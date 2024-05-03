過於善良的我們！4生肖容易被利用…他太正直、「3草食動物」都上榜
善良是一種美德，但沒原則的善良很有可能害到自己！命理網站旺好運分享，以下4個生肖都是平常善良、沒防備，很容易被壞人利用的個性。
容易被利用生肖：牛
屬牛的人溫和大度，很願意幫忙身邊的人，善良到沒有原則，可能會部分有心人士利用這種善良，來達成目的。
容易被利用生肖：馬
屬馬的人想法簡單，太過天真，只要對方裝出一副可憐巴巴的樣子，他們就會心軟答應，被一些不懷好意的人利用了也沒發現。
容易被利用生肖：羊
屬羊的人總是與人為善，將大家都當作良善之人，沒有一點防人之心的意識，也無法拆穿壞人的偽裝，常常上當受騙。
容易被利用生肖：狗
屬狗的人正直善良，為了在乎的人付出不求回報，也因此很容易被人利用、予取予求，注意凡事還是需有自己的底線，以免吃虧。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言