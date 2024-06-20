每日星座運勢／天蠍留意周圍環境的 變化保持警覺

2024-06-20

牡羊座

短評：運勢雖然一般，但很容易滿足。

【整體運★★☆☆☆】

愛情運平淡，覺得一個人的生活也挺自在，難有新的奇遇。財運較普通，小投資小收獲，做點保守性投資就好。對工作期望過高，得不到預期的滿足感，易受失落的情緒困擾，影響工作效率。

【愛情運★★★☆☆】

既然愛他就不要敷衍他，心裡有什麼想法都可以坦白的與對方商量，這才會有貼心的感覺！

【事業運★★☆☆☆】

心神不寧，對許多事都忍不住挑剔、批判，會嚴重影響人際關係。心緒很亂時，應及時讓自己轉移注意力。

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，小心因口舌是非而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 深茄紫

開運方位：東南方向

金牛座

短評：今天你顯得特別節儉。

【整體運★★★☆☆】

很懂得節省，即使是適當的消費也會讓你不捨，小心這樣會讓異性覺得你很吝嗇，偶爾慷慨一些，對你的財務並無影響，還能給對方留下好印象，且有利於你們的發展；給同事一句問候，都能增進同事間的情誼。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運不太穩定，外力干擾挺多，耐著性子別動怒了。

【事業運★★★☆☆】

頗為平淡，工作上沒有太大的變化，空閒時不妨多與同事聯絡感情，建立良好的人際關係。

【財富運★★★★☆】

採取速戰速決的投資戰略容易進財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00pm 珍珠白

開運方位：正南方向

雙子座

短評：用心尋找，就會發現很多機會。

【整體運★★★★☆】

今天的桃花還是很不錯的，可是你會比較執著，只專注一個對象，而忽略了其他異性傳送的秋波；一味提供朋友經濟援助，不見得是幫他，反而還會為自己帶來不必要的麻煩；把工作看得輕鬆些，你會發現更多的機會。

【愛情運★★★★☆】

已婚者與另一半能促膝談心，雙方的內心都容易心滿意足；單身者的被動桃花旺盛。

【事業運★★★★☆】

工作進行得比較順利，不會遇到大的麻煩，

【財富運★★★☆☆】

今日你做著發財夢，對於投資抱持著一種暴富的心理，很希望走捷徑，要小心損財唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00am 玳瑁棕

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：刻意追求表現，效果反而不好。

【整體運★★★☆☆】

他人託付的事情若超出你的能力範圍，就要明確告訴對方你無法幫上忙，若礙於情面勉強答應，會把事情弄更糟。工作上有小障礙，別一昧地向前衝，宜多思考，做好計劃。偏財運不錯，刷卡借貸較為順利，也易得到金援。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有短暫的姻緣運，但多屬於「鏡花水月」，要想發展一段情緣，還需耐心等待。

【事業運★★☆☆☆】

今日宜放下身段，在遇到難題時，別自視過高，虛心向長輩請教才能更好地解決問題。

【財富運★★★☆☆】

最好制定理財目標，確保不花冤枉錢。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 咖啡棕

開運方位：西北方向

獅子座

短評：愛情能有斬獲，自己爭取勝算更大。

【整體運★★★★☆】

不要錯過與異性單獨相處的機會，將真實的一面展現出來，成功的機率頗高。沒有太大的購買慾，就算進入商場也能守得住錢財。工作中容易與人起爭執，退一步海闊天空，對方也不會得理不饒人。

【愛情運★★★★☆】

今天你的直率坦白能打動對方，偶爾顯露的缺點反而會讓對方看到你的真實、你的可愛。懂得維護彼此心靈的默契，更能增添幾分勝算。

【事業運★★☆☆☆】

情緒比較暴躁，做事衝動，魯莽的行為會給工作帶來諸多不便，影響到同事之間的相處。記住，凡事應三思而後行！

【財富運★★★★★】

財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象；想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口，多能心想事成！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00pm 杜鵑粉

開運方位：正南方向

處女座

短評：好運不斷向你靠近。

【整體運★★★★★】

今天是突顯能力的好時機，盡情發揮你的專業技能，易得上司好評；你對戀人的支持，將是他最大的動力，試著幫他做些事情，分擔他的負擔吧；投資運不錯，獲利的機會較大，不過金額大的項目還需謹慎才好！

【愛情運★★★★☆】

異性緣很好，單身者有機緣遇到喜歡的人，戀愛中人也能有快樂、豐富的一天。

【事業運★★★★★】

事業運頗旺，上司、長官的助力強，也有機會被重用。今日也很適合展現權威的一面，大膽的主導大局發展吧！

【財富運★★★★☆】

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務、洽商工作者來說，好運的力量較強，只要積極地奔波，多與人接觸，不難創造好績效。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00pm 青金石藍

