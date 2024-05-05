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四大星座智商一流！雙子等同「情報蒐集機」 這類人扮豬吃老虎

聯合新聞網／ 綜合報導
四大星座智商一流，有城府還善於謀略。 圖／ingimage
四大星座智商一流，有城府還善於謀略。 圖／ingimage

這些星座超級聰明！命理網站《星座巫師》分享四大星座智商一流，有城府還善於謀略，一般人鬥不過他們，分別是雙子、摩羯、天蠍、處女座的朋友。

雙子座

雙子座的智商高，他們同時也是追求「智力感」的星座，平時說話喜歡用智商碾壓別人，並在那種過程中感到滿足和快樂，也常常讓人覺得他們特別喜歡學習新知識、掌握新資訊。

雙子座會看很多搞笑的內容，了解最熱的潮流，他們想讓頭腦時刻在線，永遠最靈活。而且他們多半情商也很高，察言觀色的能力一流，還「知世故而不世故」。身邊若有雙子的朋友或戀人，就好像多了一台「情報蒐集機」。

摩羯座

摩羯座的智商表現在「大智慧」上，他們不會輕易透露小聰明，屬於深藏不露的類型。之所以這麼厲害，是因為他們從小就把時間和精力放在修練智慧上，跟人很有距離感，不喜歡搞人際關係，只想學習對自己有用的事情。

這種不浪費過多時間、在可有可無的娛樂生活和人際交往上的人，理所當然比別人參得透、悟得多，再加上他們通常很早就知道自己要什麼，會堅忍不拔的朝目標前進，有野心也有行動力，遇到困難，還有排除萬難的勇氣。

天蠍座

天蠍座屬於智商、情商都很高的人，他們心思細膩、特別善於謀劃，在一個複雜的環境中，為了達到目的，天生就知道該如何行事，所謂順勢而為、借力使力，都是他們玩剩下的套路，城府不可謂不深。

他們在很小的時候就懂得觀察形勢，看人眼色，對自己想要的東西，又有著十足的野心和慾望，但他們不急，總是能一點一點地達到目的，做事情的狠勁也遠近聞名。

處女座

處女座是典型的「扮豬吃老虎」類型，看起來規規矩矩、原則性強，有時候還顯得呆板、不知變通，但不代表他們任何時候都是如此。

處女座是個會隨時根據形勢調整心中規矩的星座，甚至還可能打破規矩，做一些不能擺上檯面的事情。也就是說，他們破壞規矩都是私底下的，而外表的守規矩反而會給人老實、可靠的感覺，再加上他們分析能力和邏輯思維一流，又注重細節，智商第一名，真的一點不誇張。

天蠍座 星座 處女座 雙子座

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