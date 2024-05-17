星座關係指數(上)／遇上雙子...牡羊麻吉、處女刀光劍影、雙子X2超瘋狂

雙子與各星座的美味關係，當雙子與各個星座碰在一起，會產生什麼化學變化，能變出什麼美妙的人生滋味呢？快來嘗嘗吧！

雙子 vs 牡羊

關係指數 ★★★★★ 特調滋味 厚實濃烈 祕密武器 福禍與共

雙子和牡羊雖性格不盡相同，卻有類似的基本調性，所以兩人的相處總是隨興自在，沒有負擔和壓力，即使雙方因為某原因而必須成為競爭對手，也不會產生什麼大問題，反正兵來將擋、水來土掩，彼此心裡沒疙瘩，光明正大地較量，不耍陰、不鬥狠，雖然對勝負很在意，但也把過程中你來我往的樂趣視為重要的一環。

雙子性子急、牡羊性格火爆，但都是來得快去得急，即使有爭吵，也不記恨，情誼恢復得快。雙子和牡羊都喜歡新奇有趣的事物，當一個提出冒險計畫，另一個一定想都不想就立刻附和，而且溢於言表的興奮之情，很快就把兩人的情緒推升至最高點，不管試什麼、玩什麼都能盡情盡性，是一對很適合玩樂嘗鮮的組合。

如何調出兩人的美味關係？

從外表看來，兩人喜歡的事物和行事的風格似乎不完全相同，但若仔細研究分析，就會發現根本是殊途同歸的同路人。兩人不但有著極大部分的相似特質，而且還有共同的習性和興趣，如果能時常彼此分憂、分擔、分享，便可讓原有的優點發揮得淋漓盡致，且對於增長見識和改善缺點亦有莫大助益。

雙子 vs 金牛

關係指數 ★★★ 特調滋味 平淡無奇 祕密武器 各司其職

雙子對於金牛緩慢的速度真是不敢苟同，總覺得金牛一直在浪費大好時光，別人都已經走了十個階梯，金牛卻還在第一、二個階梯磨蹭，也不知道在忙些什麼，等到時間不斷流逝，跟其他人一比較起來，金牛累積的經驗一定是少的，而那樣的人生怎麼會豐富精彩呢？但金牛卻不這麼認為，別人重量，自己重質，沒有誰好誰壞、誰對誰錯，只是這樣的做法能讓自己安心快樂，又有何不！

不過，雙子和金牛的步調雖然天差地遠，卻是可以相互搭配的一對組合。當雙子用敏銳的嗅覺找出主題，並以高段的企畫力迅速做出計畫，便可交由認真謹慎、毅力驚人、執行力超強的金牛去實踐，只要兩人停止相互嫌棄，把焦點放在共同的目標，相處情形就會好轉許多。

如何調出兩人的美味關係？

對方的長處是自己缺乏而且羨慕的，對方的短處是自己獨有而且有能力幫助對方改善的，彼此的關係就好像優缺點互補的組合。剛開始相處時，可能因為性格的差異而有所保留或顯得尷尬，但只要一方願意先卸下防衛的面具，拿出具體的誠意來，兩人之間立刻多了一座用溫暖和真誠造成的友誼橋樑，從此相輔相成、愉快融洽。

雙子 vs 雙子

關係指數 ★★★★★ 特調滋味 料多味美 祕密武器 創意激發

兩個雙子的組合，最貼切的形容就是聰明加倍、幽默加倍、速度加倍、混亂加倍、輕率加倍、謊言加倍，或許，身為當事者的兩人玩得不亦樂乎，但周遭的人往往不是被耍得團團轉，就是被氣得吹鬍子瞪眼，實在想不到什麼妙計來對付，覺得頭痛不已。

當兩人的情緒頻率同屬於高點時，玩興大發，什麼誇張的惡作劇點子都想得出來，生活多采多姿、精彩豐富；當兩人的情緒頻率一高一低時，一方不會濫情地給予安慰，而另一方只想獨自安靜地處理情緒，誰也不需負擔誰的心情，可以理性地分開行動；當兩人的情緒頻率同屬於低點時，只要不斷地和對方談話、分享，就能漸漸理出頭緒，並轉換心情，很快地，兩個風趣機智的雙子就又現身在大家眼前了。

如何調出兩人的美味關係？

你有的，對方也有，你缺的，對方也缺，兩個人就好像照鏡子一樣。感情好的時候麻吉得不得了，但是一言不合、起衝突時，嚴重性也會甚於其他人。其實，彼此對對方的心情是惺惺相惜的，不僅相互欣賞優點，也會為對方的弱點擔心，那麼，何不勇敢地表達出自己心裡真正的心意呢？兩人應該經常交換生活心得，多給予對方鼓勵，要說氣話之前先冷靜一會兒再溝通，即可避免無謂的爭端。

