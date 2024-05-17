星座關係指數(下)／遇上雙子...水瓶靈魂伴侶、射手天天拔河、他相看兩厭

雙子與各星座的美味關係，當雙子與各個星座碰在一起，會產生什麼化學變化，能變出什麼美妙的人生滋味呢？快來嘗嘗吧！

雙子 vs 天秤

關係指數 ★★★★★ 特調滋味 鮮甜入味 祕密武器 相輔相成

雙子想要四處遊蕩，所以幻化成一陣風，今天到山裡找精靈玩耍，明天到港口找魚兒聊天，自由自在、無拘無束，這時候，在一旁的天秤二話不說地也跟著一起變化、一起暢遊、一起冒險，而這就是雙子和天秤能成為氣味相投的絕妙組合的原因。

只要是雙子喜歡的，天秤大多也都不排斥，只要是天秤想做的，雙子也會願意配合，因為兩人的觀念和行為模式相近，不需多費唇舌溝通、解釋，就能立刻實現心裡共同的想望，那是一種無法和其他人擦出的火花，更是一種言語難以形容的過癮。

雙子和天秤不一定常常膩在一起，各有屬於自己的生活空間，但不表示兩人的關係冷漠疏離，因為適度地分隔對理性與愛好自由的彼此來說，才是最好的安排。

如何調出兩人的美味關係？

兩人對於事情的看法、欣賞的風格、喜歡的類型，總是不謀而合，好像這些狀態是特地為彼此量身定作似的，契合得令人驚嘆。因為溝通管道暢通、做事速度和方法相近、相互信任依賴，又有共同的理念，所以很適合成為親密夥伴，無論是哪一方面的合作搭配，都能創造出好成績，是一段值得終生經營的正面關係。

雙子 vs 天蠍

關係指數 ★★★ 特調滋味 苦中帶酸 祕密武器 親疏分明

雙子喜歡和人互動，聊天也好，玩耍也行，只要與外界保持聯繫，都是一件讓人心情大好的事，而天蠍剛好相反，不但不愛跟他人有既定目的之外的接觸，更常躲在一旁用冷冷的態度和犀利的神情觀察別人，老是一副陰森森的模樣，讓雙子看了之後，渾身直打哆嗦，突然從一個聒噪者變成急凍人，不知接下來該如何是好。

雖然，天蠍沒說一句話，也沒做任何動作，但雙子的活潑和風趣只要一遇到天蠍，馬上失效，因為不管雙子說什麼，天蠍的回應總是面無表情，讓雙子覺得好像被澆了一桶冷水，熱情頓失。而天蠍對於雙子誇誇其談、光說不練、輕率隨興的態度也頗不以為然，兩人都有互看不順眼之處，想在一時半刻裡取得共識，可能性似乎不高。

如何調出兩人的美味關係？

對於對方的神情態度與處事風格，十分不以為然，甚至鄙視不屑，總覺得自己什麼都比對方好，只要有一方說一句話或做一個動作，另一方立刻就表現出不耐煩、不苟同的嘴臉，互看不順眼。但是，冤冤相報何時了，這時候反而應該用更多的愛與耐心，包容對方，檢討自己，才有可能化干戈為玉帛，轉負為正，創造雙贏的局面。

雙子 vs 射手

關係指數 ★★ 特調滋味 甘苦交混 祕密武器 尊重對方

雙子和射手抓的是同一條浮木，只是各執兩端，這邊高，那邊就低，想要幸福美滿，就必須學會平衡之道。雙子其實並不討厭射手，射手對雙子也沒什麼意見，只是兩人的狀態總是無法在同一個時間點往同一個方向前進，不是一快一慢，就是一東一西，要說是多嚴重的問題，倒也稱不上，但總是讓雙方覺得不舒服、不協調。

雙子喜歡射手的大方熱情，更佩服射手的博學多聞，而射手欣賞雙子的反應機智，也享受雙子的風趣幽默。雙子和射手聯手出擊的威力極強，出乎任何人的想像，但是如果兩人非要堅持己見、互不相讓，所產生的殺傷力也不可小覷，簡單說，就是水能載舟、亦能覆舟的道理，而結果的好壞就視彼此如何協調而定了。

如何調出兩人的美味關係？

雙方的關係是既衝突矛盾，又掙扎拉扯，好像只要兩人同時存在一個空間裡，氣氛就變得不對勁，不是雞飛狗跳，就是僵持不下。其實，彼此的狀態就像蹺蹺板，一邊高的時候，另一邊就必須低，相互配合才能和諧，如果硬要都爭高或都搶低，下場當然很慘烈，還不如先談妥搭配的方式，並從禮讓和瞭解對方做起，一定可以慢慢地漸入佳境。

