4星座容易變成「恐怖前任」！2海鮮會情勒、第一名居然不是天蠍

戀愛甜蜜蜜，分手最好也能好聚好散，但偏偏有些人情緒特別容易失控，容易過度依賴對方，或是產生報復行為。塔羅牌老師艾菲爾在臉書分享「危險情人！ 容易成為【恐怖前任】的星座」，建議同時參考太陽、上升、金星星座，請小心服用。

Top 4 雙魚座／情緒起伏、行為極端

雙魚座極具感受性，情緒強烈，也容易受到外界影響而造繩情緒波動。雙魚對感情中，會展現極端浪漫熱情，常常身處在粉紅色的戀愛泡泡中。但雙魚座也可能因為一些微不足道的小事，突然變得悲觀和消沉，甚至陷入情緒的低谷。

他們的情緒變化大，難以捉摸，常讓人不知道該如何應對，造成不必要的緊張和矛盾。另外，雙魚座也傾向於將自己的情感內化，不說出來，這使得溝通變得更加困難，容易導致情感的誤解和衝突。

與雙魚座相處時，另一半需要更多的理解和耐心，並學習如何與他們建立更穩固和深入的情感連結。

Top 3 巨蟹座／又哭又鬧、不夠成熟

巨蟹座情感豐富，內心波濤洶湧，他們很容易被情緒所左右。由於過於敏感和情緒化，巨蟹座常因為一些小事而產生情緒爆發，在別人看來，像是突然大吵大鬧。在感情中，巨蟹座往往不夠成熟，過度依賴對方，容易因為一些無關緊要的事情而產生衝突。

巨蟹座這種行為，帶給對方很大壓力，既困擾又難以忍受。尤其是當巨蟹座情緒失控時，他們情緒會直接爆發，可能導致關係的破裂。因此，巨蟹座的人需要學習控制情緒，更理性地處理感情問題，以維繫與他人的關係。

Top 2 天蠍座／敢愛敢恨、有仇必報

天蠍座在愛情中極度敏感，一旦受傷害就難以原諒，他們甚至會挾怨報復。天蠍座對於感情非常執著，容易陷入病態的愛恨情仇。

天蠍座常採取「以牙還牙」的報復行動，反而讓感情關係變得更糟。在他們的心中，背叛和欺騙是絕對無法容忍的，儘管他們表面上可能顯得冷漠和淡定，但內心深處卻充滿了強烈的情感和慾望。因此，與天蠍座的人相處，需要特別小心和謹慎，要尊重他們的感受和立場，避免踩雷，以免引發不必要的衝突和矛盾。

Top 1 白羊座／發起脾氣、自我傷害

白羊座在感情中常常會出現激烈情緒，平常他們是充滿熱情的人，但因為個性衝動，也容易因為小事而大動肝火，失去理智。當白羊座情感激動時，可能會變得暴躁易怒，甚至無法控制自己的行為。他們可能會做出一些極端的行為，例如說出傷人的言語、甚至是自我傷害，還有其他無法預測的行為。

白羊情況讓對方感到不安和恐懼，可能導致對方與他們產生疏遠感，甚至成為他們眼中的「恐怖前任」。 因此，白羊座在感情中需要學會控制自己的情緒，理智地處理問題，以維持良好的人際關係。

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