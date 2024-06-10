每日星座運勢／摩羯機會隱藏著危機 不宜輕舉妄動

2024-06-10

牡羊座

短評：愛情甜蜜蜜。

【整體運★★★★☆】

今天的桃花頗旺，單身者多出入人多的場所，極易吸引住異性的目光，戀愛中人則有機會享受到對方的甜蜜溫情；工作上缺乏動力，很難有所成就；今天下午去商場購物，得到意外收穫的機率很高。

【愛情運★★★★★】

以他的意見為意見，那就對囉！順著他的意思，他會帶給你幸福的感覺。單身貴族想提升戀愛運，就要主動去外面找機會唷！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，雖然不太想工作，可是還是要勤快一點，盡早把事情做完就可以偷閒囉！

【財富運★★★☆☆】

正財運。想要得財，就要積極運作。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00pm 竹葉青

開運方位：東南方向

金牛座

短評：避免受不良因素的影響。

【整體運★★☆☆☆】

感情易受他人的影響，他人感情的不幸遭遇會給自己心理留下影響，容易把他人的經歷設想到自己身上；與兄弟姐妹相聚時，一定不能與之發生口角，不然容易致使感情破裂；人多的公共場所容易引起頭暈嘔吐，盡量避開去人潮擁擠的地方。

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半不要存有欺瞞的心態，被對方一眼識破的機率很高，坦誠相待才能避免爭吵。

【事業運★★★☆☆】

會因想得太複雜而讓自己綁手綁腳，或被週遭的眼光給限制，陷入進退兩難的局面。

【財富運★★☆☆☆】

求財略顯投機心態，喜歡以小搏大，可是機運不佳，切莫貪心。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00am 脆梅青

開運方位：西北方向

雙子座

短評：今天你的情緒不太穩定，看事情容易偏離本質。

【整體運★★★☆☆】

兩個人的相處距離過遠，產生隔閡，今天應多抽出時間來陪伴對方。財運上今天花銷較大，不過都屬於必要的開銷，不要太在意。工作上易與同事意見不合，影響工作情緒，要妥善處理。

【愛情運★★☆☆☆】

今天面對感情特別容易情緒化，也易感傷，不利談情說愛，宜運動健身、自我調節。

【事業運★★★☆☆】

有機會推行新的計劃，但在執行的過程中應反覆思考和審視，以免出錯而不得不延遲。

【財富運★★★☆☆】

暗財運偏弱，所以不適合盤算、計劃私下且額外的賺錢之舉。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00am 琉璃銀

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：今天是你的大晴天，出去放鬆一下吧！

【整體運★★★★★】

一切都進展得非常順利，工作能力強，選擇適合自己的方式，會讓你的事業更上一層樓。將他對你的好想得理所當然，又忽視對他的關心，這樣自私的想法會讓對方很受傷哦！

【愛情運★★★★★】

外緣相當的好，很適合出門去談戀愛。

【事業運★★★★☆】

多才多藝讓你倍受關注，今日在職場中可憑藉才藝表現而獲得讚賞與重視。

【財富運★★★★☆】

今日的財運有先難後易的傾向，需要財源時，不妨找找老朋友或親人商量吧！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00am 碧空藍

開運方位：東北方向

獅子座

短評：精神飽滿的一天，做事相當有自信。

【整體運★★★★☆】

與伴侶和睦相處，關係融洽，即使是不經意的一舉手、一投足，都會讓對方產生浪漫的感覺。今天財運旺盛，敏銳的直覺讓你能在股票市場上大有收穫。工作方面今天進展順利，手頭上的任務能很快地完成。

【愛情運★★★★★】

有表白的機會，如果你已經做好了戀愛的準備，那麼就大膽迎接愛情的到來吧。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，可是自己的心態不正，有投機的傾向，反抗心理也比較明顯。

【財富運★★★★☆】

財運暢通，想要周轉金錢、討債的人，只要勇於開口，多能心想事成喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-1:00pm 羽絨白

開運方位：西南方向

處女座

短評：一些新的改變會讓你收益良多。

【整體運★★★★☆】

今天財運比較不錯，敢於冒險又心思細膩的你適合發展全新的投資方式。事業上的發展比較順利，新的合作方案會讓你充滿了鬥志。換個環境、換一種新的姿勢，視覺和感官的刺激會讓你的性慾高漲，與他在翻雲覆雨中用身體和靈魂感受彼此的愛。

