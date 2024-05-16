買什麼漲什麼！三星座2024投資大賺…牡羊做好功課、「這星座」直覺超準

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聯合新聞網／ 綜合報導
（示意圖／Ingimage）
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第三名、牡羊座

了解標的體質，長線獲利

當牡羊座想要投資，只要對這個行業有深入了解，知道他的歷史、承接的權威機構和未來發展方向等，再加上長期的關注，就可以從中獲得額外的收入。

第二名、摩羯座

看見發展趨勢，風控專業

在投資前面的階段大家都會進行一些事前準備，而摩羯座相對於其他人又能了解的更深入，在大量的變化中自然能看得比別人遠，也因此在風控管理就會比較厲害，只要能夠掌握風控管理就能夠從中獲利。

第一名、天秤座

資訊觸手可及，相信直覺

天秤座很大的直覺就在於「布局」，他們可以看破人脈和錢脈，但是在看穿一切的前提又能夠忍住不衝動，最後在精準的時間下，利用正確的人選、妥檔的策略，一槍斃命並成功獲利，而天秤座從2024下半年到明年都會對這種直覺很有感。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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