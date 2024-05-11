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5星座是媽寶男！雙魚不獨立、金牛錢給媽管、這星座老是「我媽說」

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為婆媳關係差示意圖。圖/ingimage
圖為婆媳關係差示意圖。圖/ingimage

明天就是母親節了，祝天下媽媽母親節快樂。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，「5星座媽寶男！？」一輩子都會「聽媽媽的話」，快看看有中嗎。

第五名：摩羯座

摩羯座以家人為第一，若沒自信者，更容易成為媽寶。

摩羯座非常重視家人，也無法接受家人被欺負，所以一切都是為了家人。此時若是能力、自信不足的摩羯，則會反過來，站在家人的後面，尤其是讓媽媽的愛來當領頭羊，一切以媽媽的話為主。任何事都扯到媽媽，而自己就毫無主見，也不敢自做主張，就怕媽媽不開心。不管是感情事，或是生活中的瑣事，都找媽媽來當救兵。

第四名：天蠍座

天蠍座就是習慣讓家人幫忙做決定，所以才被列為媽寶男。

超級愛家、戀家，離不開家，無法在外面過夜，會把父母掛在嘴邊，無法違逆父母。天蠍座猜疑心最重，但唯獨不懷疑自己的母親。天蠍座天生的不安全感，只有父母能讓他們安心。成長階段，習慣成性讓父母代替做任何決定，出社會後依舊如此。若女友跟母親有爭執，也是站在媽媽這邊，非常在乎媽媽的意見，也常拿「我媽說」來當藉口，光是講話方式，就容易被當媽寶。

第三名：金牛座

世上只有親人最重要，百善孝為先，聽媽媽的話為第一。

因為孝順，所以有時會盲從父母的期望，過度聽從而不知道做自己，這就是金牛座會出現的情況。還有就是性格溫和且內向的金牛，這時溫柔的媽媽就會帶領金牛們走向世界，也提供了最有力的愛來當後盾，所以媽媽是金牛們眼中的偉人，也就更加順從媽媽的話。同時也認為媽媽會把賺來的錢保管好，這時連同財產也以媽媽的意見為主，因此金牛座也成為媽寶集團的成員了。

第二名：巨蟹座

巨蟹座的特質就是重視家人、依賴家人、懂事又黏人，所以容易成為媽寶。

巨蟹男由月亮守護，所以帶有母性的溫柔，喜歡照顧人也照顧家人，因此和家人的關係很深，再加上特別孝順，外出隨時都在跟媽媽報備，捨不得父母擔心，「顧家的好男人」這個名聲自然的就傳開來了。若媽媽比較強勢一點，或是媽媽更寵溺孩子，這時就更加是把媽媽掛在嘴邊了，變成什麼事都不敢自己作主，萬般皆以母為主的媽寶，這可就不是好名聲了。

第一名：雙魚座

雙魚座真的是因為依賴性太強、獨立性太差，所以非常容易成為媽寶男。

沒主見、沒自信、不成熟、習慣被照顧，就以上這幾點，所以雙魚座的媽媽，就捨不得孩子在外面辛苦過日，常常擔心孩子的生活作息，擔心孩子遇到問題無法解決，而雙魚孩子本身，也習慣性的有事就找媽媽幫忙、有問題就問媽媽的意見、喜歡窩在媽媽保護下的舒適圈，也會認為媽媽這麼照顧我，我怎麼能拒絕呢？因此要讓雙魚座擺脫媽寶男的名聲，實在有困難。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

媽寶 星座 母親節

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