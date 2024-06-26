每日星座運勢／金牛今日盡量不要做 開創性的工作

2024-06-26

牡羊座

短評：機會要靠自己爭取。

【整體運★★☆☆☆】

單身貴族在健身房或圖書館易遇到不錯的異性，若能主動一點，深入發展的機率極高；購物時極易受到他人的影響，做出錯誤的購買行為；思維禁錮在自己狹小的圈子中，不宜進行策劃、設計工作。

【愛情運★★★★☆】

已婚者適合與另一半安排約會，尋找浪漫的感覺；戀愛中的人感情甜蜜。

【事業運★★☆☆☆】

缺乏貴人運，遇到困難時，需要考驗你獨自處理事務的能力。

【財富運★★☆☆☆】

金錢是非特別多，辛苦賺來的錢往往需要支付許多的開銷，不然就是花了冤枉錢！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00pm 遠洋藍

開運方位：正南方向

金牛座

短評：以不變應萬變。

【整體運★★★★☆】

對感情甚為重視，一有風吹草動則易起疑心，為情所困擾；今天盡量不要做創新的提議及開創性的工作，明哲保身雖然不是處事態度，卻是你唯一的選擇；健康運一般，要留意腸胃方面的健康。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，戀愛中人可以互相包容、和睦相處；單身者別想太多，專心工作吧！

【事業運★★★☆☆】

工作上被上司挑剔的機率高，但謙虛的態度又能讓你扭轉情勢，化險為夷。

【財富運★★★★☆】

有許多賺外快的機會，可大膽出擊，只要小心操作，就能有不錯的回報。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-4:00pm 玳瑁棕

開運方位：正南方向

雙子座

短評：不同場合不同表現。

【整體運★★★☆☆】

正處在矛盾中的伴侶，若還一昧講求面子不肯放低身段，將會進入很長的冷戰期；求職者面試時易有緊張感，難有最佳表現；今天適合洽談生意，落落大方的表現將留給對方穩重可信的印象。

【愛情運★★☆☆☆】

容易忽略伴侶的感受，產生矛盾、衝突的機率高。應主動示好，聽一聽伴侶的想法。

【事業運★★★☆☆】

運勢還好，只要能克服自卑心理就好。若再多下些功夫將專業能力表現出來，還有機會獲得上司表揚。

【財富運★★★★☆】

財運佳，可以相信直覺碰碰運氣，有小利可圖。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-2:00pm 芒果黃

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：比起新買的物品，舊東西反而更好用。

【整體運★★★☆☆】

今天有些頭腦昏沉，無論另一半提出什麼樣的要求，你都是有求必應，縱容不見得是好事哦！財運欠佳，看見家裡的舊東西便有扔掉的衝動，引起的損失不小。面對工作肯吃苦，收穫不錯。

【愛情運★★★★☆】

愛情方面會有所發展，已婚者願意遷就另一半，兩人的感情很甜蜜。

【事業運★★★☆☆】

勇於表現者，可獲得讚賞與認同；多與長輩互動，可得到照顧。

【財富運★★☆☆☆】

不適合投資理財的一天，除了容易收到錯誤的訊息外，萬一操作錯誤也容易心生懊悔。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00am 櫻桃紅

開運方位：東南方向

獅子座

短評：運勢旺盛的一天，各方面運勢都相當不錯。

【整體運★★★★★】

今天桃花旺盛，說想說的話，做想做的事，不要因為自己的癡情而感到不好意思。投資機遇不錯，可以放手一搏；只是不宜與他人合夥投資，容易因為意見分歧而產生矛盾。精神過於振奮容易疲勞，喝點綠豆湯之類的清淡飲品非常不錯。

【愛情運★★★★☆】

愛情運攀升，多花點心思、時間在情人身上；別太硬邦邦的，否則愛情運會降溫！

【事業運★★★★★】

打起精神做業務，大訂單便離你不遠了喔！

【財富運★★★★☆】

有利理財的日子，對於資金的運用很有一套，有機會憑藉直覺賺到錢。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-3:00pm 墨玉綠

開運方位：西南方向

處女座

短評：不要冷落了另一半，感情要多加呵護。

【整體運★☆☆☆☆】

已婚者雖然為改善生活而努力工作，但也要對另一半噓寒問暖。感情是基礎，動搖了根本可就得不償失。晚上有機會與另一半觀賞浪漫愛情劇，兩人都沉浸在劇情中，有助愛情升溫。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人掌控欲強烈，顯得固執已見，與戀人相處要小心一言不合而分手。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太順，有點力不從心，找不到施力點，依照平日的進度規則運作就好。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣混亂不穩定，在金錢上不宜輕舉妄動，任意胡為則損失隨之發生。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-1:00pm 檸檬綠

