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眼神看穿心思…「三白、斜視」遇到這幾種眼神的人快逃！絕對會害你

旺好運／ 善光老師
圖為眼神斜視示意圖。圖/ingimage
圖為眼神斜視示意圖。圖/ingimage

眼神是把一個人的內心思維而表現在外的一種神態，比喻來說如果一個人過份的執著，態度強勢的表現，那眼神也容易出現死盯著一事物不移開。如果常常做不得光的事的人，眼神總是飄來飄去閃來閃去，內心總是怕別人發現什麼似的。

我們來看看基本6種眼神所表現出來的個性：

第一種 眼神總是向下看

這類的人個性多猜疑，疑心病很重，個性也比較陰沈，是屬於愛玩弄陰謀論的陰險人。

第二種 眼神總是向上看

這類型的眼神也包含蛇眼、黑睛體都飄浮在上面，這類的人個性很自大，也很狂妄妄想，總是自以為是，嚴重的還會很無情。

第三種 眼神總是斜視看物

這類的人比較表裡不一，是屬於虛偽的人。

第四種 眼神出現鷹視的人

這種眼很銳利、眼神閃，這類人非有觀察力，個性也常心存忌他人。

第五種 眼神狼顧的人

眼神總是會向右邊後視，或是左邊後視，總之這種眼神讓人看起來就有疑神疑鬼的狀態，這類型的人個性疑心病很重。

第六種 眼神常出現目光平直

這類人看是看物看人時都是正面視人，眼神平直不閃爍，代表為人正直，品德高尚。

有時候眼神是一瞬間的閃爍，要仔細觀察才會發現對方的慣性第一直覺，所以以上六種眼神不是說這人就長這樣，而是那零點幾秒種的第一反應，若你觀察入微，就會發現有所差異。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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