每日星座運勢／獅子注意別將自己的 標準強加於人
2024-06-29
牡羊座
短評：藉助外力推動，才更能把握好愛情。
【整體運★★★★☆】
單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。
【愛情運★★★☆☆】
桃花太多令你不知所措。不妨試著冷靜下來，讓自己獨處，重新審視眼前的人。
【事業運★★★★★】
頭腦特別的靈活，創意十足，走在路上都能突發奇想到一些有新意的策劃方案，對今後拓展事業很有助益！
【財富運★★★★☆】
出門在外容易遇到財神爺與福神的關照，不是收到禮物就是白吃白喝一頓 。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：3
吉時吉色：7:00-9:00am 蜜瓜黃
開運方位：東南方向
金牛座
短評：過多的語言反而會使感情顯得蒼白。
【整體運★★★★☆】
給他一個溫暖的擁抱吧，這比所有的甜言蜜語都來的讓人感動、溫馨；今天的財運很好，一有機會就應該馬上出手；對於朋友來借錢，能幫就幫，但如果自己手頭沒錢的話，也就別撐面子了，省得轉身還要找別人借。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛機會相對較少，可將重心多放在興趣及自我實現上，享受充實的單身日。
【事業運★★★☆☆】
遇到高興的事也不要過度興奮，高興過頭很容易變得急躁易怒，這會給你帶來不少麻煩。
【財富運★★★★★】
動腦生財，特別消耗腦力，所幸在辛苦構思後獲益匪淺。不適合玩弄金錢遊戲。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：5:00-6:00am 玳瑁棕
開運方位：東北方向
雙子座
短評：責任心可以維繫愛情長久。
【整體運★★★☆☆】
已婚者今天容易遇上感情的困擾，但強烈的家庭責任感會讓你很快擺脫困擾；生意人今天容易拿到大訂單，一定要注意按時發貨，免得發生不愉快而錯過以後長期合作的機會；單身者可望收到異性的邀請出席大型的聯誼晚會。
【愛情運★★★☆☆】
在社交場合有機會結識對工作有助益的異性朋友，彼此可成為很好的合作夥伴。
【事業運★★★☆☆】
環境的改變以及各種人際問題，都會給你帶來一些困擾，要注意控制好情緒。
【財富運★★★★☆】
遇到財務問題時，可得貴人相助，擺脫困境。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：7:00-8:00pm 芥末黃
開運方位：東南方向
巨蟹座
短評：加強人際關係之日，多進行社交活動，會有不錯的收穫。
【整體運★★★☆☆】
單身者在愛情上顯得有些遲緩，不能一昧等待，主動出擊才有希望，以免讓別人捷足先登。社交運良好，參加朋友聚會可以讓對方多介紹一些不同領域的人給你認識，玩得開心的同時能交到不少新朋友。
【愛情運★★★☆☆】
不想約會，只想一個人待在家中看電視、看一本好書，可偏偏有異性朋友找上門來喔！
【事業運★★★★☆】
運勢很不錯，易得貴人助力，遇到難以處理的事情，可求助於親朋好友。
【財富運★★☆☆☆】
「明知山有虎，偏向虎山行」的行為，其精神值得讚賞，不過容易引發不可預料的事，使你破財。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：6:00-8:00pm 杜鵑粉
開運方位：正東方向
獅子座
短評：EQ頗高，有利交友。
【整體運★★★★★】
利用節日邀請平日疏於聯絡的朋友來家中做客，可以了解一些對方近期的生活，增進雙方的交流，提升友誼。可以與友人一起去俱樂部打打保齡球，做做健身運動，當成是娛樂節目。節日有好的電影，去感受一下視覺帶來的刺激也不錯。
【愛情運★★★★☆】
單身者有時間不妨多安排戶外娛樂活動，或是時常到郊外走一走，容易有艷遇喔！
【事業運★★★★☆】
處理事物的能力與情緒都能保持好的狀態，不過得注意別將自己的標準強加於人，以免對方達不到要求時你會大失所望。
【財富運★★★★☆】
金錢回收的時刻，守財力特別強，即便花錢買東西都容易買到物超所值的好東西。今日也適宜追債喔！
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：0
吉時吉色：8:00-10:00pm 芥末黃
開運方位：東北方向
處女座
短評：與人交往能夠和睦相處。
【整體運★★★★☆】
你將會表現得親切又得體，你能把握大眾的感受，從而迎合他們的心意。雖然在生活中會遇到小麻煩，但多能得到親友的幫助。邀三五個好友相聚，能夠緩解不少精神壓力。
【愛情運★★★★☆】
有機會碰到成熟有魅力的對象，深深吸引了你的目光，讓你動了真情。
【事業運★★★☆☆】
喜歡表達，有不錯的創見，但也容易在不自知的情況下得罪人，應留意一下措辭！
【財富運★★★★☆】
今日有福祿雙至之好氣運，只要積極運作，多能求名得名，求財得財。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：7
吉時吉色：9:00-10:00pm 檸檬綠
開運方位：西南方向
天秤座