開運方位：正西方向

天秤座

短評：任務需借助外力完成。

【整體運★★☆☆☆】

單身者在聚會前往自己的包包裡噴點香水，愛情運會得到提升；今天花錢花得一點也不心疼，即使荷包殷實也不該把錢花到毫無用處的地方哦！付出頗多收獲卻甚微，內心難免感到有點失落。

【愛情運★★★☆☆】

雖然有許多接觸異性的機會，但僅限於工作往來，想戀愛還需耐心等待！

【事業運★★☆☆☆】

有些事無法按照你的預定計劃進行，別太著急，那只是時機未到而已。

【財富運★★★☆☆】

錢財外露，很容易遇到一堆吸血鬼。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00pm 墨玉綠

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：擬定周詳計劃，勿心急。

【整體運★★★★☆】

今天在工作上你過於急躁的表現容易被對手發現，沉著冷靜才不失風度。已婚者有機會重拾愛火，抓住難得的機會讓對方明瞭你很重視這份戀情。財運較弱，理財無計劃原則，會出現經濟窘迫的局面。

【愛情運★★★★☆】

愛情運看好，適合主動放電、製造浪漫的情境；說點噁心的甜言蜜語，效果會更好喔！

【事業運★★★★☆】

事業運佳，多能用樂觀、正面的態度面對今日的工作，只要能保持快樂的心情，今天真是美好的一天喔！

【財富運★★☆☆☆】

分散投資難以面面兼顧，應抓好大項目，小投資可讓親近的人幫忙關注，以免因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00am 夕陽橙

開運方位：西北方向

射手座

短評：虛心求教方能幫你度過難關。

【整體運★★☆☆☆】

金錢觀念比較重的今天還是少參加活動的好，不然容易給人斤斤計較、吝嗇的印象；從未有過的無力感在事業上表現得尤為明顯，請教有經驗的同仁顯然是最為有效的方法；已婚者在柴米油鹽中領悟愛情的真諦。

【愛情運★★★☆☆】

遇到喜歡的對象應主動一些，觀察、等待太久會讓你錯過良緣唷！

【事業運★☆☆☆☆】

今日做事有撈過界、多管閒事的傾向，先做好份內事，別人的事也別插手管太多才好。

【財富運★☆☆☆☆】

今日錢財問題頗多，應控制花錢慾望，合理分配，做好儲蓄規劃。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00am 碧空藍

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：愛情運勢極佳的一天。

【整體運★★★☆☆】

相信一見鍾情的人今天特別得異性歡心，桃花大有開放之勢。財運欠佳，必要時不妨為自己找個軍師。上司稍有不順，便會遷怒於你，面對工作應謹慎一些，以免成為無辜的受害者。

【愛情運★★★★☆】

單身者容易結識笑容甜美、說話幽默的異性朋友；戀愛中的人與戀人約會的機會多。

【事業運★★★☆☆】

與人交流時，切忌滿口大話，一副無所不能、無所不知的樣子，否則你會被打入同事或客戶的拒絕往來名單中。

【財富運★★☆☆☆】

今日財務工作者在處理錢財時易出錯，宜放鬆心情，理清頭緒。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00pm 芥末黃

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：細節上的處理不能疏忽。

【整體運★★★★☆】

感情上重視心靈溝通的契合度，害怕表錯情、會錯意，試探對方的舉動比較多；學生族對課外活動比較熱衷，在活動中能突顯出你的專長和能力；與人相處時，你給人的第一印象還不賴，但細節方面的疏忽會讓你的形象大打折扣。

【愛情運★★★☆☆】

感情進展不太順利，有伴侶者遇事與另一半商量，多會被對方否定，還需要多忍耐、包容。

【事業運★★★★☆】

思想很活躍，腦中常常會有很新奇的創意蹦出來，這些特別的想法帶給你極大的靈感，對工作很有幫助。

【財富運★★★☆☆】

走馬看花的顧客較多，保持耐心才好。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00pm 咖啡棕

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：應避免和對手直接硬拚。

【整體運★★★☆☆】

對愛情有著強烈的渴望，牢記欲速則不達，好時機還需耐心等待。沉浸在過去的成功之中，面對現實的重重阻力擺在面前時，卻不敢付出行動。工作中會出現強勁的競爭對手，與之硬拚要小心難以成功。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人對愛情、婚姻有了新的認識，對另一半也更顯體貼；單身者與外地異性有緣。

【事業運★★★☆☆】

運勢一般，工作上尋求捷徑固然好，但千萬別投機，小心弄巧成拙！

【財富運★★☆☆☆】

購物應透過正規管道，勿貪圖便宜，小心花大錢買回無用的商品。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00am 蜜瓜黃

開運方位：正西方向

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