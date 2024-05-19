殺破狼週運勢／處女職場職等獲提升 天蠍得到為數不少的錢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，太陽、金星、木星相繼進入面試、考試宮位，面試新工作十分討喜，很快就能收到錄取通知。工作穩定的白羊座可成功與客戶簽訂合約。參加國考可一路過關斬將，進入公家機關服務，或是通過認證，職等升級。

學業運方面，滿月發生在學業宮位，會把該交的作業、報告完成送出，本學期的功課告一段落。在海外留學、交換學生的白羊座，這段時間會結束海外的學業，回到國內。

本週須注意的部分

健康運方面，火星持續在命宮行進，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，同時當心感染不明病毒，引發高燒，或造成某些器官發炎。火氣較大，容易嘴破、長痘痘，需注意飲食與作息正常。

感情運方面，海王星與土星齊聚心靈宮位，偷偷暗戀某個人有一段時間了，礙於身份的關係，只能把這份情感藏在心中。某些白羊座渴望遇見了解自己的靈魂伴侶，而在各種交友網站上尋覓，卻老是遇到一些爛桃花。

金牛座：

整體運勢

金錢運佳，太陽、金星、木星相繼進入金錢宮位，同時滿月發生在財務宮位，會獲得一筆資金將某些債務、帳單都清償完畢。某些金牛座是在職場獲得調薪，收入增加非常多。

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，會職掌一個獨立性較高的工作，只要自己把工作完成交給上司或客戶即可。某些金牛座會把職場合作的界線與同事劃分出來，可避免自己受到額外的干擾。

本週須注意的部分

人際關係方面，土星與海王星齊聚人際關係宮位，會遇到一些存心不良的人士，利用各種話術要你購買投資商品，或是加入直銷，必須要學會拒絕這些人的邀約，避免資產被詐騙。

健康運方面，水星與天王星齊聚命宮，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統的病變。並要注意內分泌與腺體的慢性疾病，需注意飲食與作息正常，同時做一些較為溫和的運動維持健康。

雙子座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星相位良好，可規劃較長的假期，到異國漫遊，清理身心靈中的負能量。某些雙子座則是有到海外移民、工作、外派、留學、打工渡假、交換學生的機會，目前已經準備好到外地生活了。

工作運方面，太陽、金星、木星相繼進入命宮，會開始嘗試創業，雖然一切還在準備階段，但已經有客戶開始接洽了， 未來前景看好。某些雙子座在此時轉換跑道，待遇比先前好很多，但相對要擔負的責任也比較多。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與喜歡的人會有些不愉快，甚至讓你思考是否需要持續這段戀情，這段時間分手的機率較高，但或許經過這段情感的紛擾後，會更清楚自己所需要的情感是什麼模式。

健康運方面，太陽、金星、木星相繼進入命宮，需當心著涼感冒或病毒感染，引發喉嚨發炎或失聲。代謝系統變差，有發福的傾象，同時需注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀，千萬不可輕忽。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，太陽、金星、木星相繼進入秘密宮位，突然對某個人產生好感，但暫時不敢採取行動，只敢在遠處默默暗戀對方。某些巨蟹座尋覓到自己的靈魂伴侶，能遇到如此懂得自己的人會有一種莫名的安全感。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，某些儲蓄型的理財方式，資金看似不多，但長年累積下來可存下驚人的額度。有投資習慣的巨蟹座，目前投資標的有微幅成長，會選在適當時機出脫，獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在工作宮位，會結束某個職務或任務，轉換到新的單位，或是辭掉工作，跳槽到待遇較好的公司。某些巨蟹座則要當心被無預警裁員，或是因為職場惡鬥，導致飯碗不保。

健康運方面，滿月發生在健康宮位，當心吃壞肚子，罹患腸胃炎，上吐下瀉好幾天。太陽、金星、木星相繼進入精神宮位，睡眠狀況變得不佳，經常做噩夢，或是淺眠。某些巨蟹座精神壓力較大，當心罹患心理疾病。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，太陽、金星、木星相繼進入人際關係宮位，會有各式各樣的邀約，參加許多活動，認識各種新的人脈，未來做任何事都有貴人幫助。某些獅子座則是交際應酬較多，有許多人會希望能仰賴你的幫助。

工作運方面，水星與天王星齊聚志業宮位，工作效率極佳，很快就能將許多事務在短期內完成，某些獅子座會需要展現自己的成就，而應邀到許多公開場合演講、座談。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，會看對方的某些朋友不順眼，與喜歡的人吵架。戀人未滿的獅子座當心被情敵橫刀奪愛。此時因為第三者介入戀情而分手的機率較高，需控管好情緒為佳。

金錢運方面，土星與海王星齊聚財務宮位，越是想賺快錢，越容易受騙，這段時間不論是合夥創業，或是投資理財，對於金錢都要格外小心，容易因對財務掌控的不清楚，造成虧損。

處女座：

整體運勢

工作運方面，太陽、金星、木星相繼進入志業宮位，在職場的職等會獲得提升，成為管理職或主管。某些處女座會開始嘗試創業，初試身手就受到許多客戶支持，前景看好。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星與水星相位良好，即便只有短短的幾天假期，也會想快閃某個海外的城市，享受異國的文化氣息。某些處女座會需要到海外出差，在完成工作之餘，還能遊覽當地風光。

本週須注意的部分

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，某個親人情緒不佳，使得家中瀰漫著不愉快的氣氛。某些處女座則是因為工作需求，必須離家或是搬家，需要斷捨離很多有回憶性的東西。

健康運方面，火星持續在疾厄宮位行進，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，也容易罹患急性疾病，這段時間需特別注意人身安全。冥王星在健康宮位退行，需注意泌尿系統方面的問題。

