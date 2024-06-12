每日星座運勢／雙魚理財謀定而後動 不可急於求成

2024-06-12

牡羊座

短評：脾氣比較暴躁的一天。

【整體運★☆☆☆☆】

今天要注意與同事友好相處，工作上的分歧不要把它帶到私人交往上，應分清公與私，以免損傷彼此的和氣。愛情上適合帶另一半出去散散步，買個小禮物，可以適當增進彼此感情。財運較弱，別玩金錢遊戲。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會遇到個性開朗的異性朋友，彼此有說有笑，雖情愫暗生，但欲戀愛還需努力。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運很不好，有氣無力，無精打采的態度可能會使得工作上失誤頻繁。此時也不適合與人計較、爭執，否則會惹來一身腥。

【財富運★☆☆☆☆】

花錢慾望非常強烈，極有可能會不計後果揮霍一番，應有所節制。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00pm 橄欖綠

開運方位：東南方向

金牛座

短評：堅持自己的原則和信念。

【整體運★★★☆☆】

即使速度稍微慢了一點，但是能先別人一步行動，可望拔得頭籌；投資上暫時遇到一些小挫折，不要輕易改變方向或放棄希望；今天的你稍微任性一點也會被別人接受哦，趁著這種運氣對自己的主張強勢一點，過關的可能性大增。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，有伴侶的人雙方都應少說兩句挑剔埋怨的話，這樣才不會引發口角。

【事業運★★★☆☆】

把握住要點才是最重要的，先把份內事做好，同事說什麼不用太過在意，不必攪和進去，以免被人嫌棄。

【財富運★★★★☆】

花錢慾望強烈，你覺得花大錢也無所謂，只要開心就好。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 蕃茄紅

開運方位：正南方向

雙子座

短評：不用太在意別人說的話。

【整體運★★☆☆☆】

今天和異性溝通起來特別順暢，之前的誤會可以趁此機會解除。投資上單靠你一個人的力量顯得微薄，不妨找個合適的夥伴，會有不錯的收效。不必為同事的無心之語而耿耿於懷，為此影響了工作情緒就太不值了。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情進展平順，應多製造生活情趣；單身者有機會在親友的撮合下結識一段良緣。

【事業運★★☆☆☆】

繁忙的工作讓你變得心浮氣躁，需及時調整，冷靜下來客觀面對問題才好。

【財富運★★☆☆☆】

金錢出入頻繁留不往，消費時需量入為出。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00am 臘梅白

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：輕裝上陣，更容易成功！

【整體運★★★★☆】

今天的工作蠻輕鬆的，雖然有些忙碌，但調整得當也會顯得行動自如；有時間的話，和朋友一起去附近玩樂，放鬆身心的同時也會使人際關係更融恰；學習壓力變大，會因為負面的情緒而導致學習的效果不理想，拋開得失心才會有突破。

【愛情運★★★☆☆】

今日容易得到情人或配偶的幫忙，別忘了給對方一個擁抱，能讓彼此相處更愉快。

【事業運★★★★☆】

不管是承認錯誤，還是接受新任命，採取「勇敢站出來」的態度，能讓你擔當重任，為事業帶來新的發展契機。

【財富運★★☆☆☆】

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想；只要不輕舉妄動，損失就會少一點！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00pm 碧空藍

開運方位：正南方向

獅子座

短評：疲勞過度小心生病。

【整體運★★★☆☆】

遇到以前的戀人時，別裝做沒看到或是不理睬對方，既然過去了就讓它過去，越是介懷就越是跟自己過不去；財運不佳，生意的冷清或許是你促銷方法的不妥；運輸業的工作者比較繁忙，並且容易出亂，要事先做好調配。

【愛情運★★★☆☆】

奔波於朋友間的同時，別冷落了另一半，把對方介紹給重要的朋友認識吧！

【事業運★★★☆☆】

聽信有關人事問題的閒言碎語，會讓你的嫉妒心膨脹，也容易丟掉積極的工作慾望。

【財富運★★☆☆☆】

在投資上不可衝動出手。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正東方向

處女座

短評：敢於表達，切忌忍氣吞聲。

【整體運★★☆☆☆】

一些小誤解會成為別有用心的人惡意中傷你的原因。不要任其發展下去，會對你辛苦建立起來的好人緣產生不良影響。工作日程不可排得太滿，要給自己留點適當的空間，以備臨時有事發生，好有應對周轉的餘地。

