每日星座運勢／獅子如需同事的幫忙 不可勉強人家

2024-06-17

牡羊座

短評：幸運的一天，擁有明確的目標。

【整體運★★★★★】

今天多花點心思打扮吧！買來的化妝品和漂亮衣服不要老是放在家裡擺著，今天正是它們幫助你的時候哦！投資風險較小，不妨去股市轉轉；知道自己想要的，勤快而努力，為工作日畫上一個圓滿的句號。

【愛情運★★★★★】

愛情運旺盛，適合主動出擊；老夫老妻呢，就不妨製造一點浪漫的情調吧！

【事業運★★★★☆】

今日事業呈現忙碌狀態，或許不會有即時效益，可是對往後的發展會有正面的幫助；只要積極一點，你的點子與想法容易受到肯定。

【財富運★★★★☆】

今日財運受到祖先、長輩的庇蔭。遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-4:00pm 深海藍

開運方位：西南方向

金牛座

短評：今天是儲備能量的好日子。

【整體運★★★★☆】

單身者沒有什麼很好的桃花運，有伴者不妨帶著另一半在外面散散步，體會一下老夫老妻的感覺。工作中的事多與前輩深入溝通，會發現自己的諸多不足，加以改正後則受益匪淺。適合交友，生活再忙碌也不能放棄與朋友們交流。

【愛情運★★★☆☆】

熱情如火，宜約會。有利邀請心上人去飽餐一頓，彼此都會有心滿意足的喜悅喔。

【事業運★★★★☆】

心境豁然開朗，很有活力與衝勁，工作進度有超前的趨勢。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，可以把一部分資金投入到自己熟悉的領域中，容易有豐厚的回報喔！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00am 蜜瓜黃

開運方位：正南方向

雙子座

短評：今天很容易想起往事。

【整體運★★★☆☆】

與心儀的他獨處時，突然感覺到對方異樣的眼神，要小心哦，這是他在向你發送愛的訊號；正財得來較輕鬆，多出去走動走動會有意外收穫；今天的工作積極性不夠高，偷懶時會被上司抓到小辮子。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻、戀人之間的感情有不斷升溫的趨勢，以往的隔閡可望消除！

【事業運★★☆☆☆】

別為了追求速度而偷工減料，一些工作上的小細節要多多注意，小失誤也會釀成大錯唷！

【財富運★★★☆☆】

財運可望有所發揮，但千萬別在不熟悉的領域下注，以免得不償失。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00pm 艷棗紅

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：學習積極性很強。

【整體運★★★☆☆】

因瑣碎的小事發生意見不和，多一份包容彼此就能融洽相處；理財略有失策，不妨把經濟大權暫交他人管理，效果會更好；工作中容易遇到專業知識方面的問題，不妨找年長的同事幫忙，問題將能得到很好的解決。

【愛情運★★☆☆☆】

今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，不適合去約會唷！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，有機會涉足新的工作領域，好好把握，你會發現意想不到的樂趣！

【財富運★★★☆☆】

把握好大方向，穩中求進步。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00pm 蘋果綠

開運方位：正北方向

獅子座

短評：不必強人所難。

【整體運★★★☆☆】

如需朋友或同事幫忙而對方有原因不方便幫時，切不可勉強人家，不然會弄得自己很尷尬或是弄得人家極不開心；單身者在朋友的Party中會對風趣幽默的異性比較留意；工作中對訂單的處理不確實，容易致使客戶所需貨物不能及時發出。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人感情平順，彼此照顧；單身者與能說會道的異性特別有緣，容易有新戀情。

【事業運★★★☆☆】

說話要稍微注意場合，以免你的無心直言得罪了周圍的同事。

【財富運★★☆☆☆】

今日花錢特別海派，想要守住荷包就不要為了面子而請客大吃大喝。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-5:00pm 金桔綠

開運方位：西北方向

處女座

短評：從多角度看問題，以免鑽入死胡同。

【整體運★★☆☆☆】

今天很積極地做事，為他人付出，但收獲甚微，會讓你想不通。付出不一定有回報，拋開得失心會讓你釋懷。內心苦悶不妨多與另一半交流，對方很樂意為你分擔，會讓你感到溫暖。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與另一半的家人或友人相處愉快，彼此都能感受到家庭的溫暖。

【事業運★☆☆☆☆】

別光說不練，遇事多尋求同事、朋友的支持與指點，才能更好解決。

【財富運★★★☆☆】

鬆懈怠惰者，財運不太好，恐暗中為財所苦！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-2:00pm 蜜瓜黃

