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「從不放閃」低調戀愛4生肖！兔我愛就好、2生肖討厭被八卦

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為戀愛示意圖。圖/ingimage
圖為戀愛示意圖。圖/ingimage

每個人對待愛情的態度不同，有些人一確認關係，就要昭告天下用力放閃，有的人則喜歡低調戀愛，不願意變成別人討論的焦點。旺好運分享，以下4生肖都是不喜歡曬恩愛，只想默默安穩地談感情！

戀情低調生肖：兔

屬兔的人溫和不喜歡出風頭，戀情也不會想成為大眾的焦點，他們喜歡與另一半浪漫度過每一刻，而且不需要外人的參與。

戀情低調生肖：蛇

屬蛇的人行事風格一直都是低調神秘，談戀愛了也會謹慎對待，不想公開，也是給自己留一條後路，不想交往、分手都要做解釋。

戀情低調生肖：羊

屬羊的人追求安穩，不喜歡張揚，覺得高調戀愛對戀情發展不會有任何幫助，只要對自己和另一半負責就好，不需要讓外人知道。

戀情低調生肖：猴

屬猴的人平常就活潑、愛熱鬧，死會以後也是維持開朗的態度，所以只要不特別說，身邊人也不會察覺他們戀愛了。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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