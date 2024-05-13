唐綺陽星座運勢週報：天秤感情小心伺候 雙子財運滾滾來
【唐綺陽星座運勢週報5/13-5/19】
星象影響：冥王星逆行、日木衝刺中、水星進金牛
冥王星逆行，星盤有星在0-3度者，省思新的局面或新路線是否可行。日木衝刺中，能量移動中，天氣變化、諸事混亂，冒出各種賺錢方法，極具吸引力，須謹慎嘗試、小心投資。水星進金牛，人們的焦點從頭臉外表，轉移到理財民生，適合快速調整作息，改掉壞習慣。
12星座個別運勢：
處女：減少追求完美放過自己，感情別任意疏遠
天秤：工作須配合對方但有進展，感情上要小心伺候
水瓶：工作避免衝動需重整內部，感情當心有散夥危機
雙魚：工作要更強硬有章法，感情考驗對方接受度
金牛：有點過勞要注意休息，感情要放輕鬆一點
巨蟹：找幫手分擔工作建立人脈，感情上鈔能力提升魅力
射手：財務危機能帶來動力，感情約會講究CP值
魔羯：工作有女性貴人可信任，感情相處別管太多
牡羊：步調快狠準能乾脆做自己，有機會爭取心儀對象
雙子：揮別陰霾財運滾滾來，感情穩定勝券在握
獅子：多與職場夥伴敞開交流，感情有年輕健談的桃花
天蠍：做有把握的事不要冒險，感情的付出要務實評估
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