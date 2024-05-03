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過於善良的我們！4生肖容易被利用…他太正直、「3草食動物」都上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為天真善良，別人說什麼都信示意圖。圖/ingimage
圖為天真善良，別人說什麼都信示意圖。圖/ingimage

善良是一種美德，但沒原則的善良很有可能害到自己！命理網站旺好運分享，以下4個生肖都是平常善良、沒防備，很容易被壞人利用的個性。

容易被利用生肖：牛

屬牛的人溫和大度，很願意幫忙身邊的人，善良到沒有原則，可能會部分有心人士利用這種善良，來達成目的。

容易被利用生肖：馬

屬馬的人想法簡單，太過天真，只要對方裝出一副可憐巴巴的樣子，他們就會心軟答應，被一些不懷好意的人利用了也沒發現。

容易被利用生肖：羊

屬羊的人總是與人為善，將大家都當作良善之人，沒有一點防人之心的意識，也無法拆穿壞人的偽裝，常常上當受騙。

容易被利用生肖：狗

屬狗的人正直善良，為了在乎的人付出不求回報，也因此很容易被人利用、予取予求，注意凡事還是需有自己的底線，以免吃虧。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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