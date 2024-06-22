每日星座運勢／摩羯展現領導溝通力 並獲得肯定喔

2024-06-22

牡羊座

短評：要做一個守時、講原則的人。

【整體運★★★☆☆】

面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要；無預算的開支較多，財政易出現危機，要記得提倡節儉；與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，要學會包容，耐心的聽取對方的意見，然後一起分析、解決問題。

【愛情運★★☆☆☆】

伴侶之間不用忌諱爭吵，有時候爭吵也是一種交流方式，只要吵完之後一起應對問題就行。

【事業運★★★☆☆】

顯得較為嚴厲，而且有點固執，讓人產生厭惡感。你要好好反省一下才行唷！

【財富運★★☆☆☆】

貪玩、愛享受也會使辛苦賺得之財流失！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-4:00pm 芒果黃

開運方位：正東方向

金牛座

短評：運勢一般，切忌暴飲暴食。

【整體運★★★☆☆】

今天單身者渴望戀愛，但太過內斂、被動，容易錯過良緣。財運上，需要了解的資訊很多，雖然較有耐心，但效率不高，留意身邊的貴人，他人相助會讓你更順利。今天應少量多餐，讓營養充分吸收。

【愛情運★★★☆☆】

渴望得到異性朋友的關懷，對關心你的異性很有好感。不過，別把這種情感與愛情混淆喔！

【事業運★★★☆☆】

在室內坐得太久，偶爾也要起身活動活動，看看窗外的景色，更有利於處理事務。

【財富運★★★★☆】

在投資上會得到初步回報，如果把眼光放遠，把網撒大一些，能進財更多。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00pm 冷泉藍

開運方位：東南方向

雙子座

短評：運勢大好的一天。

【整體運★★★★★】

情緒激揚，做什麼事都能投入高度的熱情，愉悅的心情連旁人都受感染；想要步入婚姻殿堂的朋友可趁今天向戀人求婚，成功的機會頗高；財運也跑來湊熱鬧，原本形勢不好的投資產品今天也有機會翻盤。

【愛情運★★★★☆】

顯得優雅迷人，容易讓異性一見傾心，但你較保守，很難拉近彼此的距離。

【事業運★★★★★】

有機會接觸藝術方面的活動，感悟頗多，開始放慢腳步，欣賞到過去沒有欣賞的風景。

【財富運★★★★☆】

財神爺光顧囉！財富不會從天而降，然而只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債、與人談判金錢、討論佣金問題！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00am 蕃茄紅

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：新事物帶來新氣象。

【整體運★★★★☆】

和你的伴侶找個從來沒去過的地方約會，你就等著慢慢享受戀愛新體驗吧；試著與別人交換心得、轉變思考模式，有達到雙贏的效果；約同事一起去新開的餐廳喝杯下午茶，靈感會油然而生哦！

【愛情運★★★★☆】

已婚者可以偶爾與另一半到餐廳享受美食，彼此都會很滿足；單身者有機會趕很多場約會。

【事業運★★★★☆】

心情愉快，你的好心情也易影響他人，在輕鬆歡快的氣氛中，做事效率大大提高。

【財富運★★★☆☆】

與人合作，要小心謹慎，別太容易輕信別人，小心因朋友的連累而受挫。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00am 琉璃銀

開運方位：正北方向

獅子座

短評：財富就在身邊。

【整體運★★★★☆】

和戀人之間易發生言語衝突，話說出口時請三思；閒暇之時多翻閱財經雜誌，能獲取許多有價值的訊息；有時間約同事一起喝茶逛街，對你往後的工作很有幫助。

【愛情運★★★☆☆】

單身者在感情上易遇到一些困難，但不要灰心，多加留心觀察，用智慧去贏得愛情吧！

【事業運★★★★☆】

容易有不錯的創意，新穎的觀點能得到大家的認同，很有成就感。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，與他人合作能爭取到更多進財機會！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00am 竹葉青

開運方位：正東方向

處女座

短評：受到眾人的關注，有被重視的感覺。

【整體運★★★★☆】

平時不太熟悉的人都會主動地向你示好，讓你有點意外的興奮。已婚者也能靜下心來與另一半促膝談心，對家庭的未來充滿信心，共同描繪生活的藍圖。找一些相關的證券訊息看看，為下一輪的投資做好準備。

【愛情運★★★★☆】

有機會與舊情人重逢，內心的愛情之火再次被點燃，但進一步發展機會並不大。

【事業運★★★☆☆】

內心沉悶，容易胡思亂想，適合四處散散心，找朋友聊聊天，別把自己憋壞了。

【財富運★★★★☆】

財運變化多，大多會由壞變好、從散而聚。容易得到長輩幫助，也有機會收到禮物。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00pm 古銅青

