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天選里長伯！4生肖熱心助人…牛默默出手、狗不求回報

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為生肖運勢示意圖。圖/ingimage
圖為生肖運勢示意圖。圖/ingimage

有些人心地善良，有副好心腸，很樂意幫助別人，命理網站旺好運分享，「幫助你不求回報！樂於助人『4生肖』朋友有難馬上出手」，能和這些生肖當朋友，真的很有福氣。

樂於助人生肖：牛

屬牛的人善良、有義氣，朋友有難一定幫忙，他們不會只是嘴上說說，而是會實際付出行動，也不會在事後一直邀功。

樂於助人生肖：虎

屬虎的人對自己要求高，在自己力所能及的範圍，能夠幫助他人會帶來成就感，他們並不一定是為了名利，而是想獲得能力強的認可。

樂於助人生肖：羊

屬羊的人心地善良，很挺朋友，當有需要幫忙時會毫不猶豫出手，答應的事情說到做到，因此人緣非常好。

樂於助人生肖：狗

屬狗的人誠實真誠，有一顆熱心腸，若是他們認定真心相待的朋友，都願意不顧一切伸出援手，而且不求回報。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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