短評：用開放的胸襟接受朋友的建議，客觀理性看待事物。
【整體運★★★★☆】
對一些人、事、物的判斷似乎失去了準頭，存在錯估形勢的危險。對搜集到的訊息要進行篩選，財務上要小心，投資有賺大錢的機會，但過於投機取巧也會造成損失。人際關係和諧，易得到貴人助力。
【愛情運★★★★☆】
遇見好對象時，別讓理性走在感性前頭，大膽地讓對方認識你吧！
【事業運★★★★☆】
精力旺盛，即使有很多事情需要處理，你也能輕鬆應付，處理得井井有條。
【財富運★★★★☆】
進財順暢，業務開發者多聯繫老客戶，容易進財；頗有偏財運，中樂透機率高。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：4
吉時吉色：5:00-6:00am 古銅青
開運方位：西南方向
天蠍座
短評：心情舒暢的一天，適合進行戶外運動。
【整體運★★★★☆】
感性的一天，感情很豐富，很想與戀人有更多的時間相處。主動約對方時常共進晚餐、看電影。外出散心容易在旅途中能交到好朋友，而且能在閒聊中釋放情感，解除苦悶。財運上可以關注有增長潛力的項目，易找到機會。
【愛情運★★★★☆】
有點鑽牛角尖，小心讓另一半受不了，應放寬心才好；單身者與異性接觸機會多！
【事業運★★★★☆】
運勢佳，求職者機會多，易獲得朋友幫忙，可供選擇的機會多，應有所取捨，別太猶豫。
【財富運★★★☆☆】
金子花在刀口上，不死守，不浪費。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：4
吉時吉色：8:00-9:00am 金桔綠
開運方位：正北方向
射手座
短評：易成為眾人矚目的焦點，很有優越感。
【整體運★★★★★】
平時不太熟悉的人都會主動地向你示好，讓你有點意外的興奮。已婚者也能靜下心來與另一半促膝談心，對家庭的未來充滿信心，共同描繪生活的藍圖。找一些有關證券的訊息看看，為下一輪的投資做好準備。
【愛情運★★★★☆】
對週遭的異性容易產生好奇心，有擦出火花的機緣。
【事業運★★★★★】
精力旺盛，有利推行新計劃，若能接受不同的意見，成功的機率會更大。
【財富運★★★★☆】
財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象，想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口多能心想事成！
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：5
吉時吉色：12:00-1:00pm 瑪瑙黑
開運方位：正北方向
摩羯座
短評：熱鬧的一天。
【整體運★★★☆☆】
說話很有幽默感，與異性在一起時能表現出大方自然，單身者不妨多與異性攀談，易給對方留下好的印象；今天不宜外出，擁擠的交通，人與人的摩擦，極易讓你感到疲憊；有破財的跡象，擺闊只會徒添自己的煩惱。
【愛情運★★★★☆】
閒暇之時不妨陪另一半去逛逛街，添置些新物品，會很愉快；單身者適合與好友一同出遊。
【事業運★★☆☆☆】
會遇到一些麻煩，會讓你覺得心煩意亂，應調整心態，正確處理才好。
【財富運★★★☆☆】
宜穩紮穩打的開發正財。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：4:00-6:00am 石榴紅
開運方位：正北方向
水瓶座
短評：別強迫別人，多反省自我。
【整體運★★★☆☆】
與人交流的時候不要把自己的意識強加給他人，也就能省去無謂的紛爭。即使玩些小牌之類的遊戲，也不可有大撈錢財的念頭，當成純娛樂，反而讓你輕鬆許多。適合聽聽輕柔歡快的音樂，你的心情會相當愉悅。
【愛情運★★☆☆☆】
忙於應付工作，與另一半的溝通短缺，感情容易出現危機；單身者在工作中能得異性助力。
【事業運★★☆☆☆】
熱心助人卻得不到感激，反而被誤會，真是吃力不討好，這會讓你感到內心鬱悶！
【財富運★★★☆☆】
在投資上要膽大心細，方能見成效。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：11:00-12:00pm 夕陽橙
開運方位：正西方向
雙魚座
短評：有點懶散的一天，各方面運勢差強人意。
【整體運★★★☆☆】
情緒欠佳，因此思緒也跟著遲鈍起來，一副懶洋洋的樣子，喜歡一個人獨處。對平時熟悉的事情最好也要思前想後，按部就班則難以應對突發狀況。多與家人相處，會讓你感受到親情的溫暖，排解心中的鬱悶情緒。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者戀愛的慾望強烈，即使是很普通的一次約會也能讓你找到樂趣與刺激。
【事業運★★☆☆☆】
自我意識強烈，顯得固執，容易感受到周圍人的冷眼，虛心一些才能扭轉局勢。
【財富運★★★☆☆】
經濟上有各種細小瑣碎的支出，帳單上記的密密麻麻。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：10:00-11:00am 臘梅白
開運方位：正北方向
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