快訊

中油加盟站員工稱國考壓力大 盜刷載具兌700張獲利曝光

從人生勝利組變職場鬼見愁 常春藤名校生出了什麼事？

常吃油炸、燒烤恐致身體老化 多吃這些食物可以抗糖化終產物

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5月份愛神特別關照這幾個星座！快看你是否中選？

科技紫微網／ 科技紫微網
5月份愛神特別關照這幾個星座！快看你是否中選？(圖片來源：Shutterstock)
5月份愛神特別關照這幾個星座！快看你是否中選？(圖片來源：Shutterstock)

在陰雨連綿的天氣裡，愛情似乎也染上了一層淡淡的憂鬱。五月即將雨過天晴，你的愛情是否也即將迎來了新的篇章？趕快跟著科技紫微網來看看，哪些星座在本月擁有超強桃花運吧！太陽星座和上升星座都可以參考喔。

摩羯座

這個月對於摩羯座來說，簡直就是個熱鬧的花市啊！走到哪兒都能遇上美女帥哥，不管是跟同事出去吃個晚飯，或是跟朋友逛逛街，你都像是踩著七彩雲霓的風箏，隨時都能被桃花緣給拉上天！

需要注意的是，有一些貴人悄悄地在你身邊幫你打探風向呢！特別是那些長輩們，他們不僅會為你指點迷津，說不定還會為你介紹一個震撼的「命中註定」的另一半，或者點燃一把意想不到的愛情火花！所以，摩羯座這個月可要眼睛放亮點，耳朵豎起來！別錯過那些藏在桃花背後的驚喜和機會噢！

金牛座

月初不見桃花，就算費力尋覓也嗅不到一絲芬芳。與其追逐虛無縹緲的花影，不如停下匆忙的腳步，去細細品味身邊的美好。把精力花在工作、學習、或充電上，在其中尋找樂趣，在平淡中發現驚喜，為下半月鋪陳愛情的舞台。

下半月建議多多外出，想要偶遇怎樣類型的異性，就去相關的場合活動活動，新戀情可能就藏在偶遇裡！另外，需要注意在言談舉止間多一點從容優雅，給自己的形象添上一抹亮色，更容易獲得單身異性的青睞噢！

處女座

本月是處女座的紅鸞星動月，有機會感受到臉紅心跳、小鹿亂撞的驚喜，遇到真正心動對象的機會很高哦！處女座的朋友們，是時候展現你們的魅力啦！面對心動的對象時，別猶豫，別害怕，別躲躲藏藏。大膽向對方表達你的情感，可是至關重要的哦！

在這裡給處女座的朋友們一句建議——要相信自己值得擁有幸福。不要因為過去的挫折失敗而喪失信心，也不要因為害怕被拒絕而沉默。沉默只會讓對的人從眼前走過，甚至被別人捷足先登。相反的，只要能放下一時的害羞，就有可能換來一生的幸福。

射手座

這個月，射手座的愛情運勢呈現逐漸上揚的趨勢。儘管月初的時候可能會有點混沌，運勢稍微有些黯淡，讓你沮喪焦躁，但別急！當你一面耐心等待，就會一面發現尋情之路變得越來越通暢哦！是不是很令人興奮呢？

不過，射手座這個月也要注意，在追求愛情的過程中，千萬別表現得過度癡迷。即使你對對方有著濃厚的興趣，但是過於主動或熱情，總會讓人有點不舒服。要學會控制自己的情感，保持適度的自信和風度，不要給對方太大的壓力，以免讓對方受不了。

【延伸閱讀】

【舊情】分開才知他的好，能復合嗎？

前世是他太愛你，今生你注定還情債？

科技紫微網

愛情運 星座 處女座

延伸閱讀

12星座女生「不急著走入婚姻」原因曝光！這星座最想當女王獨自精彩

職場贏家「笑到最後」四星座！摩羯穩健前行、天蠍目標明確、第一名超強大

明天「媽祖生」4星座快買彩券！金牛穿紅色、他多吃海鮮財運濤濤來

不是人緣不好，是因為太聰明！獨來獨往的3星座　摩羯討厭沒用的人、處女不喜歡蠢貨

相關新聞

5月份愛神特別關照這幾個星座！快看你是否中選？

在陰雨連綿的天氣裡，愛情似乎也染上了一層淡淡的憂鬱。五月即將雨過天晴，你的愛情是否也即將迎來了新的篇章？趕快跟著科技紫微網來看看，哪些星座在本月擁有超強桃花運吧！太陽星座和上升星座都可以參考喔。

5月塔羅運勢占卜：你將遇到什麼意想不到的事？

5月，是春天的尾聲，也是夏日的序曲。在這個月裡，我們可以感受到大自然散發的魅力和生命的活力，也可以期待充滿未知的命運。5月你會收穫哪些好運？又該避開哪些危機？就讓塔羅為你指引吧。科技紫微網祝大家都能內心富足，珍惜此刻！

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「有大進展」：賺進豐厚收益

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要透過耐心，就能增添自身財庫，有人則是獲得許多可靠消息，短時間內賺取大量錢財，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹事業大躍進 魔羯職場戀機會高

四星在金牛，日常中有極致的享受，對美食、藝術特別有感，找到適合自己的理財方式。火星牡羊，意識到自己個性問題，開始了解自己，找出自己的方向，採取行動往方向前進。木星衝刺中，大眾熱衷於理財，也興起進修學習的心。太陽靠近天王星，刺激大眾想顛覆自己，嘗試不一樣的場面。

每日星座運勢／牡羊飯局千萬別貪杯 小心酒後失言

2024-05-06牡羊座短評：心情愉悅，整個世界似乎都變得美好起來。【整體運★★★★☆】他只打來一通「我想你了」的電話，就能讓你心情愉悅，並偷偷在心裡幫他打上愛的滿分；工作中的緊張、繁瑣在今天似乎也

四大星座智商一流！雙子等同「情報蒐集機」 這類人扮豬吃老虎

這些星座超級聰明！命理網站《星座巫師》分享四大星座智商一流，有城府還善於謀略，一般人鬥不過他們，分別是雙子、摩羯、天蠍、處女座的朋友。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。