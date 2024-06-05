每日星座運勢／獅子主動向對方示意 有希望變戀人
2024-06-05
牡羊座
短評：有受束縛的感覺，心境要平和些。
【整體運★★☆☆☆】
工作上壓力較大，有受到限制的感覺。不是別人對自己挑剔而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上會有競爭者出現，不要自以為安全，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有計劃，不然難免會出現荷包乾癟的狀況。
【愛情運★★★☆☆】
容易被感情的事攪得心煩，不妨找幾個朋友出來聊聊吧，會讓你輕鬆許多。
【事業運★★☆☆☆】
隨著繁雜事物的增多，遇到的阻礙也會突增。如果能以樂觀的心態面對，難題會逐漸得以解決。
【財富運★★☆☆☆】
為了表現海派，對情人、朋友、家人都相當的慷慨大方，花錢如流水。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：6:00-8:00am 桐花白
開運方位：正西方向
金牛座
短評：忽冷忽熱地對待感情是很不利的。
【整體運★☆☆☆☆】
要改變對戀人的態度，不然你那令人捉摸不透的言行會讓對方沒有安全感。對方有什麼地方令你不痛快，與其生悶氣不如委婉地說出你的感受。受感情困擾，對工作都有點無精打采，好像戰敗的鬥雞，不可太過情緒化哦！
【愛情運★★☆☆☆】
多去發現與伴侶的共通點，找些雙方都感興趣的話題進行交流，感情會快速升溫哦！
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，雖然很忙碌，可是似乎忙錯方向了，特別要注意可別為了個人單一的想法而累壞了自己也拖累了同事。
【財富運★☆☆☆☆】
花錢慾望強烈，有負債超前消費的傾向，要控制消費額度減低風險。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：1:00-3:00pm 脆梅青
開運方位：西北方向
雙子座
短評：情緒不太穩定，易有瘋狂的舉動。
【整體運★★☆☆☆】
特別容易激動的一天，最好不要參與多人討論，以免引起爭端，難以收場。與好朋友在金錢往來上也應情、錢分明，以免引起不必要的麻煩。有伴侶的人在另一半面前易發脾氣，但多能獲得對方的體諒。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，可多與對方討論結婚事宜！
【事業運★★★☆☆】
各項事務都整理得井井有條，不過下午容易心神不寧，可別在緊要關頭出錯唷！
【財富運★★☆☆☆】
財務狀況需要多留意，小心出現財務危機！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：8
吉時吉色：5:00-7:00am 芥末黃
開運方位：東北方向
巨蟹座
短評：運勢旺盛，收穫頗多。
【整體運★★★★★】
浪漫的咖啡館是情侶約會的好地方，能夠彼此產生情愫，瞬間來電，戀情立刻升溫。財運不錯，今天對時機的把握相當敏銳，賺取錢財較順利。工作運佳，適合推行新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。
【愛情運★★★★☆】
充滿新鮮感與刺激感的一天，魅力四射，易引來不少桃花靠近，讓你很有優越感。
【事業運★★★★★】
事業運還不錯，好運偏向知名度的提升，也就是你的表現容易得到認同與肯定，而且今日有機會掌握主導權。
【財富運★★★★☆】
精打細算的一面突顯，思維亦顯得相當活躍，理財得當，投資易有收獲。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-12:00pm 芥末黃
開運方位：正南方向
獅子座
短評：事業、愛情皆豐收。
【整體運★★★★☆】
有月老相助，主動向對方示意，就大有希望從朋友變為戀人；財運上升，有機會享受到一頓免費的午餐；工作運極佳，過去所學的知識派上用武之地，讓你大顯身手。
【愛情運★★★★☆】
已婚者經由讚美另一半而獲得更多的關愛；單身者會有一段美麗的邂逅。
【事業運★★★★★】
事業運頗旺，有付出必有收穫，特別有利於業務工作者、藝術創作者。
【財富運★★★☆☆】
多了解新資訊，才能帶來財運。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：5:00-6:00am 朝霞紅
開運方位：西南方向
處女座
短評：總體運勢欠佳，還須自身努力。
【整體運★★★☆☆】
桃花很旺，你製造的小驚喜易討愛人的歡心。工作運平順，你提出的方案與建議，會獲得上司、同事的肯定。但財運上還欠了點火候，過分的瞻前顧後，會錯失難得的賺錢機會。
【愛情運★★★★☆】
單身者多與異性接觸，會讓你感受到自己的魅力！已婚者則要注意避免桃色問題唷！
【事業運★★★☆☆】
工作維持現狀，沒有明顯的進步。閒暇之時，不妨多思考規劃近期目標，重新確立一個追求方向。
【財富運★★☆☆☆】
今日付出呈現由多到少的跡象，容易感慨薪水太少；得失心放淡一點，保持穩定的情緒，自可遠離麻煩。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：10:00-12:00am 翡翠綠
開運方位：正北方向
天秤座
