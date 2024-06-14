每日星座運勢／金牛開發突破力量強 錢用到刀口上

2024-06-14

牡羊座

短評：借歌抒情是排解憂愁的好辦法。

【整體運★★☆☆☆】

對方模稜兩可的態度讓你感到苦惱，感覺遇到愛情的十字路口，有些不知所措。理財小有收獲，有節約習慣的人更是收效明顯。學生課業壓力較大，遇到的困難也極具挑戰性，需請教他人才能有所突破。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者戀愛運較弱，常把微笑掛在臉上可提升異性緣；戀愛中的人易被戀人誤會。

【事業運★★☆☆☆】

上司對你多加挑剔，會讓你覺得很煩，爭辯會被認為是一種無理取鬧，少說多做才好。

【財富運★★★☆☆】

大筆投資時，要好好的做功課，沒時間做功課就別投資唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00pm 可可棕

開運方位：西南方向

金牛座

短評：人緣優，易得助力。

【整體運★★★★☆】

交際應酬較多，會在玩樂中結識不少新朋友。在愛情上有逢場作戲的傾向，想獲得真情不易；已婚者要小心另一半吃醋、耍脾氣。運勢對求職者特別有利，應徵時無需刻意打扮，只要表現出你的能力就好。

【愛情運★★☆☆☆】

過度的堅持己見容易破壞雙方的和諧關係，遇到爭執時，不要急著辯解或撇清，先冷靜下來再作處理。

【事業運★★★★☆】

開發突破的力量很強，特別有利於技術、業務開發，易有實質性的收穫。

【財富運★★★☆☆】

今日宜節儉，把錢用到刀口上。大手大腳易面臨財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00pm 大理石灰

開運方位：正南方向

雙子座

短評：在進家門前把自己的壞心情統統都丟掉。

【整體運★★★☆☆】

今天在工作上會遇到不少的麻煩，極易引起上司的責罵，事事都要小心處理；脾氣暴躁的你還會因為工作中的不順心，遷怒到伴侶身上，容易引起爭吵；心情不好時，找個沒人或是沒認識自己的人的地方大肆發洩一番，別把自己的壞心情帶回家裡。

【愛情運★★☆☆☆】

執著追尋自己的愛情理想，橫衝直撞之下已感覺傷痕纍纍。

【事業運★★☆☆☆】

自尊心較強，他人伸出援手也不願接受，不僅累壞了自己，還會影響人際關係。

【財富運★★★★☆】

財神降臨，可多留意大環境的消息，玩玩彩券或是投資短線股，容易獲利。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-4:00pm 碧空藍

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：對方的神秘感讓你很著迷。

【整體運★★★☆☆】

單身者易受獨來獨往型的異性吸引，不如先把好感藏在心裡，這樣反而有益於感情的培養。事業上有重操舊業的好時機，發展趨勢良好。求職者易從眾多求職者中脫穎而出，得到期待已久的工作機會。

【愛情運★★★★☆】

戀情在不斷升溫，對情人有依賴感，甜蜜溫馨，若能適當地分開一下，愛會更濃烈喔！

【事業運★★★☆☆】

在高難度的工作中有表現的機會，但你易產生退縮的念頭。別把機會當風險，應把握好大方向就趕快行動，以免錯過機會。

【財富運★★☆☆☆】

今日有花錢的衝動，花錢也有不計成本的傾向，要注意仔細評估，免得買到不好的物品！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-1:00pm 羽絨白

開運方位：東南方向

獅子座

短評：人際關係暢通無阻，有利拓展事業、開發財源。

【整體運★★★★☆】

夫妻之間相互支持，多能為對方著想、付出。思維活躍，容易有創意表現，辦事效率頗高。財運佳，積極理財，花錢有計劃，有機會與有頭腦的人合作，可望有一筆不小的收入。求職者敢於表現自我，易求得好職位。

【愛情運★★★☆☆】

感情生活缺少一些激情，已婚者應主動與另一半親近，被動等待只會錯過表達愛意的機會。

【事業運★★★★★】

今日是變化萬千的一天，所以也會顯得忙碌，應多用智慧來處理事情，必能獲得良好的成效。

【財富運★★★★☆】

小有財運，要多注意把握。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-1:00pm 淺海藍

開運方位：東南方向

處女座

短評：危機感增加，感到有點不安。

【整體運★★★☆☆】

今天愛情上的表現一般，與對方會發生小摩擦，不過處理得當則問題不大。工作方面表現比較平常，應該多與同事互動，調節自己的人際關係。財運方面較差，投資上的波動讓你有些頭疼。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運還不錯，與另一半相處宜輕聲細語對待，會獲得對方熱情的回應，感情升溫。

