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【雙星組合2.0】武曲七殺 - 金錢財富的捍衛戰士？

聯合新聞網／ 普羅米修士

將武曲財帛之主的特質放入譬喻中，武曲七殺的組合就成了兵器與錢幣，在古書中就有一個不是很討喜的說法，叫做「因財持刀」，也就是當事者很容易為金錢或利益而與他人起了爭執或爭端。

如果要從雙星組合中挑選一組性質相近，最沒有矛盾的組合，武曲七殺絕對是不二之選。

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一來是兩顆星曜皆屬金，說得好聽是理性、務實，說得難聽就是沒血沒淚。二來兩者的原型皆屬武將，你是將我也是將，平起平坐，各擅勝場。

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在傳統命理的觀念中，有「武曲、七殺坐命適合當軍警」的說法; 因此，將「兵器、錢幣、武將」意象詮釋為「因財持刀」(持利器以求財) - 從事持有武器的軍警的工作以賺取報酬，好像也蠻合理。

然而，意象歸意象，人們會從事什麼行業，擅長從事哪一種類型的工作，其實都和坐命者命宮主星的特質與行為模式息息相關。

短慮與長思

從字面上的意義來看，「短慮」意味著「未經深思熟慮行事」，暗示有魯莽行事的草率作風。「長思」則正好相反，意味著「深思熟慮行事」，暗示未考慮清楚之前不輕易展開行動。

那麼，擅長「長思」的人就一定優於「短慮」的人嗎？

從另一個觀點來看，擅長「長思」的人將所有的資源與能量投入思考，行動力與執行力就不會是他們的強項。

「短慮」通常不擅長深度思考，相對來說行動力與執行力較強。

精打細算天機坐命的親戚，證實了這種差異。

她和武曲坐命的妹妹，合資開了一間以小吃為主的餐廳; 為了節省開支，只雇用一名全職的廚師及一名外場服務員。姐妹兩人則輪流值班，充當外場服務人員。

剛開店時，彼此各司其職，倒也相安無事。

然而，過了一陣子，全職的外場服務人員便開始抱怨，並表達不想與天機一起工作。

背後的原因是：武曲坐命的妹妹手腳勤快、動作俐落，外場服務人員和武曲一起當班，工作量驟減，而且常常可以提早下班。

天機雖然深思熟慮、點子頗多，但是執行力實在不太行，收拾一張餐桌要十幾分鐘，而且還掉東落西，需要別人提醒或幫忙。外場服務人員和天機一起當班，不僅工作量倍增，還要因為天機的低效率，延遲下班的時間。

古代的戰場上，早就說明了角色與分工。

擅於思考與佈局的天機，就是制定戰略、戰術的軍師; 至於帶兵遣將、執行戰術，就是以行動見長的武將們(武曲、七殺)，他們的舞台了。

否則，天機既能運籌帷幄、規劃佈局，又能親上戰場帶兵遣將、指揮執行，其他人豈不都要失業，回家吃自己？

武曲的「短慮」(單純直接、聽命行事)，反映在「一個口令一個動作」的工作思維，所以適合「需要高度服從及紀律」的行業; 而與以行動、執行力見長的七殺組合，兌現了武曲七殺「因財持刀」的職業取向。

「持刀」是為了哪樁？

細屬武曲七殺的三方與對宮，各個都是狠角色。

財帛宮有貪財又極具交涉手腕的廉貞貪狼，官祿宮有重品質又有衝勁的紫微破軍，遷移宮更有現實精明的天府。

這些強勢又強悍的星曜組合，給了武曲七殺「勇於持刀」的底氣。而這種底氣通常帶有三種特質：急、莽、冷。

「急」是殺破狼坐命的特徵。

「莽」則是武曲「短慮」的具體呈現，信奉「對價關係」至上，「值不值得」就成了行事的準則與判斷的依據。

「冷」則是武曲與七殺的共同特質，理性思考、目標導向、果斷，不為情感所羈絆。

既然是「急、莽、冷」當道，那麼感性、溫柔、浪漫便不容易顯現(甚至於不存在)，無論男女，在情場上的表現自然不如職場或商場。

如果用較為嚴苛的條件來討論「因財持刀」的殺傷力，那麼光有武曲與七殺是不足以構成，還必須加上「擎羊」這個利刃的代表。

不論是七殺還是武曲，都是不喜與擎羊同宮的星曜; 除了助長七殺的暴起暴落、起伏不定，對於不擅處理感情的武曲，亦有劣化的效果。

由於武曲七殺的組合必然位於卯位及酉位，當甲年生及庚年生，擎羊則分別進入卯位及酉位，並與武曲七殺同宮。

甲年出生的卯位武曲七殺，除了與擎羊同宮外，財帛宮的廉貞化祿，官祿宮的破軍化權，意味著這個「因財持刀」是為了與地緣、人脈有關的鉅額利益，以及事業上的突破與掌控，所做出的必要處置。

庚年出生的酉位武曲七殺，除了與擎羊同宮外，父母宮的太陽化祿，兄弟宮的天同化科並與祿存同宮，夫妻宮則有天相化忌及陀羅。

由於父母宮有化祿，兄弟宮有祿存，意味著是否坐命在年幼時受到父母、手足的照顧(驕縱)，進而養成衝動、短慮的暴衝個性，以致處處與人發生衝突與爭執? 而成年之後，更在原生家庭與婚姻感情中的取捨中，陷入兩難或是兩敗傷上的困境?

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剛毅、不畏挑戰雖然是與眾不同的個性，但是固執、不知變通，再加上不擅情感的表達，往往造成明顯的傷害，不是傷人便是傷己。

是否能克服個性中的「急、莽、冷」，成了影響人生成就與順遂與否的關鍵因素。

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妹妹 父母

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