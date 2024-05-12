12星座這些特質易吃虧！獅子耳根子軟 一類人過於謙虛

有的人心直口快，難免會因講太多實話而得罪人；也有人對人不設防，難免會被小人利用；還有人在團體中太愛出風頭，難免會招黑。《靈匣網》也分享容易12星座各個易吃虧的缺點，若能改善，對交際、職場上有一定幫助。

牡羊座 沉不住氣

都說成大事者，首先得要沉得住氣，而牡羊偏偏是那種不容易耐住性子的人。面對當今社會激烈的競爭壓力，急躁性格的牡羊抱著急於求成的心態，處處表現得輕浮。取得暫時的勝利時，容易得意忘形，處於暫時的失利地位時又不耐挫，無法泰然處之。如此耐不住性子、沉不住氣，勢必會在通往成功的路上吃點虧。

金牛座 固執己見

金牛座的人說話、做事，有著自己嚴格的固定準則，不允許旁人干涉，可以說墨守成規，相當固執。也許是害怕改變，也許是太好面子，總之，每當有好心人加以勸慰，要知變通，金牛總是第一時間表示拒絕，繼續按著自己的步調來，可最終的結果往往是，新的狀況、新的問題沒有解決，走了很多彎路，還會吃很多虧。

雙子座 自制力差

雖然雙子座的人，有著旺盛的好奇心、強烈的求知慾，但由於他們容易衝動行事，想問題、做事情，總是憑著一時的感覺，隨心所欲地踏著自己的節奏，累了就偷懶，倦了就罷工，如此任性之舉，勢必會給雙子的工作、生活帶來大麻煩。自制力差的話，即便進取心再強，距離成功的彼岸恐怕還有很長很長的路要走。

巨蟹座 太情緒化

巨蟹座的最大弱點便是太情緒化，可能由於天生敏感多慮、容易缺乏安全感的原因，總之，巨蟹的情緒常常起伏不定，讓與之相處的人捉摸不透。開心時，溫和有禮、寬厚可愛，別人怎麼開玩笑都無所謂；不開心時，一點雞毛蒜皮的小事都能引發巨蟹的情緒大爆發，變得一副臭臉，咄咄逼人、神經兮兮，不討人喜歡。

獅子座 耳根子軟

獅子座的人天性高傲，虛榮心極強，喜歡被當做焦點的感覺，樂於享受被人誇讚。可這恰恰也是獅子座最容易吃虧的地方，耳根子軟，禁不住別人幾句好聽話，就被表象迷惑了。以為別人對自己的頌讚是發自真心的，殊不知，那其中包含了奉承、巴結的意味，不知不覺間，輕信了別人恭維的獅子，已落入別人的圈套。

處女座 太過謙虛

處女座的人多數都屬於深藏不露型，特別是在職場上，明明自己有才華、有能力，卻總是低調得不能再低調，甚至謙虛到害怕被人注意的地步。殊不知，競爭激烈的職場，若不懂得適時往自己臉上「貼金」，對自己的職場發展肯定是不利的，所以該炫耀的時候，一定不能再謙虛，否則功勞都要被別人搶去了。

天秤座 來者不拒

天秤座的人不論男女，都十分在意旁人看的眼光、評價，而天生似乎就懂得如何討別人歡心的天秤，哪怕犧牲自己的感受、利益，也要竭盡全力使別人滿意。可以說，天秤是來者不拒型，有人需要自己幫忙，即使力不能及或有特殊情況不方便也爽快答應，結果沒做好或沒做完的話，反倒容易落得個費力不討好的下場。

天蠍座 嫉妒心強

天蠍座的人不僅好勝心強，嫉妒心也很強，對於比自己優秀的人，會不由地產生嫉妒心，並且嫉妒的火苗會隨著時間的推移愈燒愈旺，不能以欣賞的眼光去看待比自己更成功的人，勢必會讓天蠍全身散發一種讓人想要避而遠之的氣場，自己強可以，但唯獨看不得別人也強。時間久了，天蠍的人緣也不會太好。

射手座 心直口快

生性直率的射手，表達自己的想法、見解時，不喜歡拐彎抹角，而總是習慣用開門見山、直截了當的方式。如此率直的個性，雖然很容易跟人建立起或淺或深的交情，但心直口快的性子、粗枝大葉的言行，在某些時候、某些人眼中，會被視作「沒心沒肺的表現」，從而損害到射手的人緣。

魔羯座 太看重錢

也許是認為金錢乃生存的不二保障，魔羯座的人對金錢十分看重，而言談之中，也會不經意間向周圍人傳達著自己「金錢至上」的觀點，勢必會給人留下不良印象。把錢看太重的魔羯，在遭到旁人的一致吐槽後，可以反省一下自己，畢竟金錢有價、情義可是無價的。

水瓶座 過於理性

水瓶座的人總是以冷靜的眼光看待周遭的人事物，而這種理性思維，在很多時候的確幫水瓶做了不少有效決策，解決了很多問題，但某些時候，過於理性並不是好事，可能會讓人錯失感性的交談機會，深入了解另一個人的心；它可能也會讓人覺得水瓶太過冷漠、不近人情，有時不妨「行隨心走」，任性一回。

雙魚座 缺乏主見

雙魚座的人性格溫順，又比較缺乏主見，沒有自己的一套做事準則，所以，在很多時候，雙魚都會選擇盲目地依賴他人的經驗、見解，在沒有具體問題、具體分析的情況下，就迷迷糊糊地被人牽著鼻子走了。雙魚自以為找對了路，總算解除了後顧之憂，卻不知，已經亦步亦趨地活在別人的控制之下，迷失了自我。

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