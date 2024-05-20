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唐綺陽星座運勢週報：天蠍理財機運佳 處女逢喜事高升
【唐綺陽星座運勢週報 5/20-5/26】
諸星進雙子，風象星座雙子、天秤、水瓶，有表達自我的機會，勇敢做自己，新的能量場開啟，世界將會更重視溝通，新奇事物不斷冒出，激發學習的欲望；木星雙子，全民開課趨勢更蓬勃，新的教育系統帶來革命，傳播業或旅遊業興盛，帶來八卦或新鮮話題。
金牛：接受不同意見能更進步，感情爭執也算積極溝通
雙子：工作別心急注意交通安全，感情分合很乾脆
天秤：進度不如預期要撐住，感情先投入愛才能堅持
射手：工作茫然先接受再轉念啟發，感情裡有點傻氣
天蠍：理財機運佳要好好分辨，感情看對方態度
魔羯：道別過去重新規劃新局，感情上有前任的消息
水瓶：女性勁敵壓力來刺激潛能，感情上女性別太強勢
雙魚：用理性來溝通避免感性，感情有健談的桃花
牡羊：諸事穩定財運佳，感情靠實力吸引桃花
巨蟹：眾望所歸有如神助，感情上兩情相悅機率高
獅子：萬事俱備請付出行動，感情曖昧多成眾人焦點
處女：人逢喜事步步高升，感情能遇到優質對象
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