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20日小滿到！作3件事「下半年好運連連」生肖福運榜單出爐

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小滿，為二十四節氣之一，今年的國曆時間為5月20日至6月4日。在此節氣，農諺有云：「小滿滿倉庫，穀物漸滿，稻穗飽滿」，意指作物開始飽滿，但尚未成熟。這是一個萬物生長的階段，人們在此時需按節制行事，以待豐收之時。

小滿節氣作這3件事，下半年好運連連！生肖福運榜單出爐(圖片來源：Shutterstock)
小滿節氣作這3件事，下半年好運連連！生肖福運榜單出爐(圖片來源：Shutterstock)

如何在小滿招好運

第一招：祭三神謝土地

根據民間傳統，小滿是農民祭拜水車、牛車、絲車的時節，通稱「祭三神」或「祭三車」。這個儀式主要是感謝自然與神靈賜予的水源與耕作機會，保佑農作物豐收。現代人可以將此風俗轉化為尊重與感謝自然的行為，例如種植一些植物或是對家中的寵物進行特別的照料，以此來提升自己與自然的和諧，吸引好運。

第二招：蠶神祭拜增福緣

小滿之日也是蠶神誕辰，古時民眾會祭拜絲神，感謝其賜予絲綢之富。現代可以在小滿這天佩戴或裝飾一些絲綢製品，並進行簡單的儀式，如燃點香薰或獻上花朵，感謝與祈求事業如絲般順滑，促進人際關係的和諧。

第三招：吃苦補運去濕邪

在小滿節氣，由於氣候濕熱，民間習慣食用苦菜來清熱解毒。現代人可在這一節氣選擇食用苦瓜、莧菜等苦味蔬菜，或是製作含苦菜的藥膳。這不僅有助於身體健康，也象徵著從生活的苦澀中提煉出智慧與堅韌，轉化為個人的精神財富。

哪些生肖在小滿前後轉運

生肖鼠

對生肖鼠的人來說，小滿節氣是擴展社交和尋求新機會的大好時機。工作中，可能會有新的合作提案或項目啟動，這將是展示自己才華的舞台。感情方面，單身者有機會遇到意想不到的人，有望發展一段甜蜜的戀情。

生肖牛

生肖牛在小滿節氣將迎來事業上的突破。若在專業領域中一直努力，現在可能會有突破性的進展或成就。此外，財運亦有上升的趨勢，投資理財要保持穩健，切莫貪心，可望得到不錯的回報。

生肖虎

生肖虎的朋友們在這段時期內精力充沛，事業有成。如果正在考慮創業或拓展業務，現在是個不錯的時機。感情上，已婚者與伴侶的關係將更加和諧，單身者則可能會在社交場合遇到心儀對象。

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小滿 生肖 節氣

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