top3 ：雞

屬雞的朋友，在這段期間先弱後強，有想換工作的念頭或升職的機會，都有貴人提拔，人緣運旺，特別容易出名，當然也有小人會很討厭你，但不用擔心太多，因為有無形的磁場在保護你，多往遠地走或多學習，能遇到好的姻緣或為工作帶來好成績，只要把握好在檯面上發光發熱機會。

Top2 ：龍

屬龍的朋友，在這段期間有正、偏財，不論事業或財運都很旺，感情緣和子女緣也很強，想結婚或想傳宗接代，都是個非常好的時機。

Top1 ：牛

屬牛的朋友，在這段期間行動力超強，正、偏財運強，暗中也有貴人相助，事業財運都很旺，可以說四方來財，但也有料想不到的花費要支出，所以該節制的也要克制一下，別花過頭了。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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