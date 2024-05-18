2024下半年注意！4星座恐「厄運纏身」巨蟹危機不斷、它財運不穩了

時間流逝飛快，2024轉眼間要來到下半年。塔羅牌老師艾菲爾也在臉書指出，到了下半年，有些星座要特別小心，因為可能會被厄運纏身，在這段時間裡，事業、感情、財運都可能出現不少挑戰，帶給人們巨大的壓力和困擾，要保持冷靜和理性。

巨蟹座

在2024年下半年，巨蟹座的事業發展將面臨重重挑戰，工作壓力顯著增加，各種突發狀況讓你焦慮不安，難以維持穩定的職涯發展，在這段時期，需要格外小心謹慎地處理每一個問題，確保不被接踵而來的困難擊倒，為了應對，你需要提升自己的應變能力，並保持冷靜和堅韌，可以每天花時間冥想或瑜伽，或是與值得信賴的同事和朋友交流，減少壓力跟焦慮。

處女座

在2024年下半年，處女座可能會經歷一場充滿曲折的感情之旅，會發現自己被捲入一串看似甜蜜，但實際上卻充滿危險的感情陷阱中，儘管有人對你展現出濃厚的興趣，但他們可能並非真心，這修感情糾葛會讓你感到煩惱不已，因此，這段時間需要格外謹慎地處理人際關係，以免受到更多傷害，記得，不要輕信甜言蜜語，要多花時間觀察對方行為是否與言語一致。

摩羯座

在2024年下半年，摩羯座的財運將面臨不穩定，甚至可能陷入負債增加的困境，由於投資失利或突如其來的開銷，讓財務狀況變得更加艱難。這段時間，需要特別謹慎管理財務，仔細規劃每一筆支出，並且避免不必要的花費，另外，要多關注財務風險，調整投資策略，並且保持一定的現金流，面臨財務壓力時，可以尋求專業的理財顧問意見，制定長期計畫。

雙魚座

在2024年下半年，雙魚座的情緒起伏將會特別明顯，人際關係也因此變得更加緊張，可能會因為情緒問題感到困擾，這些困擾可能來自於朋友或同事的誤會。在這段時間，情緒管理會變得特別重要，要格外留自己的情緒，避免引發更大的矛盾和問題，當情緒波動時，試著寫日記，將心情記錄下來，與朋友和同事保持開放溝通，避免誤會累積，又或者多參加社交活動，增加正面的互動。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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