雙子 vs 巨蟹

關係指數 ★★★ 特調滋味 平淡無奇 祕密武器 各司其職

雙子的情緒起伏其實並不比巨蟹小很多，但是一般人對巨蟹情緒化的印象，總是比雙子來得強，那是因為巨蟹會把心情好壞明顯地表現出來，而雙子則喜歡獨自一人處理情緒，低潮的時候，大不了痛哭一場，不必麻煩別人安慰，緊張的時候，自己找方式抒壓，不想讓不安的心情影響別人。

雙子總是保持一貫的冷靜理性，而巨蟹則是典型的感性派，所有行徑都以情緒好壞為準則。雙子喜歡巨蟹的親和力，卻受不了巨蟹的黏膩、猶豫、溫吞，巨蟹欣賞雙子的多才多藝，卻不喜歡雙子看似靈巧卻不踏實的做事態度，兩人對對方皆有褒貶，並非一面倒的批評指責，也就是說，彼此或許不易成為多麼麻吉的好友，但起碼是可以和平相處的。

如何調出兩人的美味關係？

一個是急性子，一個是慢郎中，兩人的關係並非絕對的對立，相互干擾與相互協助的部分也不大，就像曾經打過照面，但彼此不熟，只是各自過著生活的鄰居。既然雙方之間有本質的差異，就要學著尊重對方的想法和做法，一方不可強勢的要求，另一方也不需以弱勢自居，否則久了一定會爆發難以想像的問題，倒不如平時就建立平等的觀念，自然就可相安無事地繼續相處下去。

雙子 vs 獅子

關係指數 ★★★★ 特調滋味 香氣逼人 祕密武器 攜手尋歡

雙子和獅子的價值觀不盡相同，雙子追求的是精神上的逍遙愉悅，而獅子要的是實質權利和響亮名聲，一個是心情上的快樂，一個是實際上的擁有，但兩人之間的衝突性並不強烈，有時甚至成為一種奇妙的互補作用，例如雙子豐富多變的想像力，可以刺激思維，讓獅子的創造力發揮得更完整，而獅子勇敢果決的領導力，則可帶領雙子去到任何新奇有趣的地方，獲取寶貴經驗。

不過，如果相處時間一久，彼此的新鮮感褪去，慢慢地，雙子會因為獅子的霸氣和強勢而漸行漸遠，獅子會因為雙子的輕承諾和不守信而大發雷霆，原本兩人的良好關係突然變調，雖不至於發生激烈不快，但在誰也不想讓步的情況之下，想要重修舊好，似乎不易。

如何調出兩人的美味關係？

彼此之間存在著一股莫名的吸引力，但卻不十分強烈，清清淡淡、輕輕盈盈，相處的時候，感覺愉悅自在，不相處的時候，也不會特別想念，像是一種相互欣賞但不親密的隨緣感覺。其實，雙方各有優點，倒是缺點的部分比較類似，所以特別需要相互提醒、規勸，把對方當成明鏡，隨時修正自己的缺失，才能共同進步提升。

雙子 vs 處女

關係指數 ★★ 特調滋味 甘苦交混 祕密武器 尊重對方

雙子和處女都是思緒活躍的人，只是若以外在表現來看，雙子的行動較快速敏捷，處女的態度較謹慎嚴密，所以是一對有相似處、也有相異處的組合。在討論事情時，雙子和處女的想法不斷激盪，你來我往猶如武林高手過招，刀光劍影、峰峰銳利，不過雙方都是理性的人，懂得拿捏分寸，還不致於搞到見骨見血、你死我活的血腥場面。

但一說到心態和實際行徑，兩人的分歧點立即出現，雙子講求的是快速，只要能在最短的時間內完成，品質馬虎一些是可以被接受的，然而，處女不但要求速度快，還要確實精準，不能有一點點的誤差，簡單說就是要快又要好，非要做到一絲不苟才算達到標準。可見，若想平衡兩人之間的差距，恐怕還需要花費一番功夫才行。 《星座小熊 第一本星座書：雙子座 話題滿滿接梗王》。圖／布克文化提供

如何調出兩人的美味關係？

基本上，兩人的性格差異是不小的，不是快與慢、熱與冷的組合，就是動與靜、攻與守的搭配，很難被放在同一個天秤比較，也極少被拿來一起配對。但其實雙方還是有一兩個相似之處，暗暗地支撐著彼此的友誼架構，只要一方肯用心發掘，並將自己的想法誠懇地表達出來，很快就能打破藩籬，建立良好新關係。

(本文摘錄自《星座小熊 第一本星座書：雙子座 話題滿滿接梗王》，布克文化出版，未經同意禁止轉載。)

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