每日星座運勢／水瓶表現專業的能力 切忌目中無人

2024-06-11

牡羊座

短評：心思敏銳，觀察力強。

【整體運★★☆☆☆】

今天很懂得察言觀色，容易看穿別人的心思，有利業務洽商、與上司溝通協調等工作。別輕易答應伴侶的要求，很難兌現自己的諾言。在與朋友交往時，大方慷慨的表現能有效促進彼此的關係。

【愛情運★★★☆☆】

很久沒與另一半看電影、散步了吧？今日就是與另一半浪漫的好時機，讓激情燃燒起來吧！

【事業運★★★☆☆】

如果有新的工作機會，應有自己的選擇，別害怕改變，有時候冒個險才不會受侷限。

【財富運★★☆☆☆】

財務波動中潛伏著危機，所以務必謹慎處理。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-2:00pm 碧空藍

開運方位：正南方向

金牛座

短評：把好運發揮到極致。

【整體運★★★★★】

不論是從財運還是從事業運上來看，今天挺適合去討債、收帳，軟硬兼施、威脅利誘……反正不達目的絕不罷休，如此就能追回款項；夫妻、情侶間不一定要有驚喜、感動才能穩定感情，兩人坐在家中、依偎著看看電視也能感覺甜蜜。

【愛情運★★★★☆】

今日有利運用智慧關心伴侶，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，對方會感動不已。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，推動、運作上得心應手，可是要注意：宜謙虛，不宜躁進，以免落人口實。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，有小額的暗財、偏財運，適合藏私房錢。不要讓別人知道你有錢喔！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00pm 蘑菇灰

開運方位：正西方向

雙子座

短評：與工作夥伴一同進退。

【整體運★★★★☆】

人際關係不錯，多與他人交流，可建立廣闊的人脈；工作上也有遇到最佳拍檔的機會，有問題就開口請求他人協助，共同解決問題能增加彼此的信賴感；今天也是外出的幸運日，戶外活動能讓體力迅速恢復。

【愛情運★★★☆☆】

找情人去大吃一頓，藉著吃飯聊天說笑吧！

【事業運★★★★☆】

好心情的陪伴下會有很好的表現，你的快樂能夠感染周圍的同事，輕鬆的環境也會讓你順利完成任務。

【財富運★★★☆☆】

今天有接觸到錢財的機會，可是大多是過路財神或是別人的錢啦！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00am 珊瑚橙

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：故地重遊有助於愛情運勢的增長。

【整體運★★★☆☆】

和戀人去你們第一次約會或第一次接吻的地方約會吧，那份甜蜜與羞澀的復甦會迅速點燃你們的激情；與朋友出去狂歡時，如果你不想酒後亂性那就盡量少喝點；今天的思維會比較活躍，對從事設計的人有助於發揮靈感。

【愛情運★★★★☆】

單身者常有朋友邀約一起喝茶聊天，也因此結識了不少異性朋友，有機會展開一段戀情。

【事業運★★★★☆】

心情很好，良好的心境讓你做起事來也特別有勁，只是要注意別興奮過度唷！

【財富運★★★☆☆】

有打腫臉充胖子的傾向，荷包留不住錢。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00am 櫻桃紅

開運方位：西北方向

獅子座

短評：容易禁不住外界的誘惑。

【整體運★★☆☆☆】

光鮮的裝扮，讓你今天顯得格外有魅力，極易吸引住異性的眼光；個性太過張揚，稍有成績就在他人面前顯露，小心在工作上遭周圍同事嫉恨；衝動的情緒讓你在消費時得不到節制，小心金錢大量的流失。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人感情上的進展緩慢卻很穩定，就算有些小波折也能很快和好。

【事業運★★☆☆☆】

粉飾太平或強行辯解會讓情勢更惡化，要慎防敷衍或取巧而招來懲戒。

【財富運★★☆☆☆】

金錢問題多多，小心借貸過頭而引發信用危機。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00pm 冷泉藍

開運方位：西南方向

處女座

短評：人際關係上避免加入傳播八卦消息的行列。

【整體運★☆☆☆☆】

特別不要在背地裡議論他人的是非，容易陷入口舌紛爭之中。面對新任務的挑戰不夠熱情，單憑經驗很難有進展。去書店看看，買點專業書籍，給自己充充電。氣溫的變化較大，稍微不留神，就易感冒。

