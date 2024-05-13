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唐綺陽星座運勢週報：天秤感情小心伺候 雙子財運滾滾來

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

唐綺陽星座運勢週報5/13-5/19】

星象影響：冥王星逆行、日木衝刺中、水星進金牛

冥王星逆行，星盤有星在0-3度者，省思新的局面或新路線是否可行。日木衝刺中，能量移動中，天氣變化、諸事混亂，冒出各種賺錢方法，極具吸引力，須謹慎嘗試、小心投資。水星進金牛，人們的焦點從頭臉外表，轉移到理財民生，適合快速調整作息，改掉壞習慣。

12星座個別運勢：

處女：減少追求完美放過自己，感情別任意疏遠

天秤：工作須配合對方但有進展，感情上要小心伺候

水瓶：工作避免衝動需重整內部，感情當心有散夥危機

雙魚：工作要更強硬有章法，感情考驗對方接受度

金牛：有點過勞要注意休息，感情要放輕鬆一點

巨蟹：找幫手分擔工作建立人脈，感情上鈔能力提升魅力

射手：財務危機能帶來動力，感情約會講究CP值

魔羯：工作有女性貴人可信任，感情相處別管太多

牡羊：步調快狠準能乾脆做自己，有機會爭取心儀對象

雙子：揮別陰霾財運滾滾來，感情穩定勝券在握

獅子：多與職場夥伴敞開交流，感情有年輕健談的桃花

天蠍：做有把握的事不要冒險，感情的付出要務實評估

冥王星 唐綺陽 星座運勢

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