最好的留給別人！「4星座」總是對自己不夠善良 天蠍怕失去、雙魚自我犧牲
近期熱播的台灣電視劇《不夠善良的我們》，每個角色的情感經歷都能對照到現實人生，讓身為觀眾的我們產生強烈共鳴。其中，林依晨飾演的簡慶芬，即便知道男人不愛她、婆婆難相處，還是選擇進入婚姻，寧可犧牲自己的時間和青春。她因為不夠愛自己，才會漠視自己的犧牲。你身邊有簡慶芬這樣，總是對自己不夠善良的人嗎？接下來科技紫微網要從星座的角度，分析這種個性的形成，希望大家都能認清自我，進而善待並好好愛自己。
給予付出，忘了自己
追求完美的處女座，很多時候都覺得自己不夠好，會在不斷自我批評中尋求進步，在他人的需求中持續付出，把最好的留給別人，如此才能獲得滿足感。在這個過程中，他們常常會給自己太大的壓力，在長期的自我否定中，忘記要去愛自己。其實，處女座的人溫柔、優秀，值得被愛、被珍惜。愛人之前，要先愛己。多多自我擁抱、肯定，好好愛自己吧。
摩羯座
工作至上，身心受損
摩羯座的人表面看似平和，背地裡他們其實總在拼命努力，是標準的工作狂。他們的危機意識太過強烈，再加上即便刀架在脖子上也不願意麻煩別人的傾向，所以自己給自己很大的壓力，有把自己架在火上烤、往死裡虐的傾向，只希望有朝一日能變得強大。對自己如此狠心，當然容易身心受損。只要稍微對自己好一點，摩羯會輕鬆許多。
愛得猛烈，傷了自己
高傲冷漠、心機深沉的天蠍座，其實最是深情，也最是絕情。特別是在對待感情上，天蠍座因為很怕失去，所以愛得很用力，可以為愛傾盡所有。但，當他們得不到同等濃烈的愛的回饋時，又會極度絕情的狠狠斬斷情絲。在這些過程中，他們往往把自己弄得傷痕累累。記住：好好愛自己，是終身浪漫的開始。戀愛不是生活的全部，請多愛自己一點，幸福才會與你相伴。
雙魚座
飛蛾撲火，自我犧牲
浪漫、多情、又善良的雙魚座，天生有用不完的同情心。他們充滿玫瑰色的幻想，喜歡犧牲奉獻，又很容易陷入悲觀情緒，一旦愛上一個人，就會處處為對方考慮，掏心掏肺，毫不吝嗇付出。他們很在乎對方的一舉一動、喜怒哀樂，但卻忘了照顧自己的情緒與感受，對自己不夠善良。記住：愛，是雙向的，要珍惜，也要被珍惜。一味付出，不求回報，只會被輕視、傷害。請好好愛自己，愛情才能生長。
先天個性天註定，知命方能造命。要好好愛自己，就先要瞭解自己。
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