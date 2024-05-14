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三星座超圓滑！天秤默默占據主導地位 這類人說話可信度特別高

聯合新聞網／ 綜合報導
《搜狐》指出，三大星座處事圓滑、辦事穩妥，因此有著公認的好人緣。 圖／Ingimage
《搜狐》指出，三大星座處事圓滑、辦事穩妥，因此有著公認的好人緣。 圖／Ingimage

絕不會得罪人！《搜狐》指出，三大星座處事圓滑、辦事穩妥，因此有著公認的好人緣，分別是天秤、獅子、雙子座的朋友。

天秤座

天秤座與人相處總是面帶微笑，懂得為別人著想，他們說話前都會在心裡先想過，通常都是不會得罪人的，而且天秤座很理智，遇到事情總能沉下心來、好好的解決，不會魯莽行事。

天秤座對於性格不同的人，會採用不一樣的溝通方式，在與人交談過程中，他們會利用「高情商」來占據主導地位，這樣才能處理好跟下屬、上司之間的關係，在朋友圈中也是公認的好人緣。

獅子座

獅子座的人擅長搞好人際關係，他們知道人與人相處，絕對不能搞得太僵，否則吃虧的會是自己，所以他們會花大量的時間、精力在這一塊。

此外，獅子座的人說話也會三思，不會撒謊，所以大家都覺得他們的可信度很高。

雙子座

嗜好廣泛、喜歡結交不同朋友的雙子座，在朋友圈是很活躍的，他們有著古靈精怪的想法，也會在不同的人面前展現不同的樣貌，是一個既活躍又圓滑的人，總把事情處理得很完美，給人一種「值得深交」的感覺。

雙子座的人嘴巴很甜，讓人相處自在，他們不僅工作、事業上能夠順心，生活上也能夠一帆風順。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

天秤座 星座 獅子座 雙子座

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