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最不心疼父母的「3個生肖」子女！對長輩特別冷漠 養了讓人心寒

聯合新聞網／ 非貓不可
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所謂養兒防老，誰不希望自己的子女能夠孝順父母，體諒和感受父母的關愛，不過有些人卻不一定領情，甚至可能會跟父母對抗，真是養了孩子卻常讓人心寒，一起來看看在十二生肖中，有哪幾個生肖會有這樣的狀況。

第三名：雞

個性火爆的雞寶寶，性情總是古里古怪的，常常會有情緒上的大起大落，但是自己又很有想法，總希望他人能夠認同自己的意見，他們侃侃而談各種大道理，說起話來滔滔不絕，在親情的相處上，也會希望父母能夠欣賞雞寶寶獨特的見解，如果在數次的溝通下無法達成共識，雞寶寶就會變得冷漠，不想再多說什麼，建議雞寶寶要有更大的包容力，別總是想改變別人的想法。

第二名：龍

神奇的龍寶寶，天生就有一種傳統風範，象徵著帝王和權力，他們喜歡承擔責任，而且也很孝順，但是在龍寶寶心中有一把嚴格的規範，無論是誰，都不可逾越，這也包含著父母，如果在親情上發現無法接受的事情，既使是父母，也會變成不可相容的絕緣體關係，建議龍寶寶不要太堅持己見，有些事情可以睜一隻眼閉一隻眼，才不會跟父母產生強烈的對立關係。

第一名：

喜愛分享的豬寶寶，有種浪漫情懷，覺得這世界似乎在破碎之後，仍然會重新生意盎然，只是他們的情緒很不穩定，時好是壞，當心情低落時，會把自己關在角落，不理會甚至感受不到他人的關心而變得冷漠，這時即便是父母的關愛，都容易吃上閉門羹，建議豬寶寶遇到困難時，要懂得釋放壓力，不要一直糾結，試著把自己陽光的一面拿出來，事情或許很快就會解決的。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

情緒 父母 生肖

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