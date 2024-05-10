母親節快樂！12星座媽最想要禮物…處女家電、獅子名牌包、這2位「只想要禮券」

5月12日就是母親節了，你打算怎麼幫媽媽慶祝呢？清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，「12星座媽媽母親想要什麼禮物」快看看該送什麼，才能讓媽媽最開心。

★牡羊座媽媽：健康器材、健康食品

牡羊座媽媽近期健康較差，容易筋骨痠痛或者眼壓較高，倘若媽媽是牡羊座，適合健康相關的器材或是健康食品。

推薦→按摩椅、護眼罩、燕窩、維生素D

★處女座媽媽：新款家電產品

處女座對於自己要求很高，非常愛面子，也很重視外在給人乾淨亮麗的感覺。除此之外，處女座媽媽通常很愛乾淨，也希望家裡乾淨零汙垢。所以最適合送處女座媽媽清潔用家電產品。

推薦→自動洗與烘碗機、洗脫烘洗衣機

★雙子座媽媽：美的物品並且隨時能使用到

雙子座喜愛欣賞美的物品，並且也要隨時都能使用到，推薦送雙子座媽媽美美的、具有時尚品味的東西。

推薦→衣服、鞋子、保養品以及亮麗配件服飾

★金牛座媽媽：陪她吃頓大餐

金牛座很務實，也很喜歡跟朋友一起吃喝玩樂，同時也容易活在回憶裡。建議不妨與金牛座媽媽一起用餐。無論是購買媽媽喜愛的食材下廚做羹湯，或者到溫馨的餐廳好好大快朵頤一番。

推薦→吃一頓大餐，或是將媽媽合照做成精緻禮物

★魔羯座媽媽：現金禮劵、會保值的東西

魔羯座媽媽精打細算，個性也務實。她比較喜愛自己挑禮物，不妨買幾張百貨禮劵送她，相信魔羯媽媽一定很高興。倘若不想送現金禮卷，也請送會保值的禮物，媽媽也會非常開心。

推薦→百貨禮券、黃金首飾、鑽石戒指

★射手座媽媽：異國風禮物、紅酒

射手座豪爽大方，愛交朋友，沒事就喜歡邀朋友聚會。想要討射手媽媽歡心，不妨送可以招待朋友、分享給朋友的商品，例如當朋友來家裡拜訪，她可以直接拿出你的禮物，還可以告訴朋友「小孩送的」，肯定讓射手媽媽有面子。

推薦→紅酒、異國商品、現代化家具、時尚擺飾用品

★巨蟹座媽媽：現金禮卷

巨蟹座比較強勢，若你送的禮物不合媽媽的心意，她們嘴上不會嫌，但內心裡默默可能覺得浪費錢。既然錢要花在刀口上，建議送媽媽百貨禮券，或是帶巨蟹座媽媽去逛街，看到她喜歡的東西，就直接埋單。

推薦→現金禮券

獅子座今年魅力大開，會特別愛漂亮。獅子座媽媽性格向來是華麗又張揚，同時也喜歡被人誇讚。如果遇到獅子座媽媽，不妨買時髦皮衣、飾品或名牌包包，讓媽媽漂漂亮亮，帶出去也有面子。

推薦→亮麗時髦皮衣或包包、名牌精緻戒指、精緻背包、流線輕巧毛衣，顏色亮麗奪目為佳

★天秤座媽媽：親自製作手工物品

天秤座媽媽喜愛手工製品，尤其小孩親手製作，更能打動天秤座媽媽的心。建議你可以手作禮物，最好獨一無二，讓天秤媽媽感受到你愛的澎湃。也可以製作一支媽媽與你的紀錄影片或光碟，或是訂做上面有媽媽名字的小物，都能讓天秤座媽媽永生難忘。

推薦→小孩手作物品、或有媽媽名字量身訂做的物品、有親子照的杯子、剪一支有紀念性的影片

★水瓶座媽媽：可愛與休閒類的物品

水瓶座純真中帶有強烈赤子之心，她們的鬼點子又多又有趣，通常不落俗套，更偏好可愛與休閒類的物品。

推薦→精緻的手鏈或耳環、花香類的香水組合、時尚又可愛衣服

★天蠍座媽媽：有吸引力或者魅力的物品

天蠍座近期人際關係波動。正因如此，建議為天蠍座媽媽準備一些有吸引力或者魅力的物品，來增加媽媽的桃花與人際運勢。

推薦→名牌胸針、漂亮的K金戒指、絲質衣服、魅力十足的香水

★雙魚座媽媽：喜愛獨特有品味的物品

雙魚媽媽體貼又善解人意，她們細膩心思，也喜愛獨特有品味的物品，海王星在下半年逐漸加強，代表雙魚包容力超強體貼度百分百，雙魚座媽媽的情感鐵定更加濃密。建議可以送媽媽異國商品或者典雅造型的藝術品，或是有質感的飾品，展現媽媽的獨特品味。

推薦→藝術品、有質感玉鐲、高檔羊毛圍巾、手套、有品味的背包

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

商品推薦