每日星座運勢／獅子主動向對方示意 有希望變戀人

2024-06-05

牡羊座

短評：有受束縛的感覺，心境要平和些。

【整體運★★☆☆☆】

工作上壓力較大，有受到限制的感覺。不是別人對自己挑剔而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上會有競爭者出現，不要自以為安全，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有計劃，不然難免會出現荷包乾癟的狀況。

【愛情運★★★☆☆】

容易被感情的事攪得心煩，不妨找幾個朋友出來聊聊吧，會讓你輕鬆許多。

【事業運★★☆☆☆】

隨著繁雜事物的增多，遇到的阻礙也會突增。如果能以樂觀的心態面對，難題會逐漸得以解決。

【財富運★★☆☆☆】

為了表現海派，對情人、朋友、家人都相當的慷慨大方，花錢如流水。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00am 桐花白

開運方位：正西方向

金牛座

短評：忽冷忽熱地對待感情是很不利的。

【整體運★☆☆☆☆】

要改變對戀人的態度，不然你那令人捉摸不透的言行會讓對方沒有安全感。對方有什麼地方令你不痛快，與其生悶氣不如委婉地說出你的感受。受感情困擾，對工作都有點無精打采，好像戰敗的鬥雞，不可太過情緒化哦！

【愛情運★★☆☆☆】

多去發現與伴侶的共通點，找些雙方都感興趣的話題進行交流，感情會快速升溫哦！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，雖然很忙碌，可是似乎忙錯方向了，特別要注意可別為了個人單一的想法而累壞了自己也拖累了同事。

【財富運★☆☆☆☆】

花錢慾望強烈，有負債超前消費的傾向，要控制消費額度減低風險。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-3:00pm 脆梅青

開運方位：西北方向

雙子座

短評：情緒不太穩定，易有瘋狂的舉動。

【整體運★★☆☆☆】

特別容易激動的一天，最好不要參與多人討論，以免引起爭端，難以收場。與好朋友在金錢往來上也應情、錢分明，以免引起不必要的麻煩。有伴侶的人在另一半面前易發脾氣，但多能獲得對方的體諒。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，可多與對方討論結婚事宜！

【事業運★★★☆☆】

各項事務都整理得井井有條，不過下午容易心神不寧，可別在緊要關頭出錯唷！

【財富運★★☆☆☆】

財務狀況需要多留意，小心出現財務危機！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00am 芥末黃

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：運勢旺盛，收穫頗多。

【整體運★★★★★】

浪漫的咖啡館是情侶約會的好地方，能夠彼此產生情愫，瞬間來電，戀情立刻升溫。財運不錯，今天對時機的把握相當敏銳，賺取錢財較順利。工作運佳，適合推行新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。

【愛情運★★★★☆】

充滿新鮮感與刺激感的一天，魅力四射，易引來不少桃花靠近，讓你很有優越感。

【事業運★★★★★】

事業運還不錯，好運偏向知名度的提升，也就是你的表現容易得到認同與肯定，而且今日有機會掌握主導權。

【財富運★★★★☆】

精打細算的一面突顯，思維亦顯得相當活躍，理財得當，投資易有收獲。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00pm 芥末黃

開運方位：正南方向

獅子座

短評：事業、愛情皆豐收。

【整體運★★★★☆】

有月老相助，主動向對方示意，就大有希望從朋友變為戀人；財運上升，有機會享受到一頓免費的午餐；工作運極佳，過去所學的知識派上用武之地，讓你大顯身手。

【愛情運★★★★☆】

已婚者經由讚美另一半而獲得更多的關愛；單身者會有一段美麗的邂逅。

【事業運★★★★★】

事業運頗旺，有付出必有收穫，特別有利於業務工作者、藝術創作者。

【財富運★★★☆☆】

多了解新資訊，才能帶來財運。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00am 朝霞紅

開運方位：西南方向

處女座

短評：總體運勢欠佳，還須自身努力。

【整體運★★★☆☆】

桃花很旺，你製造的小驚喜易討愛人的歡心。工作運平順，你提出的方案與建議，會獲得上司、同事的肯定。但財運上還欠了點火候，過分的瞻前顧後，會錯失難得的賺錢機會。

【愛情運★★★★☆】

單身者多與異性接觸，會讓你感受到自己的魅力！已婚者則要注意避免桃色問題唷！

【事業運★★★☆☆】

工作維持現狀，沒有明顯的進步。閒暇之時，不妨多思考規劃近期目標，重新確立一個追求方向。

【財富運★★☆☆☆】

今日付出呈現由多到少的跡象，容易感慨薪水太少；得失心放淡一點，保持穩定的情緒，自可遠離麻煩。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00am 翡翠綠

