快訊

KID嗨喊「我有女鵝了」公開2胎性別 寶寶美麗小名也曝光

感謝阿信推爆！高雄烤饅頭店霸氣宣布「送飲料」 老闆：送到倒店那天

影／以軍宣布占領拉法關口！戰車壓境加薩第一視角曝光

4生肖下半年有望加薪！屬猴事業迎巨大推動力 一類人連同事都尊敬

聯合新聞網／ 綜合報導
四大生肖下半年有望升遷加薪。示意圖／Ingimage
四大生肖下半年有望升遷加薪。示意圖／Ingimage

2024年即將過半，《搜狐網指出，四大生肖好事在後頭，屬雞、猴、馬、豬的朋友，下半年有望升遷加薪。

生肖雞

屬雞的朋友們天生就具備領導才能和決斷力，勇往直前，敢於冒險，總能抓住機遇，實現目標。下半年將有機會在工作中展現出才華和實力，得到上司認可和賞識，並換來升職加薪，事業邁上一個新的台階。

生肖猴

猴子聰明機智，善於變通，總能在複雜的環境中，找到解決問題的辦法。下半年，屬猴的人有機會接觸到一些新的項目和機會，為他們的事業帶來巨大的推動力，他們將憑藉智慧和努力，成功應對各種挑戰。

生肖馬

屬馬的人性格活潑，喜歡追求自由和冒險，在工作中，他們勇於承擔責任，敢於挑戰自我，總能取得不俗成績。在下半年，有望接觸到更廣闊的市場和更優質的資源，為他們的事業發展提供更多機遇。

生肖豬

屬豬的人性格溫和、踏實，總是能夠認真對待自己的工作和生活，他們勤奮努力，盡職盡責，贏得同事和上司的信任與尊重。在下半年，屬豬的人有機會得到更多的關注和支持，努力和付出將得到更大的回報。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

搜狐網 生肖

延伸閱讀

17歲少女半夜掛急診…下體爆痛噴黃綠汁、男友和同梯「出去玩」 案情引熱議

超工整！神人「研究所筆記」捨不得丟 真跡獲讚：像印刷一樣

婚後12天發現「新娘竟是男人」 他氣到報警：約會時看不出來

三色豆難吃到罪大惡極？內行曝曾是「桌宴菜」 1原因跌下神壇

相關新聞

4生肖下半年有望加薪！屬猴事業迎巨大推動力 一類人連同事都尊敬

2024年即將過半，《搜狐網》指出，四大生肖好事在後頭，屬雞、猴、馬、豬的朋友，下半年有望升遷加薪。

每日星座運勢／摩羯察言觀色獲商機 講話易得賞識

2024-05-07牡羊座短評：今天心緒不寧，容易被外界因素影響自己的判斷。【整體運★★☆☆☆】感情投入很多，收效卻不明顯，不要將責任歸咎於對方，也得在自己身上找找原因。理財會遇到突發狀況，喜憂參半，

三對星座超速配！這對「愛恨分明」意外搭 挑剔處女座該配它

不同的星座有不同的典型性格，《搜狐》分享三對最適合的星座，分別是「天蠍座vs.獅子座」、「巨蟹座vs.水瓶座」、「雙子座vs.處女座」，他們個性互補，可望過上幸福的生活。

生性冷漠！「5星座」內心最難炙熱 水瓶重視獨立、天蠍偏保守、第一名最在乎現實

有些人生性冷漠可能是因為他們過去的經歷造成了心理防衛，不願意表露情感。或許他們缺乏關愛和支持，難以建立親密關係。有時候，個人特質也會影響，比如性格內向、不善表達等。不過，即使心很難炙熱，但若能多些理解、耐心和關懷，也能漸漸溫暖冷漠的心靈。

5月塔羅運勢占卜：你將遇到什麼意想不到的事？

5月，是春天的尾聲，也是夏日的序曲。在這個月裡，我們可以感受到大自然散發的魅力和生命的活力，也可以期待充滿未知的命運。5月你會收穫哪些好運？又該避開哪些危機？就讓塔羅為你指引吧。科技紫微網祝大家都能內心富足，珍惜此刻！

5月份愛神特別關照這幾個星座！快看你是否中選？

在陰雨連綿的天氣裡，愛情似乎也染上了一層淡淡的憂鬱。五月即將雨過天晴，你的愛情是否也即將迎來了新的篇章？趕快跟著科技紫微網來看看，哪些星座在本月擁有超強桃花運吧！太陽星座和上升星座都可以參考喔。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。