5生肖下半年財運看漲！ 雞人脈通錢脈 、鼠斜槓發財、2生肖賺錢別忘顧健康
即將進入2024的下半年，命理師湯鎮瑋老師在《命運好好玩》節目中分享能夠在龍年的下半場轉虧為盈的五個生肖。
生肖鼠：事業進展、看見曙光
生肖屬鼠的人會因為事業有進展而讓你看見曙光，想要轉職或斜槓的人，在工作上會很有發揮的機會，也會因此而賺到比較多的錢。
生肖馬：轉危為安、心想事成
生肖屬馬的人會遇到比較多需要重整的時候，可能會遇到一些健康上的問題，也有可能要面臨工作上要調整步伐的一個階段，但這也是你們看見機會並改善的時候，而且這些事情都可以轉危為安，多佈局就可以心想事成。
生肖雞：貴人相助、人脈錢脈
生肖屬雞的人會有貴人相助，要人脈通錢脈，但是要注意不要去管別人的閒事，也不要去講別人的口舌是非。只要廣結善緣，就自然而然的會有事業和財運。
生肖豬：驛馬星動、工作變動
生肖屬豬的人在工作上可能會有一些變動的機會，有可能是到遠方發展、搬遷，甚至是職位的調動都有可能，雖然這些變動會帶給你勞碌的生活，但是也同樣會幫你開啟更多的機運。
生肖蛇：喜慶臨門、好運相隨
生肖屬蛇的人可以一喜擋三災，但是也要特別注意自己的身體健康，把身體調整好，好運、財運也沒有煩惱。如果參加親朋好友的喜事或是家有喜事，都可以沾到好運。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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