「12生肖老闆」最討厭哪種員工？鼠看穿心機鬼、他痛恨馬屁精

都說「職場如戰場」，想在職場平步青雲或是安身立命，摸清老闆的喜好非常重要。搜狐網分享「12生肖老闆眼中的黑名單員工，最討厭哪一種部屬？」快來對號入座吧！

▍鼠老闆：厭惡算計心重的人

生肖鼠的老闆洞察力非凡，能輕易看穿下屬的各種小心機。會在公司中謀取私利、散播機密，或暗中耍小聰明的行為，他們很快看穿。因此，在與鼠老闆共事時，保持誠實透明，切勿試圖耍小心眼。

▍牛老闆：討厭粗心馬虎的人

生肖牛的老闆踏實穩重，他們追求高效率和條理清晰。任何小疏忽或將就隨便的行為都會讓牛老闆大為不悅。因此，在與牛老闆合作時，務必確保每個細節井井有條，不能犯低級錯誤。

▍虎老闆：厭惡挑戰權威的人

生肖虎的老闆很在意自身權威，若手下員工過於自大，試圖挑戰老闆權威，可能引發嚴重後果。對此，遇上虎老闆，請保持謙遜恭敬的態度，絕不能爭鋒相對。

▍兔老闆：不容許情緒失控的人

生肖兔的老闆希望辦公室氣氛溫馨和諧，對於那些EQ太差、喜歡亂發脾氣的下屬極為反感。因此，與兔老闆共事時，最好保持冷靜，避免過於情緒化。

▍龍老闆：不允許懶惰消極的人

身為精力充沛的生肖代表，生肖龍的老闆希望團隊成員都充滿進取心。若員工在工作上表現得懶散無動力，可能會視為不稱職。因此，在龍老闆底下工作，請隨時保持工作熱情和動力。

▍蛇老闆：不喜歡阿諛奉承的人

生肖蛇的老闆個性冷靜理性，他們討厭辦公室的紛擾。對於阿諛奉承，試圖拍馬屁贏得老​​闆好感的員工，蛇老闆特別反感。因此，與蛇老闆共事時，請保持低調，憑實力說話，別太張揚。

▍馬老闆：厭惡自私自利的人

生肖馬的老闆熱情洋溢，他們希望團隊像一家人。如果員工只顧自己，不願為團隊付出，馬老闆可能會感到不滿。因此，與馬老闆共事時，務必展現團隊合作精神，不要讓他覺得你是自私自利的人。

▍羊老闆：不喜歡破壞團隊凝聚力的人

生肖羊的老闆非常重視團隊合作，他們相信這是成功的關鍵。對於那種喜歡搞小圈圈，不願意和其他人合作的員工，羊老闆最為反感。因此，與羊老闆共事時，要時時保持團隊合作精神，不要太孤僻。

▍猴老闆：不容許逃避責任的人

生肖猴的老闆果斷行事，也希望員工勇於承擔責任。對於那種凡事唯唯諾諾，迴避工作挑戰，不敢承擔責任的人，猴老闆會看不過眼。因此，與猴老闆共事時，務必表現出勇於擔當的態度，不要表現得軟弱可欺。

▍雞老闆：不喜歡武斷輕率的人

生肖雞的老闆通常很相信證據，對事也冷靜判斷，他們不喜歡太武斷的人。如果員工過於自信，還沒有充分憑據就妄下結論，雞老闆可能會失去耐心。因此，與雞老闆合作時，需以事實為依據，避免輕舉妄動。

▍狗老闆：不容許對企業不忠的人

生肖狗的老闆非常重視忠誠，他們希望員工對公司保持向心力。如果員工一天到晚對公司抱怨連連，甚至外洩機密，狗老闆會毫不猶豫地請他走人。因此，與狗老闆共事時，務必表現滿滿的忠誠度。

▍豬老闆：討厭不誠實的人

生肖豬的老闆單純溫和，一般來說，都願意相信他人。但如果員工在工作中不誠實，做錯了還說謊或是試圖掩蓋，他們就會不再信任。因此與豬老闆共事時，建議誠實為上，出現錯誤就坦承認錯，不要瞎編理由或是企圖掩蓋，否則後果更嚴重。

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