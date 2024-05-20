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本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「好運降臨」：財庫瞬間飽滿

聯合新聞網／ 非貓不可
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在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要心存正念，就能得到意外報酬，有人則是運用專業，讓自己的財庫瞬間飽滿，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬牛

無論你是哪種行業，哪種工作的人，一筆意外之財將要來臨，在本周會有一段神奇的遭遇，在這段時間裡，你可能會在無意間拾獲他人的財物，甚至是他人心愛的毛小孩，但你只要心存正念，物歸原主，就能得到意外的報酬，除了令失主開心，自己也會感到格外的欣慰和滿足。

第四名：血型AB型+生肖屬猴

在工廠工作的內容幾乎是複製貼上，周而復始沒有太多變化，但卻也要格外的細心，以免造成錯誤，在本周的職場上將會有一波人事變動，有人會被調職或升遷，而所空出來的位置，即將就要由你來遞補，這也是加薪的好機會，所以一定要保有良好的工作態度，讓長官安心的讓你晉升更高的職務。

第三名：血型B型+生肖屬蛇

如果你是銷售員，專門介紹或推銷商品的工作者，在這段時間裡，將會有大筆生意上門，特別是汽車銷售員，在本周可要打起十二分精神，笑臉迎人地對待每位客戶，因為你可能會接下團購的大訂單，讓你的業績瞬間扶搖直上，讓同事羨慕萬分，記住只要童叟無欺，大筆獎金就能順利入袋。

第二名：血型B型+生肖屬豬

餐飲業的競爭壓力巨大，到處都是美食、小吃店林立，如果你也是餐飲業的經營者，本周將會得到土地公的眷顧，讓你的生意變得傲人火燙，店內座無虛席，店外大排長龍，在這段時間裡，更要注意服務態度，名聲口碑將能傳千里，甚至得到媒體採訪，讓生意更加興隆，財運更加旺盛。

第一名：血型O型+生肖屬兔

如果你是房屋仲介人員，無論是新手還是菜鳥，本周將會得到財神爺的眷顧，獲得好運降臨，在這段時間裡，你將能接到許多稀有物件，而來看房的客人也是持續不斷，其中不乏已經做好決定，只是想要再來確認細節的客人，你只要用專業分析屋況，就能在短時間內成交，讓自己的財庫瞬間飽滿。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 血型 財運 餐飲業

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