短評：有機會獲得幸運之星的眷顧。
【整體運★★★☆☆】
單身者一臉苦悶的樣子令異性頓生憐憫，有機會擦出愛的火花。受到財神的眷顧，財運顯得格外不同，即使選錯方向，到最後也會有峰迴路轉的幸運出現。從事創作工作的人不妨暫時把工作放到一邊，出去走走會得到想要的靈感。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛中的人多與戀人互動，你會發現兩人有許多共通點，讓你對這段感情更有信心喔！
【事業運★★☆☆☆】
工作進展不太順利，不妨抽時間去拜訪一下曾經幫助過你的客戶，易有奇遇。
【財富運★★★★☆】
小有偏財運，可以抽獎或買一兩張彩券碰運氣。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：12:00-1:00pm 羽絨白
開運方位：東北方向
天蠍座
短評：購物運較好的一天。
【整體運★★★☆☆】
愛情需要兩個人共同經營，夫妻在溝通時意見不合的機率高，需要你先做出讓步，才不會發生劇烈的爭執。喜愛購物的人今天是不錯的好機會，許多幸運的事情正在向你招手呢！此外，亮麗的打扮也能為好運加分哦！
【愛情運★★☆☆☆】
有隨波逐流或是被動等待的傾向，很難遇到不請自來的好緣份，還易錯過良緣。
【事業運★★★☆☆】
合理的安排作息時間，不要安排太多的娛樂活動，過度的玩樂會讓你失去工作的激情。
【財富運★★★★☆】
財運佳，四處充滿商機，適合運用口才開發財源，進帳豐厚。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：5:00-6:00pm 水鑽藍
開運方位：正東方向
射手座
短評：你的視聽會受外界因素干擾。
【整體運★★☆☆☆】
感情失意者會因他人的無心之語而引起傷感，甩開束縛自己的精神枷鎖，才能更好地迎來愛情的春天。工作的積極性受到不良情緒影響，無法進入正常的狀態。找好友傾訴一番，朋友的安慰與鼓勵能讓你看到希望，心理會輕鬆許多。
【愛情運★★☆☆☆】
出差返回者，別忘了帶一份禮物送給伴侶，表達你濃濃的情意，可讓感情升溫！
【事業運★★☆☆☆】
工作面臨挫折，別一個人獨自撐著，尋求他人的幫助就能很好地解決問題。
【財富運★★★☆☆】
心存不切實際的發財夢，反而會招來厄運。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：11:00-12:00pm 檸檬綠
開運方位：西南方向
摩羯座
短評：誠意滿滿的一天，醞釀已久的計劃可付諸行動。
【整體運★★★★☆】
再忙碌也不能放棄與朋友的聚會，新的緣份可能就藏在聚會之中。容易得到長輩的幫助，會因貴人指點而發現生財之道。活躍的一面突顯，對身邊的事物興趣濃厚，能夠輕鬆完成工作。
【愛情運★★★☆☆】
腦袋空空的一天，他怎說都好。沒事就去睡覺，睡得飽飽心情更好。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，不妨把座位重新佈置一番，增添一點浪漫的氣息，只要保持心情的愉悅，工作上就能平平順順。
【財富運★★★★☆】
有彰顯才華的機會，不但有利求名，還有機會帶來財富，是個名利雙收的一天！
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：9:00-10:00am 橄欖綠
開運方位：東南方向
水瓶座
短評：普通的一天，以樂觀的情緒面對生活。
【整體運★★★☆☆】
單身者今天在追求幸福的過程中容易產生小誤會，不管對方是有意或無意，都讓你尷尬萬分。工作中的表現不好不壞，今天也沒有什麼創新的激情，倒是會有厭倦的情緒產生。有機會享受新奇的休閒活動，身心放鬆。
【愛情運★★☆☆☆】
愛情運不太穩定，外力干擾挺多的，要耐住性子、別動怒了。
【事業運★★★☆☆】
特別敏感，害怕自己在職場中被同事排擠，結果把自己整得既疲憊又緊張。
【財富運★★★☆☆】
誤交損友會導致財物的損失。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：10:00-12:00am 秋葵綠
開運方位：正北方向
雙魚座
短評：緬懷過去，但切忌沉迷於過去。
【整體運★★★★☆】
今天的你就好像是一支蓄勢待發的利箭，對愛情有著強烈的渴望；沉浸在過去的輝煌當中，卻又害怕失敗而顯得畏首畏尾，不敢付出行動；工作際遇平淡，無波無瀾，卻過得相當順利。
【愛情運★★★★★】
愛情運很棒，有實質的收穫，例如：收到小禮物啦，獲得有形的協助啦！
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，今日宜裝迷糊，有錯就認錯，不宜與人爭長論短。
【財富運★★★☆☆】
今天你能根據對手的實力來決定大賭還是小賭，對於自己的賭資也能小心花用。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：8:00-10:00am 羽絨白
開運方位：東北方向
【延伸閱讀】
🔶6月星座運勢／牡羊「朋友是貴人」、獅子別太高調、這星座會漏財
🔷錢準備來了！6月星座財運TOP5 處女投資眼光敏銳、天蠍獲得意外之財
🔶6月愛情降臨！這些星座特別受到愛神關愛 你是其中之一嗎？
🔷6月運勢上上籤！5生肖財運在身 大富大貴「黃金時期」難擋
🔶6月份生命靈數分析：4號人有戀情萌發機會、7號人進入事業新里程碑
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言