【愛情運★☆☆☆☆】

難以真正打開心扉，甚至有離群索居的傾向，易與良緣擦肩而過。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不穩定，脾氣上顯得急躁不耐煩，可別意氣用事而誤了大事。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，不應與酒色財氣沾上邊，金錢損失往往來自於異性或是賭博！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00pm 艷棗紅

開運方位：西南方向

天秤座

短評：金錢敏銳度高，頗能把握商機。

【整體運★★★☆☆】

今天能察言觀色，能從他人的言語中獲得有力的訊息，挖掘到商機。投資者與人合作投資短期項目，會有不錯的收入。愛情運較弱，外界誘惑多，渴望愛情的人應理智一點，小心愛情陷阱。

【愛情運★★☆☆☆】

外力干擾多多的一天。少跟人接觸，省得聽到莫名其妙的風涼話。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，情緒上顯得不夠理智，要注意作業流程上的小瑕疵。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，鮮少會有財物損失，若有損失，大多來自於自己的漫不經心。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00pm 和闐玉白

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：裝一下可愛，為你的運氣打打氣。

【整體運★★★★☆】

發揮你淘氣的一面，就算任性一點，對方也會覺得你很可愛；找人借錢，態度誠懇一點，錢錢就會到手哦；工作上表現得虛心一點，同事和主管都會對你有好感哦！

【愛情運★★★★☆】

感情進展較平順，有伴侶的人在約會時多聽聽另一半的意見，若固執己見則會讓對方生氣。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，一分耕耘有一分收穫。今日重點在於溝通協調方面，不妨趁今日與客戶或同事溝通、連繫一番。

【財富運★★★☆☆】

錢財不可露白，小心惹禍上身。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-5:00pm 葡萄紫

開運方位：東南方向

射手座

短評：思念猶如煎熬。

【整體運★★★☆☆】

見不到戀人感覺特別思念，不妨打通電話給對方，把你的思念告訴他，你們的心將拉得更近；由於思念之情的環繞，讓你無心工作，需要調節一下心情；財運不錯，對他人施予幫助，獲得物質回報的機率很高。

【愛情運★★★☆☆】

能看到對方身上的優點，並投以欣賞的目光，令對方很高興，你也會很有滿足感。

【事業運★☆☆☆☆】

會有突如其來的任務，且充滿變數，需要靜心處理，切勿操之過急。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，投資上有小筆進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00pm 夕陽橙

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：順心順意的一天。

【整體運★★★★☆】

可以做適合自己的工作，施展得心應手外，你的專長和能力也易完全發揮出來；投資、生意往來上注重與別人的合作，能截長補短，意外收穫不少；感情方面雖然不會很濃烈，但可感受到家庭的溫暖與幸福。

【愛情運★★★☆☆】

身邊出現不少桃花，單身者與成熟型異性特別有緣；有伴侶的人要留意三角關係。

【事業運★★★★★】

今日是個挑戰的日子，想必是忙碌異常，有伸展不開的跡象；不過，只要秉持良好的耐力，不難突破困境。積極點，什麼事都難不倒你！

【財富運★★★★☆】

有閒錢不妨添購一些新傢俱，好好佈置一番！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-4:00pm 鈦晶金

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：謙虛是重要的職業美德。

【整體運★★★☆☆】

今天情緒容易受到他人影響，但對方容忍力非比尋常，又能使你漸漸恢復平靜。資金周轉順暢，可嘗試短期投資，成效較顯著。腳踏實地的工作作風令你深得上司賞識，切忌翹起尾巴、目中無人哦！

【愛情運★★☆☆☆】

今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，但不適合去約會唷！

【事業運★★★★☆】

求職者多表現自己的專業能力，太過謙虛反而會有負面影響。

【財富運★★★☆☆】

錢包要收好，簽單時也得細心一些。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00am 玉米黃

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：遇事別猶豫，需冷靜果敢。

【整體運★★☆☆☆】

關係緊弛不定，躡手躡腳只會讓你魅力大減，大膽說出自己的想法，會讓他更欣賞你；多參加朋友間的小聚會，那將是你獲取商機的好機會，不過可別因驚喜過度而失態哦！工作中切忌一昧與人比較，今天的快樂多來自平淡的生活。

【愛情運★★☆☆☆】

顯得煩躁易怒，耐心顯得不足，另一半的嘮叨讓你覺得特別刺耳，難以忍受。

【事業運★★★☆☆】

特別想把工作做好，雖然進展平順，但難見突破。別著急，付出總會有回報。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，只要勤勞，也會小有賺頭。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00am 深茄紫

開運方位：正南方向

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