天選里長伯！4生肖熱心助人…牛默默出手、狗不求回報
有些人心地善良，有副好心腸，很樂意幫助別人，命理網站旺好運分享，「幫助你不求回報！樂於助人『4生肖』朋友有難馬上出手」，能和這些生肖當朋友，真的很有福氣。
樂於助人生肖：牛
屬牛的人善良、有義氣，朋友有難一定幫忙，他們不會只是嘴上說說，而是會實際付出行動，也不會在事後一直邀功。
樂於助人生肖：虎
屬虎的人對自己要求高，在自己力所能及的範圍，能夠幫助他人會帶來成就感，他們並不一定是為了名利，而是想獲得能力強的認可。
樂於助人生肖：羊
屬羊的人心地善良，很挺朋友，當有需要幫忙時會毫不猶豫出手，答應的事情說到做到，因此人緣非常好。
樂於助人生肖：狗
屬狗的人誠實真誠，有一顆熱心腸，若是他們認定真心相待的朋友，都願意不顧一切伸出援手，而且不求回報。
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