不再倒楣！水逆結束 這些星座的好運即將到來

2024年的第一次水逆，終於在4月25日20點53分54秒結束了！接下來一段時間，我們將迎來各個行星的相繼換座，也終於進入了一個全新的宇宙氛圍。科技紫微網現在就要來告訴你，此次水逆結束，對哪些星座影響最大呢？而你的星座能否逆風翻盤？準備迎接好運的洗刷吧！

牡羊座

✽壞運氣終於結束了！✽



水逆結束在你的命宮，牡羊終於被解放了！作為此次水逆的重災區，前段時間的你，可以說是整個人都是渾渾噩噩的狀態，完全提不起勁來工作和學習。水逆結束，意味著之前糟糕的壞運氣也一同結束了，方方面面都會發生好的轉變。你將重拾自信，變得積極主動，也將會獲得更多資源喔！珍惜你腦子裡那些靈光乍現的想法，它們會給你帶來不一樣的改變！

雙子座

✽巴拉巴拉，能量回歸！✽



守護星終於順行了，能量也回歸到你的體內。準備好迎接貴人了嗎？家裡的長輩、公司的同事、甚至是久別重逢的老朋友，都可能為你提供新的機遇。接下來你將慢慢找回節奏，獲得主動權，並收穫事業愛情雙豐收的好消息。之前困擾你的焦慮情緒會消失，睡眠問題也會改善，終於可以睡得飽飽的了！

金牛座

✽你若順行，便是晴天✽



水逆結束在你的第十二宮，牛兒將感到如釋重負。前段時間受水逆影響，你厭煩工作的情緒似乎已經到了頂端。25號之後，你只要忍受大概一星期左右的水逆陰影期，狀態就會明顯回升，你會終於感到豁然開朗，神清氣爽！不僅思維更加清晰，行動力也滿血回歸，之前擺爛、拖延的計畫，終於可以開始執行了。而且，近期你還有可能收到一個好消息，或者是撿到一個大便宜呢！

摩羯座

✽人見人愛，花見花開✽



受水逆影響，先前這段時間你的狀態有點負面，但它終於過去了！接下來，你將能慢慢找回節奏，贏得主動權。水逆結束後的摩羯座，能量主要爆發在人際關係領域，而且相當有可能迎來事業愛情雙豐收的好消息喔！工作上不要再單打獨鬥了，借用他人的力量，才是成功的關鍵。此時尤其有利於打造團隊，聯繫新舊客戶。婚戀關係也會出現新的開始，單身者不妨在熟人堆裡找對象，脫單機會比較大喔！

沒有被點到名的小夥伴，可不要灰心喔。這並不是說你沒有被好運能量所眷顧，只是沒有那麼明顯而已啦！另外在這裡提醒一下大家，今年一共有三次水逆，各自帶來不同側重的影響。下面就看看2024年的三次水逆，各別發生在什麼時間、重點在哪裡吧！

✨2024水逆時間✨

★第一次：易衝動

2024年4月1日至4月25日，水星逆行在牡羊座

★第二次：易自我

2024年8月4日至8月28日，水星逆行在獅子座與處女座

★第三次：易盲目

2024年11月25日至12月15日，水星逆行在射手座。

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