開運方位：西北方向

天秤座

短評：心情不錯，注意外出安全。

【整體運★★★★☆】

今天戀情有上升趨勢，逛逛玉石市場，買對情侶吊飾，能讓彼此情投意合。財運方面表現比較平穩，投資上不會出現什麼變動，收入穩定。工作方面比較順遂，與同事合作相當有默契，易有突破性的成果。

【愛情運★★★★☆】

桃花盛開，單身者有機會與成熟類型的異性結緣，對方的細心關懷讓你很感動。

【事業運★★★★☆】

這是你展現不凡見識的大好時機，你對管理提出的新穎理念，可望獲得公司高層的接受。

【財富運★★★☆☆】

死守著錢會很痛苦喔！不如開開心心的去吃一頓，買點喜歡的小東西來犒賞自己。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：今天運氣不錯，做什麼事都很輕鬆愉快。

【整體運★★★☆☆】

感情豐富的一天，戀愛中的情侶非常想黏在一起，忙裡偷閒的約會能讓感情急劇升溫，一份對方喜歡的禮物也能讓感情宛如蜜裡調油；單身者則沉湎於與親友互動的溫情喜悅中。工作方面，需要處理的事不多，留給你充足的時間把事情做得更好。

【愛情運★★★★☆】

心情愉快，讓伴侶的心情也跟著變好，時常手牽手散散步，聊一聊心事，可增進感情！

【事業運★★★☆☆】

人際關係易出現小風波，與人交往時多留意自己的言行舉止。

【財富運★★☆☆☆】

花錢應有所規劃，切莫無所顧忌。投資上見好就收，小心貪心不足蛇吞象。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00am 薔薇粉

開運方位：西北方向

射手座

短評：應學會巧妙的解決問題。

【整體運★★★★☆】

其他異性對你的追求會令戀人感到緊張，聰明的你可以妥善利用這點，來增強他對你的關心；財運比較不錯，但資金的周轉可能對你的投資有礙，改一部分為短期投資會是不錯的選擇；客服工作者對客戶的產品投訴顯得有些不耐煩，當心你的服務態度也遭到投訴哦！

【愛情運★★★☆☆】

愛情運普通，主動飄來的桃花數量有限，彼此能看得上眼、有交往意願的更不多。

【事業運★★★☆☆】

對現有工作缺乏興趣，會迫不及待地想換工作，但是，運勢不強，還應做好規劃。

【財富運★★★★☆】

直覺靈敏，想到就行動，易有財運。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-9:00am 蘭花紫

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：說話放溫柔點。

【整體運★★☆☆☆】

行為過於任性，讓戀人無法繼續縱容，再不改變下態度，將有一場爭鬥；在誘惑之下會不知不覺的購買許多沒用的東西，付帳之前先確認一下再買比較好；工作任務的加重使你變得異常的忙碌，合理安排一下工作效率會提高很多。

【愛情運★★★☆☆】

較為被動，不想接觸異性，對於他人的邀約無動於衷，不利於感情的發展。

【事業運★★☆☆☆】

工作上的壓力會很大，讓你很難吃得消，會感覺疲憊不堪。

【財富運★★☆☆☆】

小心破財，只要看得開，喜神會在其他的地方給予補償喔！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00pm 珠貝白

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：投機取巧者要有所收斂才好。

【整體運★☆☆☆☆】

夢想有朝一日暴富的美夢可做，但是太過沉迷其中就不是明智的人了，浪費財力和精力也未必能得償所願。工作中需要處理的時機問題，可不能取巧，按部就班才能水到渠成。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運不佳，戀愛中人特別容易動怒生氣；單身的朋友還是把心思放到別處比較好。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不順，似乎很忙碌，可是有勞而無功的徵兆，勞而無功大多是自己造成的，因為個人的判斷錯誤而做了一堆白工。

【財富運★☆☆☆☆】

今日易因情緒不佳而亂花錢，小心因此把吃飯的錢都揮霍一空，做出讓自己後悔的事。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00pm 萊姆黃

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：情緒較低落，感慨頗多。

【整體運★★☆☆☆】

今天戀愛中人為著自己的事情而奔忙，沒什麼時間和戀人聚在一起。財運穩定，不過卻沒有什麼心情去仔細研究市場的進展，有點心不在焉。適合做點輕量運動，比如健身操，會讓身心愉快。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者注意自己的言行舉止，易引起另一半懷疑，影響彼此感情；單身者易遇到爛桃花。

【事業運★★☆☆☆】

運勢不佳，顯得有些自我，讓人難以親近，容易造成機會流失、計劃難以達成。

【財富運★★★☆☆】

賭性較強，可偏偏財運不太好，如果想留住錢財，千萬別玩金錢遊戲。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-9:00am 香吉士黃

開運方位：東南方向

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