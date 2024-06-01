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開店風水5要素！地下室和「住家連店面」都不好、抱彎面才旺

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為房市店面示意圖。圖/ingimage
圖為房市店面示意圖。圖/ingimage

風水好的房子幫助你賺大錢，風水不好的房子有可能拖你後腿，讓你經營不善！命理網站旺好運分享「創業風水5要素，選到好的辦公室、店面幫你賺大錢」，可當作找物件時的參考依據。

關鍵１：與住家分開

辦公室或店面最好要跟住家分開，曾經有個真實案件，老闆創業開餐廳，因為想要節省成本和時間，因此住家就在店面後方，當時有個風水師跟他們說，當店面生意會不錯，但不要住在這裡。一家人當時沒照著做，沒想到十年內，父母罹癌過世，弟弟也罹癌但結婚搬出去後抗癌成功，最近自己也得了癌症，回想起當時風水師的話還真是不寒而慄！

有鑒於上述案例，商用跟住宅的風水並不相同，不是能當商用就可以當住宅，因此最好是分開，而且公司住家如果沒分開，每日的精神上也不能得到釋放，總是想著公司的事情，長期對身心也不好。

關鍵２：格局要方正

選房子時，房子的格局一定要方正，最好不要選外觀奇形怪狀的造型屋，像是五角形、口字型、工字形、Ｌ型這類的建築。除非裡面的格局都裝潢成方正的，不然有缺角或結構損壞的格局都不是好物件。

關鍵３：外觀需健全

也許創業初期想要省成本，會找一些相對老舊的建築當辦公室，屋齡本身老沒關係，重點是建築外觀內裝不能破爛老舊，像是磁磚剝落、管線不通、牆壁龜裂、漏水這類的老舊狀況。這代表物件氣虛，一個氣衰的建築會幫你招來什麼好運勢嗎？！

關鍵４：依道路找好屋

★地勢－

通常人口聚集和繁華的地區都是在盆地或平原，又或是像菜市場、夜市等人潮多的地方大多都是屬於地勢比較低的地方。所以找物件要找地勢相對低的地區。

★馬路－

選如圖所示找物件最好找在馬路的彎抱面，地理位置上比較有安全感，不會像反弓面是路沖，會因為來往的車輛或交通事故而有無形的壓力。而且彎抱面在風水上來說比較容易聚集財富！

彎路上的彎抱面匯聚集財富，反弓面路沖較無安全感且容易破財。圖/pixabay
彎路上的彎抱面匯聚集財富，反弓面路沖較無安全感且容易破財。圖/pixabay

★路沖－

路沖不只限於大門前的路沖，而是建築的四周，所以選物件時要環繞房子一圈看看是否有路沖的狀況。路沖包含三煞路、Ｔ字路口、Ｙ字路口；天橋、捷運、高架橋旁邊；快速道路、交流道旁邊。

關鍵５：鄰居也很重要

★廟宇旁邊－

大多數人可能認為，房子在廟宇旁邊會受到庇佑，但事實上並非如此，宮廟通常都有許多活動，人潮擁擠聲音吵雜會頻繁發生，除非是小吃業或跟命理相關的行業會比較適合。且廟宇附近容易匯聚陰氣，磁場不是最佳的，另外選在宮廟正前方是相沖，不僅會破財還會影響團隊士氣和人和問題。

★避免地下室－

創業初期想省成本，可能會找地下室的物件，但先不說採光、燈光明不明亮，在風水學上來說，建物地上面是陽面，地下室就是陰面，所以磁場本來就不比地上物好，長期使用運勢不會好。除非是做娛樂業、特種八大行業，其他產業都盡量避免。

★周邊建築高度－

如果你選的房子周邊只有你最高或最矮、亦或是左邊高右邊低；右邊高左邊低，這些孤高、弱勢、頭重腳輕、缺臂缺膀的物件都要避免。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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