【愛情運★★★★★】

今日特別思念心上人，很想看看對方、抱抱對方喔！單身者有機緣遇到欣賞你的對象。

【事業運★★★☆☆】

忙得暈頭轉向，會希望自己有三頭六臂或是會分身術，才不至於讓你感到既忙碌又狼狽。

【財富運★★★★☆】

在投資上不宜太保守，該出手時就出手！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-3:00pm 香吉士黃

開運方位：東南方向

天秤座

短評：別把情緒帶到工作中。

【整體運★★☆☆☆】

今天顯得相當容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘；今天多把精力花在經驗的積累上，而不是急著找投資對象；心情極易受周圍環境的影響，用空香水瓶裝點水，放在辦公區域內會有不錯的開運效果。

【愛情運★☆☆☆☆】

今日容易吃醋，對伴侶不放心。其實，越緊張越容易出問題，擺正心態最重要。

【事業運★★☆☆☆】

運勢微弱，易心煩意亂；應調整好心態，耐心等待時機，別因一時失意而沮喪。

【財富運★★☆☆☆】

新開發的方向獲利上顯得費力。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-4:00pm 遠洋藍

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：愛情是兩個人的功課。

【整體運★☆☆☆☆】

掌控慾望過強，使對方難以忍受，繼而產生離開的念頭。理財得到長輩們的幫助，他們的經驗使你的財運得到較快的提升。心情好壞對你的工作有著直接影響，心情低落時不妨先將工作放下吧！

【愛情運★☆☆☆☆】

又發生爭執了嗎？雙方意見不合是常有的事，不要想得太嚴重！

【事業運★★☆☆☆】

在與人交往、互動上容易出問題，在發表言論時應注意自己的措辭，以免得罪人。

【財富運★★☆☆☆】

沮喪的情緒會降低求財的動力而使得財運受阻。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00am 杜鵑粉

開運方位：正南方向

射手座

短評：相信自己的主張。

【整體運★★☆☆☆】

看到身邊的人都成雙成對，今日倍感孤單，不妨主動約對方出來走走，關係易有突破。一貫的工作作風，今天看來並不合適，不妨做一下調整，會有不錯收效。財運不佳，不可盲目投資，以免造成重大的損失。

【愛情運★★★☆☆】

單身者多表現安靜、平和的一面易吸引異性；戀愛中的人多與戀人互動可更瞭解對方的想法。

【事業運★★☆☆☆】

工作積極性不高，有得過且過的傾向，應及時調整，別太放縱自己唷！

【財富運★☆☆☆☆】

財氣混亂不穩定，要克制衝動性。大筆金錢支出上要多與人商量，當發生周轉困難時不妨多與長輩商量。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00pm 硃砂紅

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：平安順利的日子。

【整體運★★★☆☆】

多抽出一點時間陪陪伴侶，會讓他感到很高興；新到職者與同事之間相處的比較融洽，對工作環境適應比較快；找個人幫你按摩一下，放鬆緊繃的神經，輕輕鬆鬆才更容易進入工作狀態。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者容易得到另一半的幫忙，別忘了給對方一個擁抱喔！

【事業運★★★☆☆】

機會中隱藏著危機，不宜輕舉妄動，也別做任何重大決定，以免判斷失誤。

【財富運★★★☆☆】

借出的資金收回會有一些困難，應提高警惕。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00am 乳酪白

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：幫助他人的同時，也會增加自己的能量。

【整體運★★★☆☆】

異性向你傾訴煩惱，你的安慰與支持會給予對方很大的力量。財運很旺，幫助他人易得到豐厚的回報。工作中，你對同事充滿熱情，也易得到他們的認可，即使只是幫人倒杯熱茶，也會讓人感動。

【愛情運★★☆☆☆】

別自己玩得太瘋就忽略另一半的存在，否則惹對方生氣就不好了。

【事業運★★★☆☆】

工作進展平順，先前的計劃可落實執行，這同時也是對你實力的考驗，需要好好掌握。

【財富運★★★★☆】

小有偏財運，可買彩券試試手氣。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-2:00pm 雪花銀

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：時間觀念有待加強。

【整體運★★★☆☆】

已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活；為他創造出溫馨浪漫的氣氛，不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定。行事略顯衝動，易造成錢財損失。財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績。

【愛情運★★★☆☆】

渴望被關心，戀愛中的人不妨動手去做對方一直在做的事情，這樣更能體會對方的心情。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不穩定，不要太相信自己的想法，因為判斷錯誤的機會高。

【財富運★★★★☆】

有機會進財，不過天上不會掉下金幣。想賺錢的話，就應主動開發財源，多向外發展。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00am 葡萄紫

開運方位：西南方向

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