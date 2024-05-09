從沒看過他們發火！「根本小天使」4生肖…牛善良、猴樂觀、這兩個超級溫柔

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聯合新聞網／ 綜合報導
圖為佛系個性對誰都好示意圖。圖/ingimage
圖為佛系個性對誰都好示意圖。圖/ingimage

通常好脾氣、不易爭執衝突的人，都會成為大家眼中的好好先生、好好小姐。旺好運分享，以下4個生肖都是沒什麼脾氣，身邊朋友幾乎沒有看過他們動怒。

好好先生生肖：牛

屬牛的人性格穩定，有著好脾氣，覺得不管有什麼事都可以透過溝通好好解決，懂得換位思考，能設身處地站在別人的角度看事情。

好好先生生肖：兔

屬兔的人個性溫和柔順，對任何事都會用寬大的心胸來包容，大事化小，小事化無，他們幾乎不會發脾氣，人緣也很好。

好好先生生肖：羊

屬羊的人很容易滿足，生活大小事都能讓他們感動，很少會有極端情緒，與人相處總是顯得溫柔體貼，完全就是大家口中的好好先生。

好好先生生肖：猴

屬猴的人不喜歡浪費力氣與時間跟人計較，覺得開心就好，他們在交友上一直很樂觀豁達，因此顯得很有氣度。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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