【愛情運★★☆☆☆】

異性緣不錯，也有不少好桃花對你產生好感，但你似乎只是在玩遊戲，不想真心付出。

【事業運★★☆☆☆】

抗拒的心態突顯，對於他人提出的要求和建議會不想理會，單槍匹馬獨立作業，但這樣會讓你遇到重重困難。

【財富運★★★☆☆】

喜歡享受的一天，因此還是蠻肯花錢在美食、衣著，甚至收藏品上。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00pm 乳酪白

開運方位：正南方向

天秤座

短評：長輩是最好的老師。

【整體運★★★★★】

桃花運頗旺，單身者去參加聯誼，將有機會結識情投意合的異性；收入穩定，先前的投資品項可繼續持有，但不可孤注一擲，避免承擔較大的風險；遇到困難可與長輩求援，會讓你茅塞頓開，工作上有所突破。

【愛情運★★★★★】

在面對心儀的對象時，多多流露你的欣賞之情，不著痕跡地誇讚對方，可拉近彼此距離。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便小有難題，也不會困擾到你！

【財富運★★★☆☆】

金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今日對錢比較在乎，得失心重了點。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00am 秋葵綠

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：多姿多彩，會是快樂的一天。

【整體運★★★☆☆】

單身者晚上約幾個好友出去走走，會有偶遇桃花的機會，別把自己弄得太緊張，自然一點就好。有種缺錢花的感覺，賺錢的慾望不斷升溫，有機會賺到外快。工作運佳，若能整理一下工作環境，工作幹勁會更足。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻間易有爭執，兩人都比較衝動，千萬別翻舊帳，否則矛盾會越來越大。

【事業運★★★★☆】

似乎所有的心事和煩惱都離你遠去，只要你一直保持樂觀的心態，任何事務都能被你輕鬆擺平。

【財富運★★☆☆☆】

忌投機，有利學習理財知識。多與久未聯繫的朋友聯絡，有機會獲得不錯的商機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 秋葵綠

開運方位：西北方向

射手座

短評：適時的改變也是一種情調。

【整體運★★★★☆】

平時大剌剌的你突然對他特別溫柔，會讓他受寵若驚；工作中你的固執己見會成為絆腳石，同事也容易因此發火；經濟許可的朋友可以去戶外活動，跑過幾圈你會覺得通體舒暢。

【愛情運★★★★☆】

恭喜你，你的表白正是他所期待的。加油啊！

【事業運★★★☆☆】

今日腦袋瓜似乎空空的，不太容易專心，會不經意地恍神；被上司逮到，不免是一番責備喔！

【財富運★★★☆☆】

花錢慾望強烈，容易把錢花在吃喝玩樂的享受上。別忘了把該繳的帳單繳清唷。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00am 水鑽藍

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：應把壓力轉化為動力。

【整體運★★☆☆☆】

今天有機會邂逅一段情緣，但太過感性衝動，愛情來得快，也幻滅得快，反而讓你心情難受。工作上，求職者應朝形象良好的大企業尋覓工作機會，成功率頗高。多吃番茄、南瓜、柿子等蔬果，可有效緩解精神壓力。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者容易猜疑另一半，小心出現冷戰；單身者有機會獲得異性主動邀約，別錯過良機。

【事業運★★★☆☆】

顯得比較嚴肅，而且個人主張比較強烈，給人不易親近的感覺。

【財富運★★☆☆☆】

對市場動態無法深入瞭解，容易失算唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00pm 蜜瓜黃

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：內心平靜，適合化解誤會的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天感悟力很強，會在瞬間悟透一些事情，很適合處理感情上的問題，因態度平和而獲得對方諒解。工作較平順，不妨發揮你良好的溝通能力，讓工作氛圍更加和諧。有小的偏財運，也有機會收到禮物。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者容易被異性的皮相迷惑，只圖一時歡喜而忽略了考察對方的品行。

【事業運★★★☆☆】

有想法就趕快行動吧，會有意想不到的收穫；看到自己的進步，你也會很有成就感喔！

【財富運★★★☆☆】

錢財進出頻繁，會有寅吃卯糧的現象，但是，也只有在這種情況下才能激起你的鬥志。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：只要充滿幹勁，方可諸事順遂。

【整體運★★★★☆】

工作熱情高漲，效率也高，沒有絲毫疲累的感覺。審美觀不錯，買份小禮物送給另一半可令對方感動，對感情有增進作用。財運不太穩定，應謀定而後動，不可急於求成。

【愛情運★★★☆☆】

找情人去大吃一頓，藉著吃飯抬槓一下吧！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，可以大膽的嘗試不敢做之事；主動一點，積極一點，會有正面的進展。

【財富運★★★☆☆】

今天在金錢運作上顯得特別大膽、有魄力，雖然眼光遠大，但還是要仔細評估後才可以有大動作喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00am 湖水綠

開運方位：西南方向

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