【事業運★★★☆☆】

自我表現時，要特別注意並選擇適當的時機，以免表現得不合時宜，反而降低你在上司、同事心目中的印象。

【財富運★★☆☆☆】

與金錢無緣的一天，把焦點放在其他的事情上面吧！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-9:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正北方向

天秤座

短評：謹慎交友，切忌輕信。

【整體運★★☆☆☆】

戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症；和朋友一起去釣魚吧，看日出賞日落，今天大自然的美好有助於淡化彼此的距離感；出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻之間應尊重彼此的不同觀念，不要一口就否定對方，也不要擺出漠視的態度才好唷！

【事業運★★★☆☆】

工作進展順利，但總覺得太過平淡，希望能做出點不一樣的成績來，但又有點力不從心。

【財富運★★★☆☆】

在資金周轉的過程中務必要謹慎，謹防財務的小洞變大洞。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00am 櫻桃紅

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：相信明天，把握今天，懷抱希望。

【整體運★★★★☆】

很多工作必須在今天處理，所幸你心態平和，能冷靜處理，良好的心態也讓你有不小的收穫。可以忙裡偷閒與同事互動，在工作方面會得到一些啟發。與另一半的互動較少，應抽點時間為對方製造一些驚喜。

【愛情運★★★☆☆】

今天容易為感情的事而傷心，有不願面對現實的傾向，沉浸在一段舊關係中不能自拔。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，可以多運用邏輯、推理來提升工作績效。

【財富運★★★★☆】

充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主與賺錢機會，有利於在外洽商；關在家裡、作風保守的人，就感受不到今日的好運。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00pm 睡蓮紫

開運方位：正西方向

射手座

短評：今天運勢較低，克制自己情緒。

【整體運★★☆☆☆】

今天你的愛情運偏低，單身的你需要謹慎，謹防桃花陷阱。財運還算平穩，收入比較正常，上街購物時要多留些心，不要盲目花錢。工作上今天的努力很難得到認同，讓你心情有點鬱悶。

【愛情運★★☆☆☆】

主觀意識太過強烈，容易導致爭吵不斷，應學會換位思考，多包容對方唷！

【事業運★★☆☆☆】

顯得焦慮重重，老擔心自己做得不夠好。不要在意眼前得失才能減輕一些心理負擔。

【財富運★★★☆☆】

經商者多因周轉問題而奔波。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00pm 辣椒紅

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：不要輕易接受他人的好意。

【整體運★★★☆☆】

今天可要避免衝動，小心自己因頭腦發脹而過早做出決定，反而錯過良緣。切忌一頭栽進炒得火熱的行業，倒是能從那些被你忽視的行業中覓得投資的潛力股。有機會得到上司的嘉獎，但令同事頗為眼紅。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，今日暫時別想愛情的問題！

【事業運★★★★☆】

若有升職機會，除了工作表現外，身體語言所表現出來的精神狀態也會成為重要參考標準。因此，一定要注意儀態。

【財富運★★★☆☆】

今天有沒錢花的感覺，會為了沒錢而煩惱、不快樂。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-4:00pm 翡翠綠

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：有機會發揮組織、領導能力，小小的虛榮心也得到了滿足。

【整體運★★★★★】

今天你說出來的話特別有影響力，同事、朋友都願意聽你的，一些高難度的工作也都可以做好。特別有創意，適合為他人出謀劃策。不過，在感情上顯得較強勢，希望伴侶事事順從你，會讓對方有壓力喔！

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，保持笑容、眼神柔和點，才能讓愛情運加溫。

【事業運★★★★☆】

當你拿出足夠的信心去面對問題時，貴人將會出現，機會也會隨之而來。

【財富運★★★★★】

偏財運頗旺之日，適合小賭一番！業務、生意人多接見客戶，或許會有從天而降的機會唷！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00am 寶石藍

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：被動的一天，運勢不佳時更應謹言慎行。

【整體運★☆☆☆☆】

感情上，今天和對方看似相處不錯，但對方愛管東管西，讓你覺得很煩人，沒有自由的空間。沒有特別重要的事需要操勞，但煩心的瑣事仍會讓你感到疲憊。財運也較低迷，管住錢包就是勝利。

【愛情運★☆☆☆☆】

適合獨處，喝喝咖啡，好好享受一個人的快樂時光，靜下心來可讓你想明白許多事。

【事業運★★☆☆☆】

很多事情都是一通百通的，遇到難事別心急，冷靜下來找到關鍵點慢慢處理。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，小賭怡情莫沉迷。切忌玩金錢遊戲，有錢買些好吃的、實用的更實在。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00pm 鉑金灰

開運方位：西南方向

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