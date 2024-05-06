三對星座超速配！這對「愛恨分明」意外搭 挑剔處女座該配它

不同的星座有不同的典型性格，《搜狐》分享三對最適合的星座，分別是「天蠍座vs.獅子座」、「巨蟹座vs.水瓶座」、「雙子座vs.處女座」，他們個性互補，可望過上幸福的生活。

天蠍座vs.獅子座

當天蠍座的強勢與獅子座的霸道碰在一塊時，通常周圍的人會嚇到退避三舍，甚至是不知道會不會引發「第三次世界大戰」的程度。但其實大家都想錯了，天蠍和獅子都是愛恨非常分明的星座，只要把對方納入自己的朋友圈，那就只有義氣二字，兩肋插刀、肝膽相照，強勢反而能為彼此引導。

巨蟹座vs.水瓶座

永遠在精打細算的巨蟹座看似死板摳門，是水瓶座最敬而遠之的一種類型，但其實他們的居安思危能給水瓶座留下一條後路，以免遇上捉襟見肘、走投無路的一天。其實水瓶座也不是不會過日子，他們對生活方式有著自己獨特的見解，是最有可能打破巨蟹座墨守陳規的推動力。

雙子座vs.處女座

這兩個星座的結合看似匪夷所思，會讓人擔心挑剔的處女座是否能招架得住雙子大大咧咧、千變萬化的個性，而雙子座又是否能夠忍受處女座的挑剔、精益求精。事實上，處女座自認為是美神的代言人，而雙子座的古靈精怪總能擦出令人意外的美感，這兩個星座是最容易相互欣賞的，也能夠給予彼此層出不窮的創意和靈感。

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