雙子 vs 摩羯

關係指數 ★★ 特調滋味 甜鹹不調 祕密武器 相互包容

雙子特別重視多元、變化和靈活，一件事可以有不同的角度、一個問題可以有不同的解決方案，人生更應該有無限的可能，絕對不可死守在同一個陣地裡默守成規，那是坐以待斃的笨方法。而摩羯則強調單一、規律和一致性，一條路只有一種走法、一項計畫只有一種結果，人生必須在既定的規則下運作，才不會因為意外狀況而付出不必要的慘痛代價，努力維持一個安全的人生。

雙子和摩羯不僅經常溝通不良，而且對對方的行為也頗有微詞，雙子總是取笑摩羯是不懂得變通的老頑固，摩羯老是批評雙子是輕浮又不負責任的說謊家，兩人生活在截然不同的世界裡，用自認為舒服開心的方法面對人生，只要能做到互不干擾，應該就算是最美好的狀態。

如何調出兩人的美味關係？

即使對方什麼都沒做，也沒礙到誰，但彼此對對方都有一種說不出個所以然的反感，只是還不到針鋒相對的地步，不會在檯面上把自己心裡真正的想法全盤托出，尚為對方保留一些面子，也為自己留些餘地。道不同不相為謀，既然不適合湊在一塊兒，就不應該勉強，只要各司其職，把該做的事做好，井水不犯河水，自然也就皆大歡喜了。

雙子 vs 水瓶

關係指數 ★★★★★ 特調滋味 料多味美 祕密武器 創意激發

雙子和水瓶對自由的渴望都是很急切，只要稍有被束縛的感覺，立刻以行動表示抗議，絕不妥協。整體說來，雙子比水瓶熱情，喜歡群團熱鬧的感覺，並對自己扮演八卦訊息交換中心的角色，樂此不疲，而水瓶則比雙子叛逆，具有推翻舊制的革命精神，獨立又自我，不在乎他人的眼光，只關心自己想做的事。

不過，即使彼此之間有所差異，做人處世的方法也不同，卻不影響兩人的情誼與默契，看待對方的角度反而是，自己做不到的部分，如果對方能做到，而且真正做出特色來，便會為對方覺得高興，頗有一種惺惺相惜的意味。雙子和水瓶都是冷靜理性的人，不會把加油鼓勵的話掛在嘴邊，但其實對對方的肯定認同之心是一直存在的。

如何調出兩人的美味關係？

兩人的契合度是百分百，一方只要眨眨眼，另一方就知道意思，是靈魂伴侶，也是精神支柱，更是可以同甘苦共患難的知心好友，不必多說就能心領神會，無論在一起做什麼都覺得開心自在，而且理念和價值觀一致，即使偶爾發生意見分歧的狀況，也很快就能取得共識，並尋得解決之道，互動關係十分完美。

雙子 vs 雙魚

關係指數 ★★ 特調滋味 清淡無味 祕密武器 挖掘優點

雙子雖然不是一個會把話說死、把事情看得太絕對、把細節解釋得一清二楚的人，但無論如何都比雙魚的曖昧不明、模糊不清要好多了，起碼雙子會以速戰速決的方法脫離一場已經理不出頭緒的迷糊仗，不像雙魚不但自己深陷天旋地轉的漩渦，還常常把身邊相干的、不相干的人也都一起扯進來，前面的問題還來不及解決，後面的新狀況又跟著湊熱鬧，新舊、好壞、是非全攪在一塊兒，真是慘不忍睹。 《星座小熊 第一本星座書：雙子座 話題滿滿接梗王》。圖／布克文化提供

雙子不喜歡雙魚一遇到麻煩就裝可憐，一點獨立的能力都沒有，然而，雙魚覺得雙子總是光說不練、缺乏耐心、不值得信賴，似乎也沒好到哪兒去。雙子和雙魚就像四個靈魂隨時在拔河、糾纏，想要等到方向完全一致的時刻，似乎比登天還難。

如何調出兩人的美味關係？

一個要往東，另一個就想往西，一個覺得美妙開心，另一個就嗤之以鼻，兩人來自不同的世界，話不投機、水火不容，不管從哪個角度切入都無法找到共同點，若硬要湊在一起，只會消耗彼此的時間和精力，並留下一堆歇斯底里的怨言。倒不如學著尊重對方，你走你的陽關道，我過我的獨木橋，不強求，也不期待，彼此會過得更快樂。

(本文摘錄自《星座小熊 第一本星座書：雙子座 話題滿滿接梗王》，布克文化出版，未經同意禁止轉載。)

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