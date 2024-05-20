事業超旺、斜槓賺大錢...520小滿日「這4個時辰」出生的人要發了

5月20日也是節氣「小滿」，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，在小滿這天開始「4個時辰出生的人」要發財了，快看看有你嗎？

第四名：丑時1:00 - 3:00美滿家庭，財庫足！

丑時出生的人，小滿起財務將因家庭和樂而富足。家庭是個人的財庫，賺到錢就得把錢守好，因此好好經營家庭關係，讓家庭歡樂美滿，能更無後顧之憂打拼事業。也有機會因為家庭和諧，親友來介紹更佳的財務收入管道，甚至是工作機會，因此把家庭顧好，會是最好的投資。

第三名：申時15:00-17:00 - 斜槓人生，人脈好！

申時出生的人在小滿起，你的正財位開始走好運。平日在本業上的辛勞，將會呈現在這個月的收入，也可以趁這個月，順勢為自己的工作訂一個新的目標，日後會發現這一切的辛勞都是值得的。

第二名：午時11:00-13:00工作狂人，事業財！

午時出生的人，小滿起你們會比平常更有衝勁，可比上工作狂的精神，覺得累也開心的想法。所以你們只要在本業上好好的認真打拼，老闆會看到你們的努力，得人賞識，有加薪的機會；業績得到客人的讚賞，回頭客增加，客入也不斷向外推薦，使得你們的收入也不斷上漲，好運會幫助你們帶來更財運的。

第一名：亥時21:00 - 23:00口說好話，旺人氣

亥時出生的人，在小滿開始時你的財運開始翻轉，運勢上揚。在偏財方面，好運不斷。若有投資的，有機會經由他人的介紹獲得財富，或是投機方面得到意外之財，但也要小心有風險，可別得了便宜就不知節制，反倒賠了辛苦錢。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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