開運方位：正北方向

天秤座

短評：有機會獲得幸運之星的眷顧。

【整體運★★★☆☆】

單身者一臉苦悶的樣子令異性頓生憐憫，有機會擦出愛的火花。受到財神的眷顧，財運顯得格外不同，即使選錯方向，到最後也會有峰迴路轉的幸運出現。從事創作工作的人不妨暫時把工作放到一邊，出去走走會得到想要的靈感。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人多與戀人互動，你會發現兩人有許多共通點，讓你對這段感情更有信心喔！

【事業運★★☆☆☆】

工作進展不太順利，不妨抽時間去拜訪一下曾經幫助過你的客戶，易有奇遇。

【財富運★★★★☆】

小有偏財運，可以抽獎或買一兩張彩券碰運氣。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-1:00pm 羽絨白

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：購物運較好的一天。

【整體運★★★☆☆】

愛情需要兩個人共同經營，夫妻在溝通時意見不合的機率高，需要你先做出讓步，才不會發生劇烈的爭執。喜愛購物的人今天是不錯的好機會，許多幸運的事情正在向你招手呢！此外，亮麗的打扮也能為好運加分哦！

【愛情運★★☆☆☆】

有隨波逐流或是被動等待的傾向，很難遇到不請自來的好緣份，還易錯過良緣。

【事業運★★★☆☆】

合理的安排作息時間，不要安排太多的娛樂活動，過度的玩樂會讓你失去工作的激情。

【財富運★★★★☆】

財運佳，四處充滿商機，適合運用口才開發財源，進帳豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00pm 水鑽藍

開運方位：正東方向

射手座

短評：你的視聽會受外界因素干擾。

【整體運★★☆☆☆】

感情失意者會因他人的無心之語而引起傷感，甩開束縛自己的精神枷鎖，才能更好地迎來愛情的春天。工作的積極性受到不良情緒影響，無法進入正常的狀態。找好友傾訴一番，朋友的安慰與鼓勵能讓你看到希望，心理會輕鬆許多。

【愛情運★★☆☆☆】

出差返回者，別忘了帶一份禮物送給伴侶，表達你濃濃的情意，可讓感情升溫！

【事業運★★☆☆☆】

工作面臨挫折，別一個人獨自撐著，尋求他人的幫助就能很好地解決問題。

【財富運★★★☆☆】

心存不切實際的發財夢，反而會招來厄運。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 檸檬綠

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：誠意滿滿的一天，醞釀已久的計劃可付諸行動。

【整體運★★★★☆】

再忙碌也不能放棄與朋友的聚會，新的緣份可能就藏在聚會之中。容易得到長輩的幫助，會因貴人指點而發現生財之道。活躍的一面突顯，對身邊的事物興趣濃厚，能夠輕鬆完成工作。

【愛情運★★★☆☆】

腦袋空空的一天，他怎說都好。沒事就去睡覺，睡得飽飽心情更好。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，不妨把座位重新佈置一番，增添一點浪漫的氣息，只要保持心情的愉悅，工作上就能平平順順。

【財富運★★★★☆】

有彰顯才華的機會，不但有利求名，還有機會帶來財富，是個名利雙收的一天！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00am 橄欖綠

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：普通的一天，以樂觀的情緒面對生活。

【整體運★★★☆☆】

單身者今天在追求幸福的過程中容易產生小誤會，不管對方是有意或無意，都讓你尷尬萬分。工作中的表現不好不壞，今天也沒有什麼創新的激情，倒是會有厭倦的情緒產生。有機會享受新奇的休閒活動，身心放鬆。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運不太穩定，外力干擾挺多的，要耐住性子、別動怒了。

【事業運★★★☆☆】

特別敏感，害怕自己在職場中被同事排擠，結果把自己整得既疲憊又緊張。

【財富運★★★☆☆】

誤交損友會導致財物的損失。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00am 秋葵綠

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：緬懷過去，但切忌沉迷於過去。

【整體運★★★★☆】

今天的你就好像是一支蓄勢待發的利箭，對愛情有著強烈的渴望；沉浸在過去的輝煌當中，卻又害怕失敗而顯得畏首畏尾，不敢付出行動；工作際遇平淡，無波無瀾，卻過得相當順利。

【愛情運★★★★★】

愛情運很棒，有實質的收穫，例如：收到小禮物啦，獲得有形的協助啦！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，今日宜裝迷糊，有錯就認錯，不宜與人爭長論短。

【財富運★★★☆☆】

今天你能根據對手的實力來決定大賭還是小賭，對於自己的賭資也能小心花用。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00am 羽絨白

開運方位：東北方向

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