開運方位：正北方向

天秤座

短評：積善可得福。

【整體運★★★★☆】

愛情運看好，之前新結識的異性，今天可望有進一步發展；諸多事宜可交付信賴之人去辦，將減輕你不少負擔；拿出一部分資金捐助慈善機構，幫助那些需要幫助的人，你必有福報。

【愛情運★★★★☆】

全心投入到工作中，容易忽略另一半的感受，抽時間多陪陪伴侶也是今天的功課。

【事業運★★★★☆】

健康狀況良好，能滿懷自信和活力來應對各種事務。

【財富運★★★☆☆】

若能多親近長輩，會有不錯的進財機會。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00pm 玫瑰紅

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：今天情緒不錯，做起事來也是鬥志昂揚。

【整體運★★★☆☆】

展現活力四射的一面，彰顯個人魅力，得到不少異性青睞，約會外出的機會多。出去逛街有機會碰到很久沒見的朋友，開心聊天之後不要忘了互留電話哦。投資方面，你的收入穩定增長，讓旁人羨慕不已。

【愛情運★★★★☆】

單身者有許多與異性接觸的機會，有利交友、戀愛；已婚者可感受到對方濃濃的溫情。

【事業運★★★☆☆】

需要細心處理的事不少，應耐著性子，一件件處理，心急很容易出錯唷！

【財富運★★★☆☆】

財運一般，別讓你的壞情緒影響了客戶，繼而影響了你的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00pm 祖母綠

開運方位：正北方向

射手座

短評：小心被好運沖暈頭腦哦！

【整體運★★★★☆】

單身者對愛情的嚮往漸漸流於平淡，雖然今天可望遇到心儀的對象，但因表現冷靜而難有火花；精打細算，思維亦顯得相當活躍，不僅理財做得很到位，就連投資也能有所斬獲；一心還是一用的好，小心撿了芝麻丟了西瓜，因小失大。

【愛情運★★★★☆】

單身者想戀愛不妨多參加朋友聚會，你身邊會出現很多的愛慕者；已婚者感情生活平順。

【事業運★★★☆☆】

有點急於求成，雖然做事效率很高，但有些粗心，小心細節出錯影響全局喔！

【財富運★★★★★】

財運還不錯唷！有得財的機會，賺錢輕鬆外還有機會得到禮物或金錢援助。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00am 鉑金灰

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：盡量多做事，可以讓你感到充實而快樂！

【整體運★★★☆☆】

感情生活平淡，多聯繫以前的同學或朋友，偶爾聚聚，聊聊家常，會讓你覺得生活豐富多彩。財運較平順，股票投資者可以到交易市場看看情況，多找周圍的人了解局勢，朋友有好的推薦不妨考慮跟進。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運不錯，單身者可到社交場合走走看看，有機會遇到讓你心動的對象，好好把握。

【事業運★★★★☆】

今天是展現才能的好時機，有機會發揮領導、溝通能力，並獲得肯定喔！

【財富運★★★☆☆】

花錢的地方不多，多多留意市場訊息，可發現許多進財機會。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00pm 香吉士黃

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：總運走勢較平順。

【整體運★★★☆☆】

順風順水，即使會犯一些小錯誤，也多能得到大家的諒解和幫助，要記得心存感激。在甜蜜愛情的滋潤下，無端的厭倦和煩惱很容易就煙消雲散。和朋友一起聚會，你的表現雖然會有點慌張，但卻能搏得異性的好感，單身者有不錯的際遇。

【愛情運★★★☆☆】

有逢場作戲、拾得新歡的機緣，但談感情還需要深思熟慮，太過於草率容易受到傷害！

【事業運★★★☆☆】

有機會表達創見，盡量把你的意思表達清楚，抓住重點說清就好，說得太多效果反而不好。

【財富運★★★★☆】

積極進取者容易得財神眷顧，進帳可觀。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00pm 苔蘚綠

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：易與人產生意見不合。

【整體運★★★★☆】

已婚者易在孩子的教育問題上發生意見分歧，別太早替孩子下結論，應多了解孩子的想法；今天大財難遇，小財有所得，小額股票投資形勢可觀；今天消化系統易出現問題，要特別注意飲食衛生。

【愛情運★★★☆☆】

應尊重另一半的朋友，別說他們的不是，以免惹對方不高興，讓你吃苦果！

【事業運★★★★☆】

生活較愉快，工作事情進展較順利，沒有太大的壓力。很適合走親訪友，聯絡感情。

【財富運★★★★☆】

在錢財上，若能向人求助，大多能如願以償。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-5:00pm 大理石灰

開運方位：東北方向

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