開運方位：正南方向

天秤座

短評：運勢不佳，心情低落。

【整體運★☆☆☆☆】

財運不佳，想要在今日開張店面，恐會遇到諸多不順，可在正對著門的櫃檯上擺放一隻金錢豹，能趨吉避凶。參加聚會時，想說的話要先在腦子裡過濾後再出口，這樣才不至於說錯話而弄得好友不快。工作太保守容易造成被動，不如放手一搏。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情問題頗多的一天，應多花時間以理性平和的態度與伴侶交流，及時解決問題。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，不要任意胡作非為喔！否則會引來許多的是是非非。

【財富運★☆☆☆☆】

求財難如願，不宜打牌或是靠運氣生財；務實為佳，支出錢財應理性評估。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00pm 玉髓紅

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：留意周圍環境變化，保持警覺。

【整體運★★★☆☆】

戀人間的見面機會較少，但彼此的認知卻有所加深，更懂得相互體諒。從商人士的投資想法越來越濃厚，下午是個不錯的投資時機。與同事間缺乏溝通者，將面臨調換部門或其他變動的狀況，需加強憂患意識。

【愛情運★★★★☆】

愛情運不錯，會有許多喜悅的事情發生。閒暇時，不妨到娛樂場所玩樂一番，會有好運喔！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不穩定，負面情緒比較多，容易急躁或是虎頭蛇尾，務必克制一下自己的情緒喔！

【財富運★★★☆☆】

手頭比較寬裕就想花錢買東西、和朋友出去玩，一不小心就會大手大腳而為錢苦惱哦！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00pm 深茄紫

開運方位：西北方向

射手座

短評：心中有目標，積極向前行。

【整體運★★★★☆】

工作態度十分積極，主動找事做，對同事也特別熱情，雖然忙碌，但能獲得快樂與滿足。愛情運佳，晚上有機會參加聚會，單身者可望快速投入新戀情。財運一般，不宜投機或賭博。

【愛情運★★★★☆】

今日你對自己的魅力非常有信心，也非常了解自己內心的需求，只要多與異性接觸，緣份隨時都可能降臨。

【事業運★★★★☆】

易得上司器重，若能圓滿完成任務，還有加薪晉級的機會。不過在實際執行時，容易思慮過多而拿不定主意，關鍵時刻需展現你的魄力才好。

【財富運★★★☆☆】

花錢慾望有點強，有閒錢的話，稍微放縱、享受一下，但可別寅吃卯糧喔！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00am 玳瑁棕

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：心態不穩，較衝動，要注意控制。

【整體運★★☆☆☆】

今天理財上容易出紕漏，注意一些財務往來，不要被別人矇混過關，造成經濟損失。心情不好時盡量迴避一下人群，以免引起不必要的麻煩。晚上可以約朋友跳跳舞，是不錯的減壓方式。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者彼此之間能夠相互體諒和關懷，即使有點小摩擦，也能很快雨過天晴。

【事業運★★★☆☆】

和人相處時，盡量表現得老實與誠懇一點，這樣更容易獲得他人的信任。

【財富運★★☆☆☆】

經商者宜出奇制勝以取得優勢，佈局時宜暗中進行。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00pm 翡翠綠

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：參加聚會談吐幽默，能活躍氣氛。

【整體運★★★☆☆】

為了維持好人際關係，稍微取悅一下眾人也沒關係。對遠距離的朋友，不妨多打電話進行溝通，不可因時空的距離而疏遠了對方。若不是急於用的物品，改天再買吧，不然花錢買到劣質商品，心裡會很不舒服。

【愛情運★★★★☆】

夫妻關係和諧，彼此關心、支持，家庭裡洋溢著濃濃的溫情；單身者戀愛機率很高。

【事業運★★★☆☆】

企圖心強烈，想要表現、證明實力，但越想表現心越急，頻頻發生狀況，收到反效果。

【財富運★★☆☆☆】

財務上容易出現小狀況，要用保守、理智的態度來處理，以降低風險與損失。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00am 羽絨白

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：處理好人際關係是今天的重點。

【整體運★★☆☆☆】

上午運勢不錯，有機會得到長輩的關照，獲得不錯的商機。下午運勢微跌，少參與他人的爭論，一不小心會讓你陷入是非當中。工作上應低調行事，對上司的要求盡量順從，提意見時注意方式與方法。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者常有人主動給你介紹異性朋友，若不想被此糾纏，找個清靜的地方獨自享受寧靜！

【事業運★★☆☆☆】

運勢不是很理想，工作熱情情有所退減，事業上的表現很平淡。

【財富運★★★☆☆】

開源能力不強，操勞奔波中生財。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-9:00am 鉑金灰

開運方位：東北方向

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