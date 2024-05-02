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立夏4大禁忌！做1事前途恐暗黑 命理師：用5枚硬幣能開運

聯合新聞網／ 綜合報導
本週日（5日）將迎來24節氣中的立夏。示意圖/ingimage
本週日（5日）將迎來24節氣中的立夏。示意圖/ingimage

本週日（5日）將迎來24節氣中的「立夏」，代表即將告別春季，迎接夏季的到來，同時伴隨著梅雨季開始，農作物進入繁衍、旺盛生長的重要節氣。對此，清水孟國際塔羅小孟老師透露，立夏有4大禁忌，並分享1招簡單開運法。

立夏習俗

1.吃立夏蛋

俗話說：「立夏吃了蛋，熱天不疰夏」，立夏這天起天氣漸漸炎熱，小孩的食慾易減退，後被稱為「疰夏」。後來女媧娘娘指點百姓，可以吃煮熟的雞鴨鵝蛋，可以解「疰夏」。因此之後的人才會在立夏這天吃蛋。

2.立夏要吃些涼性與溫性水果為佳

例如蘋果、檸檬、櫻桃、葡萄等。另外，立夏不宜吃過飽，需給胃多留下一些空間。蔬菜可以吃苦瓜、小黃瓜，也能多喝綠豆湯、清草茶。

立夏禁忌

1.不能坐門檻

民間相傳立夏是門神的生日，因此不要坐在門檻上，以免擋住門神出入，據說擋住門神前途容易暗黑。

2.不要在正門口穿鞋

立夏門神生，在正門口穿鞋容易惹怒門神，因此建議在門口旁穿鞋避開門神比較好。

3.忌吃過補氣食材

立夏不宜吃太補，若吃太補氣易導致上火，喉嚨乾癢，胸悶，氣血循環變差，因此立夏要多吃退火食材。

4.忌躁動與衝動

立夏不可以躁動，因夏天炎熱易與人有所結怨，因此不宜講話太直，也不可衝動投資以免投資失利。

立夏開運

今年立夏是5月5日，因此用5枚1元放在靠門的地方，放5天後再捐到便利商店零錢捐，即可做善事，代表5福臨門，累積福德。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 立夏 開運

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