天秤座：

整體運勢

遠行運佳，太陽、金星、木星相繼進入遠行宮位，會有機會到海外工作、外派、留學、打工渡假、當交換學生......等，目前需要準備許多文件到外地生活。滿月發生在旅遊宮位，某些天秤座則是多出餘裕的時間可以到國外旅行。

金錢運方面，天王星與水星齊聚財務宮位，購物善用信用卡點數，可獲得自己喜歡的禮物。有投資習慣的天秤座，運用短線的策略操作，每日賺到些微的資金，可積少成多。

本週須注意的部分

感情運方面，火星持續在感情宮位行進，與情感對象容易因為一些小事情吵架，兩人的情緒都不太好。同時由於冥王星在戀愛、子女宮位退行，喜歡的人、孩子或寵物不太受控，讓你感到很心煩。

工作運方面、土星與海王星齊聚工作宮位，在職場上多表現一些能力，並不能讓自己受到上司的重視，反而因此增加不必要的工作量，此時會深深感嘆慣老闆的刻薄。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，太陽、金星、木星相繼進入財務宮位，滿月又發生在金錢宮位，家人或長輩會給你一筆為數不少的資金，清償掉積欠的帳單與債務。有投資習慣的天蠍座，投資標的價值水漲船高，可在適當時期出脫，獲利了結。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與海王星齊聚戀愛宮位，同時天王星與水星齊聚感情宮位，喜歡的人個性捉摸不定，兩人始終處在戀人未滿的狀態。感情穩定的天蠍座也會覺得情感對象的態度忽冷忽熱，不好相處。

工作運方面，火星持續在工作宮位行進，目前工作量堆積如山，每天都要加班消化龐大的文件，工作容易過勞。某些天蠍座很容易被同事或上司的工作態度惹毛，工作情緒很差。

健康運方面，火星持續在健康宮位行進，爆肝工作容易上火，造成嚴重的嘴破或長痘痘的症狀。注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，此時也要特別注意人身安全。

射手座：

整體運勢

感情運方面，太陽、金星、木星相繼進入感情宮位，與情感對象關係穩定，雙方有進入婚姻關係的意願。單身的射手座會遇到令自己怦然心動的對象，對方也似乎對你有好感。

工作運方面，天王星與水星齊聚工作宮位，工作效率提升，很快就把堆積如山的文件都處理完畢。某些射手座則是需要到處跑外務，處理許多突發狀況，但任務都可順利完成。

本週須注意的部分

健康運方面，滿月發生在命宮，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，女性則要注意婦科方面的問題。天王星與水星齊聚健康宮位，注意著涼感冒或是病毒感染，引發呼吸道發炎，並要當心扁桃腺發炎，內分泌也會因為作息不正常而失調。

家宅運方面，土星與海王星齊聚家宅宮位，家中有親人有囤積物品的癖好，使得居住環境十分髒亂，某些射手座則是需要照顧生病的親人，照顧的壓力讓你難以喘息。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，太陽、金星、木星相繼進入工作宮位，受到滿月影響，結束掉一個職務，功成身退，此時會轉換到新的領域發展，未來的發展充滿願景。某些摩羯座則是結束掉一個案件，會暫時休息一陣子。

感情運方面，水星與天王星齊聚戀愛宮位，相位良好，會透過網路，認識到聊得來、興趣相投的對象，彼此間也互有好感。某些摩羯座陷入週遭的人難以接受的戀情中，但和他在一起就是開心，完全不在乎他人的眼光。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星持續在家宅宮位行進，與家人吵架，陷入冷戰狀態，家庭氣氛不愉快。某些摩羯座則是遇到不講理的鄰居，不斷找自己麻煩，使你會想搬家。這段時間需注意爐火與電器使用，並當心門戶安全。

健康運方面，太陽、金星、木星相繼進入工作宮位，當心著涼感冒及病毒感染，喉嚨因此發炎、失聲。代謝系統變差，有發福的傾象，同時注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸的症狀，千萬不可輕忽。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，太陽、金星、木星相繼進入戀愛、子女宮位，喜歡的人與自己互表心意，雙方很快進入熱戀期。感情已經穩定的水瓶座，會有懷孕的跡象，孩子會在兩人的期待中降臨。

家宅運方面，水星與天王星齊聚家宅宮位，與家人會一起聚餐，交流最近生活中有趣的話題。需要搬家的水瓶座會很快找到滿意的物件，並很快入住新的居所。

本週須注意的部分

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，交通工具經常需要維修，駕駛車輛時需當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，即便搭乘大眾運輸系統，也容易遇到突發事故，這段時間需注意交通安全。

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，某個朋友較為情緒化，會暫時封鎖對方的聯絡方式，免得被牽連。此時不要介入他人的情感問題，容易公親變事主，裏外不是人。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，滿月在志業宮位，某個職務或任務終於結束，功德圓滿，可能會調職到另一個新單位。某些雙魚座則是會辭掉工作，轉換跑道，跳槽到有挑戰性的領域工作。

家宅運方面，太陽、金星、木星相繼進入家宅宮位，會想購買屬於自己的新居，或是有搬家的打算，這段時間會尋求到環境不錯、價錢也適合的物件，搬家到條件較為理想的房子生活。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，預期外的開銷增加，金錢常常入不敷出，同時有許多誘惑，讓你很想消費，但目前存款已經見底，花錢最好能節制一些。

交通運方面，水星與天王星齊聚交通宮位，當心與人發生擦撞，引起行車糾紛，被開罰單的機率也較高，出遠門容易因為突發事故受困在外地，動彈不得，這段時間需特別注意交通安全。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

【更多精采內容，詳見 殺破狼占星手記Blog 】

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